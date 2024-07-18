Устоял перед Софи Лорен, испортил жизнь самой дорогой женщине: в чем разгадка вечной любви Александра Ширвиндта

19 июля Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. Ради актера Софи Лорен нарушила свой привычный график. Возле театра Сатиры, где он служил на протяжении многих лет, всегда дежурили толпы поклонниц. Ему приписывали романы с многочисленными актрисами. Но Александр Анатольевич всегда шутил, что испортил жизнь только одной женщине.

Как познакомились Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

Свою жену артист называл настоящей столбовой дворянкой. Ведь ее род восходил еще к самому Семенову-Тяньшанскому. Дедушка Натальи являлся главным архитектором Москвы.

Семья любила проводить время на даче, в поселке НИЛ, построенном специально для представителей творческой интеллигенции: актеров, писателей, композиторов, архитекторов. Именно здесь в 1951 году Наталья и познакомилась с Александром.

Тогда юный Александр сразу понял, что влюбился. Подростки стали дружить, общались в общей дачной молодежной компании, увлекались одними и теми же книгами, понимали, что у них много общего. Первая любовь не всегда имеет продолжение. Но только не в случае с Александром и Натальей.

Когда пришло время определяться с выбором профессии, молодые люди старались во всем поддерживать друг друга. Александр поступил в Щукинское училище, а его возлюбленная – в архитектурный институт.