На работу, пляж или прогулку: 7 образов на все летние случаи жизни от звезд

Журнал «Телепрограмма» выбрал семь модных образов звезд, которые этим летом наряжаются особенно стильно.
На работу
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина нарядилась в модный летний комплект. Телеведущая примерила юбку-баллон, которая напоминает балетную пачку. Такие пышные юбки на пике моды. Беспроигрышный вариант верха - джинсовка.
На пляж
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Екатерина Волкова - королева июльского пляжа. Актриса умудрилась и в купальнике выглядеть элегантно. Катя не стала экспериментировать с бикини - позирует в плавках с высокой посадкой, которые называют ретрокупальником с завышенной талией. Беспроигрышно стильное сочетание черного и белого усиливает уместный декор в виде розочки. Верх бандо - еще один штрих, который делает пляжный образ не вульгарным, а пикантным.
На прогулку
Фото: личная страница Юлии Пересильд в социальной сети
Юлия Пересильд обожает джинсовые вещи, как и стилисты в 2024 году. Здесь тренд - надписи со смыслом на одежде. Артистка в легком пиджаке с надписью «Супермама» обнимает дочь Анну. Надписи можно делать самостоятельно - вышивать или делать наклейки из страз.
В ресторан
Фото: личная страница Юлии Высоцкой в социальной сети
Юлия Высоцкая, собираясь на ужин с мужем, демонстрирует безупречный со всех точек зрения (модно, стильно) летний вечерний образ. Платье-комбинация из натурального шелка - универсальная модель, которую можно сочетать и с пиджаком, и с джинсовой рубашкой, надевать и в ресторан, и на свадьбу подруги.
На отдых
Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия гуляет у моря в компании супруга Иосифа Пригожина. Вне сцены певица всегда соблюдает правило - ее одежда не только модная, но и максимально удобная. Джинсы свободного кроя с плавной посадкой, высокой талией и клешем от бедра создают непринужденный стильный образ. Он удачно дополнен футболкой и сумочкой все еще актуального розового цвета.
На спектакль
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна Брухунова в жару выбирает натуральные ткани. Платье из льна с завышенной талией на жене Евгения Петросяна, кажется, смотрится мешковато. Но так оно и надо - точнее, модно. Лаконичная оверсайз-модель дополнена нитью жемчуга и шелковым платком на шее - это заявка на то, чтобы образ претендовал на «элегантный вечер».
На экскурсию
Фото: личная страница в социальной сети
Жанна Бадоева на съемках программы для Первого канала «Жизнь других» демонстрирует трендовое платье. Тут все, что моднице надо: многослойный силуэт, юбка с воланами, пышные рукава, накладной пояс. Летящий образ с модным утяжелителем.