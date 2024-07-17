«Покусает без намордника»: без пяти минут психолог Бородина терпит репутационный крах в Сети

Пока телезрители реалити «Последний герой. Русский сезон» критикуют Ксению Бородину за топорную роль ведущей проекта, сама знаменитость выдает вполне себе эмоциональный перформанс в турецком аэропорту. Селебрити успела попасть на небольшой фрагмент видео, но пользователям Сети для обсуждения скандала вполне хватило и этого.
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Обычная склока, которая может случиться абсолютно в любой очереди, стала достоянием широкой общественности. После того, как Бородина рассказала свою версию произошедшего, публика разделилась во мнениях. Но Ксению хейтят даже те, кто в целом на ее стороне. Почему?
Психолог с бревна
Популярность Бородиной принес проект «Дом-2». С тех пор она не может определиться, знаменитость она или своя, из народа. Эта дилемма вызывает в Сети много юмора, особенно когда Ксения пишет посты в оправдание своего поведения.
Отдых Ксении Бородиной в Турции омрачил инцидент в аэропорту. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Так и случилось в этот раз. Блогер снова напомнила, что не позволит никому порочить ее репутацию, а вот отстаивать личные границы будет (по заверениям очевидцев турецкого конфликта — в том числе и с помощью нецензурной лексики). Комментаторы, правда, подобрали для этого более лаконичные слова типа «хабалка» или «быдло».
Дело в том, что Бородина без пяти минут психолог. Вообще-то, это великая профессия, с которой приходит великая ответственность. Но интернет-пользователи все чаще замечают, что новоиспеченные специалисты лишь начинают активно использовать новомодные словечки («проработанный», «осознанность», «токсичный», «харассмент»), а вот в поступках достоинством по-прежнему не отличаются.
Аня: «Чуть что, начинают орать о личном пространстве, обожаю».
Ольга: «Как я и предполагала. Проблема, что мужчина трогает женщину».
Mortelle: «Для меня и первая и вторая сторона тут не правы, но мат-перемат с людьми и ее лжепросветленнность напрягают».
Айбелив Айкенфлаев: «Да мужик просто боялся, что она бабу покусает, она ж без хозяина, без ошейника, без намордника. И как мы видим — не зря боялся».
Гедонизм и реализм: «Эх, был бы там Серкан, то она бы иначе заговорила».
Светлана: «Тут неважно, прав мужчина или нет, если будешь орать — готовься, что наорут в ответ, будешь драться — готовься, что ударят в ответ».
Фея: «Быть проработанной в моем понимании, это значит следовать правилу «молчание — золото», а не брехать с каждого угла с каждым встречным».
Злая Собака в сети: «А что смешного? Чужой мужик трогает — такое себе».
Добрые дела
Больше всего Бородиной обидно, что «желтая пресса» готова трубить направо и налево о ее промахах, но не замечает добрые дела, которыми она занимается. Вот только недавно Ксения подобрала на Алтае котенка и приняла его в свою семью. Тем не менее даже на этот поступок у хейтеров нашлось что сказать.
Аля: «При чем здесь котейка? Этот конвейер из пушистиков ей, кстати, чести не делает, даже наоборот».
Мари: «Вислоухий шотландец под машиной? Сомнительно».
Мирослава: «Скоро зоопарк будет дома».
Ксения Бородина получает образование психолога. Фото: соцсети
Что ж, с уверенностью можно сказать только то, что подписчики Бородиной будут внимательно следить за тем, как она продвигается в психологии. Ксения хотела популярность — Ксения ее получила. Узнаваемость — это не всегда про уважение и почет.
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