Пока гулял, ждала его дома с младенцем: почему Алла Пугачева рассталась с первым мужем, и как он живет теперь

Алла Пугачева не перестает быть в центре внимания общественности. Последняя обсуждаемая тема – это то, сколько недвижимости нажито непосильным трудом Примадонны и ее мужа-иноагента Максима Галкина*.

В соцсетях меж тем шутят, что другим супругам певицы повезло дважды – то, что они когда-то женились на ней и то, что потом развелись. И больше всего повезло первому мужу артистки Миколасу Орбакасу, поскольку спустя десять лет после развода он обрел семейное счастье и научился по-настоящему ценить его.

Брак с Аллой Пугачевой

Свою молодость Миколас проводил на цирковом манеже. Себя парень считал любимчиком Фортуны, поскольку ему без денег и связей удалось поступить на отделение клоунады Московского циркового училища. На это место претендовало более 3 000 человек, тогда как набиралось всего лишь 20.

Алла Пугачева просто не устояла перед цирковым артистом, обладавшим двухметровым ростом и обаятельной улыбкой. Молодые люди поженились. В браке родилась дочь Кристина. Однако семейный союз просуществовал не больше четырех лет.

Сам Миколас Орбакас признавался, что после появления на свет Кристины еще не успел остепениться. Хотелось больше времени проводить в ресторанах, общаться с людьми, чувствовать себя свободным человеком. Тогда как Алла Пугачева в это время ждала его дома с младенцем.

Впрочем, в тот период карьера артистки тоже шла в гору. Она уже пела в «Новом электроне», позже стала выступать в оркестре Олега Лундстрема, работала в «Москонцерте». Гастрольные графики супругов пересекались все реже, и развод в их случае стал вполне естественным явлением.