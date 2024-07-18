Устоял перед Софи Лорен, испортил жизнь самой дорогой женщине: в чем разгадка вечной любви Александра Ширвиндта

19 июля Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. Ради актера Софи Лорен нарушила свой привычный график. Возле театра Сатиры, где он служил на протяжении многих лет, всегда дежурили толпы поклонниц. Ему приписывали романы с многочисленными актрисами. Но Александр Анатольевич всегда шутил, что испортил жизнь только одной женщине.
Как познакомились Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова
Свою жену артист называл настоящей столбовой дворянкой. Ведь ее род восходил еще к самому Семенову-Тяньшанскому. Дедушка Натальи являлся главным архитектором Москвы.
Семья любила проводить время на даче, в поселке НИЛ, построенном специально для представителей творческой интеллигенции: актеров, писателей, композиторов, архитекторов. Именно здесь в 1951 году Наталья и познакомилась с Александром.
Тогда юный Александр сразу понял, что влюбился. Подростки стали дружить, общались в общей дачной молодежной компании, увлекались одними и теми же книгами, понимали, что у них много общего. Первая любовь не всегда имеет продолжение. Но только не в случае с Александром и Натальей.
Когда пришло время определяться с выбором профессии, молодые люди старались во всем поддерживать друг друга. Александр поступил в Щукинское училище, а его возлюбленная – в архитектурный институт.
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова в молодости. Фото: из открытых источников
Когда не хватало времени на встречи, они писали друг другу письма, наполненные невероятной нежностью и любовью. По этим посланиям можно узнать не только о внутреннем мире двоих любящих людей, но и о быте, обстановке, моде того времени. Например, Наталья красноречиво описывала, какое роскошное платье ей сшила мама, а Александр расписывал преимущества матраса из мебельного магазина.
Белая сирень посреди зимы
Они встречались уже семь лет, когда однажды в морозный зимний день Александр Ширвиндт произнес: «Пошли в Загс» и протянул возлюбленной сверток в несколько слоев. А когда слой за слоем девушка стала разворачивать его, то внутри обнаружила настоящий куст белой сирени. Такое чудо посреди зимы! Оказывается, с подарком обаятельному Ширвиндту помогли работницы Ботанического сада.
Поначалу супруги жили в коммунальной квартире. И стоит сказать, что внучку знаменитого архитектора, привыкшую к бытовым удобствам, нисколько не смущал этот факт. Да и вскоре благодаря выгодному обмену Ширвиндты приобрели квартиру в элитном доме на Котельнической набережной.
В 1958 год на свет появился сын Миша. Шли годы.
Каждый из пары занимался своими любимыми делами, но они оставались единым целым, не растворяясь друг в друге. Этот факт супруги называют одним из секретов семейного счастья. К тому же, как отмечал сам артист, у Натальи потрясающее чувство юмора, благодаря чему она со смехом воспринимала слухи о многочисленных романах мужа.
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Знакомство Александра Ширвиндта и Софи Лорен
Встречались ли на их семейном пути соблазны? Безусловно! Чего только стоило знакомство Александра Ширвиндта с Софи Лорен.
Художник Никас Сафронов рассказывал, что во время своих визитов в Россию актриса обычно останавливалась у него дома. И вот однажды она оказалась с Ширвиндтом за одним столом.
По словам Никаса Сафронова, обычно Лорен очень дисциплинированна по отношению к себе и не ложится позже 21. 00. Но в тот раз она изменила своим привычкам и вышла из-за стола после полуночи. Настолько ее очаровал искрометный Александр Ширвиндт, жонглировавший шутками, как цирковыми шарами. Актеры общались через переводчика.
И таких необычных встреч у артиста, купающегося в народной любви, было много. Но даже вездесущие журналисты не сумели раскопать фактов о романе Александра Ширвиндта с какой-то конкретной дамой.
Александр Ширвиндт. Фото: Global Look Press
«Не думаю, что вся эта беготня по женщинам приводит к чему-нибудь хорошему, – рассуждал Александр Анатольевич в одном из своих интервью. – Нет, бывает, конечно, что люди методом проб и ошибок находят друг друга, и на них обрушивается счастье. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам».
15 марта 2024 году Александр Ширвиндт ушел из жизни. Уважительная причина, по которой актер больше никогда не придет в театр Сатиры, в котором играл и который возглавлял на протяжении многих лет, - сердечная недостаточность. Но он всегда будет жив в сердце любимой женщины.
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