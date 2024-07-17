«Покусает без намордника»: без пяти минут психолог Бородина терпит репутационный крах в Сети

Так и случилось в этот раз. Блогер снова напомнила, что не позволит никому порочить ее репутацию, а вот отстаивать личные границы будет (по заверениям очевидцев турецкого конфликта — в том числе и с помощью нецензурной лексики). Комментаторы, правда, подобрали для этого более лаконичные слова типа «хабалка» или «быдло».

Дело в том, что Бородина без пяти минут психолог. Вообще-то, это великая профессия, с которой приходит великая ответственность. Но интернет-пользователи все чаще замечают, что новоиспеченные специалисты лишь начинают активно использовать новомодные словечки («проработанный», «осознанность», «токсичный», «харассмент»), а вот в поступках достоинством по-прежнему не отличаются.

Аня: «Чуть что, начинают орать о личном пространстве, обожаю». Ольга: «Как я и предполагала. Проблема, что мужчина трогает женщину». Mortelle: «Для меня и первая и вторая сторона тут не правы, но мат-перемат с людьми и ее лжепросветленнность напрягают». Айбелив Айкенфлаев: «Да мужик просто боялся, что она бабу покусает, она ж без хозяина, без ошейника, без намордника. И как мы видим — не зря боялся». Гедонизм и реализм: «Эх, был бы там Серкан, то она бы иначе заговорила». Светлана: «Тут неважно, прав мужчина или нет, если будешь орать — готовься, что наорут в ответ, будешь драться — готовься, что ударят в ответ». Фея: «Быть проработанной в моем понимании, это значит следовать правилу «молчание — золото», а не брехать с каждого угла с каждым встречным». Злая Собака в сети: «А что смешного? Чужой мужик трогает — такое себе».

Добрые дела

Больше всего Бородиной обидно, что «желтая пресса» готова трубить направо и налево о ее промахах, но не замечает добрые дела, которыми она занимается. Вот только недавно Ксения подобрала на Алтае котенка и приняла его в свою семью. Тем не менее даже на этот поступок у хейтеров нашлось что сказать.