На работу, пляж или прогулку: 7 образов на все летние случаи жизни от звезд

Татьяна Брухунова в жару выбирает натуральные ткани. Платье из льна с завышенной талией на жене Евгения Петросяна, кажется, смотрится мешковато. Но так оно и надо - точнее, модно. Лаконичная оверсайз-модель дополнена нитью жемчуга и шелковым платком на шее - это заявка на то, чтобы образ претендовал на «элегантный вечер».

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