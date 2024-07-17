Пока гулял, ждала его дома с младенцем: почему Алла Пугачева рассталась с первым мужем, и как он живет теперь

Алла Пугачева не перестает быть в центре внимания общественности. Последняя обсуждаемая тема – это то, сколько недвижимости нажито непосильным трудом Примадонны и ее мужа-иноагента Максима Галкина*.
В соцсетях меж тем шутят, что другим супругам певицы повезло дважды – то, что они когда-то женились на ней и то, что потом развелись. И больше всего повезло первому мужу артистки Миколасу Орбакасу, поскольку спустя десять лет после развода он обрел семейное счастье и научился по-настоящему ценить его.
Брак с Аллой Пугачевой
Свою молодость Миколас проводил на цирковом манеже. Себя парень считал любимчиком Фортуны, поскольку ему без денег и связей удалось поступить на отделение клоунады Московского циркового училища. На это место претендовало более 3 000 человек, тогда как набиралось всего лишь 20.
Алла Пугачева просто не устояла перед цирковым артистом, обладавшим двухметровым ростом и обаятельной улыбкой. Молодые люди поженились. В браке родилась дочь Кристина. Однако семейный союз просуществовал не больше четырех лет.
Сам Миколас Орбакас признавался, что после появления на свет Кристины еще не успел остепениться. Хотелось больше времени проводить в ресторанах, общаться с людьми, чувствовать себя свободным человеком. Тогда как Алла Пугачева в это время ждала его дома с младенцем.
Впрочем, в тот период карьера артистки тоже шла в гору. Она уже пела в «Новом электроне», позже стала выступать в оркестре Олега Лундстрема, работала в «Москонцерте». Гастрольные графики супругов пересекались все реже, и развод в их случае стал вполне естественным явлением.
Миколас Орбакас с Аллой Пугачевой и дочерью Кристиной. Фото: из открытых источников
Расстались без громких скандалов и хлопаний дверьми. Свою столичную квартиру супруги обменяли на две: Миколас Орбакас ушел жить в коммуналку, а Алла Пугачева вместе с дочерью – в однокомнатную квартиру в районе Вешняки.
Сначала супруги практически не общались, но потом певица сама предложила бывшему мужу встретиться с дочерью. Он стал водить ее в детский сад, затем в музыкальную школу. В общем, всячески поддерживал общение с ребенком. И это общение продолжается и по сей день.
Миколас Орбакас общается и с Аллой Пугачевой, поздравляет ее со всеми праздниками и познакомил ее со своей второй женой Мариной.
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И счастливый союз с женой Мариной
Вообще, Орбакас женился спустя десять лет после развода. Они познакомились во время подготовки к новогодним праздникам, когда Миколас работал Дедом Морозом, а его супруга - Снегурочкой.
Молодые люди проводили время на репетициях, в совместных поездках и, конечно, сблизились. Стали встречаться, затем поженились, в 1985 году в этом союзе родился сын Фабиан. Сейчас он работает в логистической компании.
Миколас Орбакас с женой Мариной и сыном Фабианом. Фото: Global Look Press
К моменту рождения сына Миколас Орбакас уже давно нагулялся и по-настоящему начал ценить семейный уют. А уж его мягкая и спокойная Марина обеспечивала в полной мере.
Позже супруги стали работать вместе в Московской детской областной филармонии. Вместе они делали потрясающую новогоднюю программу в образах Деда Мороза и Снегурочки.
Кристина Орбакайте дружит со своим сводным братом. Как признается Миколас Орбакас, с годами их отношения с дочерью стали еще более теплыми и доверительными. Кристина помогает отцу, пенсия которого – 20 000 рублей плюс тысяча рублей надбавки за инвалидность, материально.
Супруги живут в Вильнюсе и иногда приезжают в Москву. В Паланге у них есть старенький загородный домик у моря. Семейная пара любит высаживать цветы, совершать прогулки, любуясь морским закатом. Они живут в гармонии и спокойствии.
* Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента
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