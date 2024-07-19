Джереми Реннер победил снегоуборочную машину, а Леонардо Ди Каприо - акулу: кого из звезд мы могли потерять

Большую часть жизни артисты, конечно, проводят на съемочной площадке - гримерки, специальные вагончики, работа перед камерой. А вот когда удается вырваться в долгожданный отпуск, звезды стараются удалиться от публики и уединиться в приятном местечке вместе с близкими. Иногда это оборачивается сущим адом - и журнал «Телепрограмма» приводит несколько примеров таких историй. Некоторых звезд Голливуда мы могли по-настоящему потерять.
Джереми Реннер
До сих пор звезда «Мстителей» 12+ Джереми Реннер восстанавливается после новогодних посиделок 2023 года. Тогда артист решил помочь близким с выездом после совместной гулянки - коттеджный поселок в Калифорнии, где он живет, занесло по пояс снегом - и, случайно сорвавшись, был засосан... нет, не Таносом, а гусеницами тяжеленной снегоуборочной машины. Соколиный глаз невесть каким чудом выбрался и не превратился в фарш. После была кома и перспектива ампутации конечностей.
- Наезд был волнообразным, потому что там четыре секции шин с металлическими гусеницами - они затягивали меня, как танк, - описал он ощущения. - Я помню каждое движение. Я помню, как треснул мой череп. Машина давила на меня. Сломалась скула, глазница, мой глаз выпучился. Я видел свое левое глазное яблоко правым глазным яблоком. Я кричал, чтобы перевести дух.
Фото: скриншот видео
У Реннера было зафиксировано 38 переломов костей - примерно всего, что только можно: ребра, колено, лодыжки, таз, лицо и руки, а еще диагностировали коллапс легкого и прокол печени. В реанимации артист пролежал 12 дней - близкие не могли знать, придет ли он в себя вообще. Но «мститель» оказался более чем крепким: перенес множество операций и прошел долгий процесс реабилитации. Теперь он по-настоящему может называть себя Соколиным глазом или, что еще точнее, Железным человеком - ведь грудная клетка и глазница актера теперь держатся на металлических пластинах, а левая голень скреплена титановым стержнем.
Теперь он регулярно тренируется, восстанавливается и привел себя в порядок. И это в 53 года!
Леонардо ДиКаприо
Фото: кадр из фильма
В популярнейшей картине «Пляж» 18+ в 2000 году герой Лео ДиКаприо рассказывал про рандеву с акулой так вдохновенно (как потом будет продавать на бирже акции в «Волке с Уолл-стрит» 18+), что напророчил себе беду. В вечернем шоу Эллен Дедженерес он вспомнил, как заработал паническую боязнь этих морских хищников.
Дело было в 2006 году, когда в период съемок картины «Кровавый алмаз» 18+ в Кейптауне ДиКаприо решил хорошенько отдохнуть, погрузившись под воду в защитной клетке, чтобы поглазеть на живых акул. Рыбы оказались не готовы к такой встрече.
- Она пролезла в клетку наполовину и начала клацать зубами, - с ужасом вспоминал Лео. - Тогда я лег на дно клетки и замер. Зубы акулы щелкали на расстоянии вытянутой руки от моего лица. И когда меня достали, местные уверяли, что за 30 лет такое случилось впервые.
Еще один раз мы чуть не лишились блестящего актера, когда он летал бизнес-джетом.
- Я сидел в бизнес-классе, и вдруг у меня на глазах взорвался двигатель, - рассказывал он. - А за ним и все крыло охватило пламя! Я был в ужасе.
Выжил ли артист в тот раз? Снова да.
Кейт Уинслет
Фото: Global Look Press
Звезда «Титаника» 12+ Кейт Уинслет чуть не сгорела, пока нашла третьего мужа. В буквальном смысле. Артистка отдыхала после развода со вторым супругом (режиссер Сэм Мендес) вместе с детьми на живописных Британских Виргинских островах, которые принадлежат миллиардеру Ричарду Брэнсону, - там же по воле случая оказалась и мама магната. И когда в Карибском бассейне разбушевался ураган «Айрин», молния попала в одно из помещений курорта, случился массовый пожар - и домики начали вспыхивать один за другим.
Фото: скриншот видео
Храбрая Кейт, похватав детей и документы, побежала попутно вытаскивать старушку Брэнсон из огня, там и увидела интересного парня - Абеля Смита, который впоследствии и стал ее мужем (под именем Нэд Рокнролл). В декабре 2012 года Кейт и Нед поженились в Нью-Йорке, а в декабре 2013-го у них родился сын Беар.
Энн Хэтэуэй
Фото: кадр из фильма
В 2014 году чуть не погибла американская актриса Энн Хэтэуэй. Драма разгорелась во время отпуска на Гавайях у побережья острова Оаху. Обладательницу «Золотого глобуса» и «Оскара», которая решила поплавать в ненастную погоду, начало затягивать на дно океана опасным потоком - так называемой быстриной: течение, уносящее от берега. Энн начала тонуть, тогда ее и заметил оказавшийся неподалеку серфингист - бросился на помощь, подхватил актрису и доплыл с ней до берега, однако по пути она успела порезаться о риф. Тогда ждавший на суше муж звезды Адам Шульман приложился губами к ране и высосал токсины. Очевидцы отметили, что Энн быстро отошла от шока и вскоре фотографировалась с поклонниками.
Джим Керри
Фото: кадр из фильма
Один из главных комиков мира, звезда «Маски» 12+ Джим Керри пострадал во время зимнего отдыха. Актер получил серьезные травмы, катаясь на сноуборде. В 2014 году комедиант вместе с друзьями и семьей отдыхал на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии. И, катаясь на доске, на огромной скорости влетел в дерево. Несмотря на то, что на голове Керри был надет защитный шлем, удар был такой силы, что он получил черепно-мозговую травму. Джима госпитализировали. Некоторое время он находился в тяжелом состоянии, но швейцарские врачи сделали все, чтобы поставить актера на ноги, реабилитировать и после травмы вернуть в Голливуд.