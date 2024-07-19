Джереми Реннер победил снегоуборочную машину, а Леонардо Ди Каприо - акулу: кого из звезд мы могли потерять

Большую часть жизни артисты, конечно, проводят на съемочной площадке - гримерки, специальные вагончики, работа перед камерой. А вот когда удается вырваться в долгожданный отпуск, звезды стараются удалиться от публики и уединиться в приятном местечке вместе с близкими. Иногда это оборачивается сущим адом - и журнал «Телепрограмма» приводит несколько примеров таких историй. Некоторых звезд Голливуда мы могли по-настоящему потерять.

Джереми Реннер

До сих пор звезда «Мстителей» 12+ Джереми Реннер восстанавливается после новогодних посиделок 2023 года. Тогда артист решил помочь близким с выездом после совместной гулянки - коттеджный поселок в Калифорнии, где он живет, занесло по пояс снегом - и, случайно сорвавшись, был засосан... нет, не Таносом, а гусеницами тяжеленной снегоуборочной машины. Соколиный глаз невесть каким чудом выбрался и не превратился в фарш. После была кома и перспектива ампутации конечностей.

- Наезд был волнообразным, потому что там четыре секции шин с металлическими гусеницами - они затягивали меня, как танк, - описал он ощущения. - Я помню каждое движение. Я помню, как треснул мой череп. Машина давила на меня. Сломалась скула, глазница, мой глаз выпучился. Я видел свое левое глазное яблоко правым глазным яблоком. Я кричал, чтобы перевести дух.