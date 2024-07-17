Муж-блогер — горе в семье: чему могут научить потерявшие жен коучи Игорь Сивов, Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов

Например, на днях его высадили из самолета, который направлялся в Европу, из-за неполадок с документами. Игорь сначала растерялся, а потом взял себя в руки. После приступа праведного гнева он вышел на связь с подписчиками.

«Все, что с вами происходит, только для нас. Для самоусовершенствования себя», — вспомнил духовный наставник.

Комментарии в блоге Сивова — это вообще отдельный вид искусства, а точнее — собирательный образ среднестатистического человека в депрессии, которому хочется пошутить.

asel.makeup: «Я элементарно дома не могу убираться, ничего не мотивирует, пью АД». antarbas: «Нужно дать человеку дойти до дна, чтобы было от чего оттолкнуться». daria.26.01: «Кто вообще вас слушает и смотрит?»

Но с Сивова хейт, как с гуся вода. Игорь уже дал эфир, где раскрыл, что он не верит в понятие «измена». А Нюша в свежем интервью рассказала, как по инициативе мужа спасала брак форматом свободных отношений. Ну а теперь 44-летний коуч свободен как ветер, имеет четверых детей от двух разных женщин, проводит онлайн-медитации и не унывает по пустякам в аэропортах. Что ж, это тоже своего рода успех.

Курбан Омаров, 43 года

А вот бывший муж Ксении Бородиной совершил обратное преображение. Он вступил в отношения с девушкой по имени Валерия (по одной из версии — прямо на семейном ложе, когда был в браке с Бородиной) и познал счастье «правильной» женщины рядом. В знак доверия и больших надежд Курбан даже передал ей свой аккаунт в одной из соцсети, что в наше время бывает подороже переписанной машины.