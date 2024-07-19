Ханде Эрчел, Неслихан Атагюль, Мерьем Узерли и другие турецкие актрисы, которые платят России взаимной любовью

Это еще и ряд красивейших актрис, любоваться которыми можно в любое время суток. В обзоре журнала «Телепрограмма» несколько эффектных звезд из Турции, что славятся не только актерским талантом.
Ханде Эрчел (30 лет)
Фото: Global Look Press
Одна из главных любимиц турецкой (и не только) публики - Ханде Эрчел, главная звезда сериала «Постучись в мою дверь» 18+, сыгравшая небогатую девушку Эду. Именно там, на площадке мирового телехита, молодая актриса и модель закрутила роман с Керемом Бюрсином, который исполнил роль вальяжного архитектора Серкана Болата. Пара пыталась скрыть отношения, но этого не получилось. Увы, красивый роман прожил всего год.
Уже с 2022 года жгучая брюнетка встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи - с ним Ханде и готовится к свадьбе, поэтому недавно отдохнули в ресторане на берегу моря семьями. При этом Эрчел не стала актрисой одной роли - у нее за спиной довольно успешные проекты «Любовь не понимает слов» 18+, «Кольцо» 18+ и «Опьяненные любовью» 18+, премьера которого состоялась в марте текущего года.
Неслихан Атагюль (31 год)
Фото: личная страница Нислихан Атагюль в социальной сети
Девушка, которая запросто могла бы стать заслуженной артисткой Татарстана. Имеющая тонкие восточные черты лица и фирменную припухлость глаз Неслихан - звезда популярнейшего сериала «Черная любовь» 18+, в котором сыграла вместе с главной мечтой всех российских домохозяек Бураком Озчивитом. С 2016 года Неслихан замужем за коллегой Кадиром Догулу, что славится авторитарным нравом - сектант, манипулятор, домостроевец. Даже и гуляет иногда, как пишет турецкая пресса. Только Атагюль пока что закрывает на все это глаза. Не иначе как любит.
Кстати, про заслуженную артистку Татарстана - не совсем шутка. У Атагюль - советские корни: она дочь белорусской домохозяйки и дальнобойщика с черкесскими корнями. И неслучайно похожа на советскую актрису Анастасию Вертинскую. Наша кровь!
Фахрие Эвджен (38 лет)
Фото: личная страница Фахрие Эльджен в социальной сети
Жена того самого похитителя сердец Бурака Озчивита - надо сказать справедливости ради - прославилась еще до брака с ним. В 2005 году фигуристую красотку позвали пройти кастинг в мелодраму «Никогда не забывай» 18+ и тут же утвердили. Да, девушка сыграла роль второго плана, но запомнилась абсолютно всем. После был крайне успешный проект «Листопад» 16+ и всем известный «Королек - птица певчая» 16+. После этих сериалов Фахрие стала актрисой номер 1 в Турции. А в 2017 году вышла за Бурака, которому родила сыновей Карана и Керема. СМИ то и дело разводят пару, замечая Озчивита с разными девушками, но Фахрие терпит и пока что сохраняет звездную семью в целостности.
Айча Айшин Туран (31 год)
Фото: Global Look Press
Турецкая Марго Робби начала путь с семейной мелодрамы «Черный цветок» - о любви и предательстве - и как будто напророчила себе ролью в этом проекте несчастную долюшку. В 2021 году турецкие СМИ признали Туран самой красивой актрисой страны, только на личной жизни это положительным образом никак не сказалось. Эффектная девушка закрутила роман с певцом Озджаном Денизом, что был почти на 30 лет старше. Затем переключилась на актера Альпа Навруза, с которым сыграла в сериале «Сказка на острове», уже ровесника - закоренелого холостяка со стажем.
Этот мужчина и разбил сердце красавицы: изменил ей с посетительницей спортзала, который посещал. Погоревав, Айча поставила крест на коллегах - и начала встречаться с солидным бизнесменом Мехметом Асланом. Но и тут все неладно: потенциальная свекровь не гнушается публичными выпадами в адрес актрисы, а «жених» не торопится вступаться за возлюбленную.
Мерьем Узерли (40 лет)
Фото: Global Look Press
Отдаленно напоминающая Риз Уизерспун модель Мерьем Узерли - одна из главных звезд нашумевшего «Великолепного века» 18+. Актриса не совсем типичной для Турции внешности: голубые глаза, высветленные рыжие волосы, чувственные губы. Несмотря на славу, статус и внешность, Узерли тоже не везет с мужиками: первый Озджан трепался направо и налево об их интиме, второй Джан Атеш настаивал на аборте (в итоге родила прекрасную дочь Лару) и сбежал, третий Озан Гювен поматросил и бросил. В итоге Мерьем разочаровалась в институте брака и родила вторую дочь Лили Кои от некоего американского бизнесмена Джона без продолжения - пара больше не вместе, так называемый мужчина судьбой дочки не интересуется.
Фото: личная страница Мерьем Узерли в социальной сети
Зато безвозмездно и искренне любят Узерли в России. И звезда платит нам взаимностью - не раз признавалась в симпатии к нашей стране, а день рождения дочери однажды праздновала в костюмах из всемирно известного русского мультика «Маша и Медведь».