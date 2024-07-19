Ханде Эрчел, Неслихан Атагюль, Мерьем Узерли и другие турецкие актрисы, которые платят России взаимной любовью

Одна из главных любимиц турецкой (и не только) публики - Ханде Эрчел, главная звезда сериала «Постучись в мою дверь» 18+, сыгравшая небогатую девушку Эду. Именно там, на площадке мирового телехита, молодая актриса и модель закрутила роман с Керемом Бюрсином, который исполнил роль вальяжного архитектора Серкана Болата. Пара пыталась скрыть отношения, но этого не получилось. Увы, красивый роман прожил всего год.

Уже с 2022 года жгучая брюнетка встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи - с ним Ханде и готовится к свадьбе, поэтому недавно отдохнули в ресторане на берегу моря семьями. При этом Эрчел не стала актрисой одной роли - у нее за спиной довольно успешные проекты «Любовь не понимает слов» 18+, «Кольцо» 18+ и «Опьяненные любовью» 18+, премьера которого состоялась в марте текущего года.

Неслихан Атагюль (31 год)