Муж-блогер — горе в семье: чему могут научить потерявшие жен коучи Игорь Сивов, Курбан Омаров и Дмитрий Тарасов

Зарабатывать на кейсах успешного успеха в Сети хочется не только женщинам, но и мужчинам. Ярким примером тому являются Игорь Сивов (бывший муж Нюши), Курбан Омаров (бывший муж Ксении Бородиной), Дмитрий Тарасов (бывший муж Ольги Бузовой).
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Вот только чтобы сформировать себе аудиторию и вызвать у нее доверие, этим знаменитостям пришлось проявлять небывалый креатив. Ведь мужчины-подписчики — народ саркастичный, а женщинам хватает авторитетов и среди своих. Teleprogramma.pro вспомнила пусть и не самые достойные, зато очень даже резонансные моменты из жизни вышеперечисленных коучей.
Игорь Сивов, 44 года
Это для широкой общественности нужно пояснять, что Игорь Сивов — это бывший муж Нюши. А для полумиллиона своих подписчиков он — международный мотивационный тренер и магистр психоанализа. Сивов настолько крут, что способен обратить любую неприятность в точку роста.
Игорь Сивов после развода с Нюшей оставил детей себе. Фото: соцсети
Например, на днях его высадили из самолета, который направлялся в Европу, из-за неполадок с документами. Игорь сначала растерялся, а потом взял себя в руки. После приступа праведного гнева он вышел на связь с подписчиками.
«Все, что с вами происходит, только для нас. Для самоусовершенствования себя», — вспомнил духовный наставник.
Комментарии в блоге Сивова — это вообще отдельный вид искусства, а точнее — собирательный образ среднестатистического человека в депрессии, которому хочется пошутить.
asel.makeup: «Я элементарно дома не могу убираться, ничего не мотивирует, пью АД».
antarbas: «Нужно дать человеку дойти до дна, чтобы было от чего оттолкнуться».
daria.26.01: «Кто вообще вас слушает и смотрит?»
Но с Сивова хейт, как с гуся вода. Игорь уже дал эфир, где раскрыл, что он не верит в понятие «измена». А Нюша в свежем интервью рассказала, как по инициативе мужа спасала брак форматом свободных отношений. Ну а теперь 44-летний коуч свободен как ветер, имеет четверых детей от двух разных женщин, проводит онлайн-медитации и не унывает по пустякам в аэропортах. Что ж, это тоже своего рода успех.
Курбан Омаров, 43 года
А вот бывший муж Ксении Бородиной совершил обратное преображение. Он вступил в отношения с девушкой по имени Валерия (по одной из версии — прямо на семейном ложе, когда был в браке с Бородиной) и познал счастье «правильной» женщины рядом. В знак доверия и больших надежд Курбан даже передал ей свой аккаунт в одной из соцсети, что в наше время бывает подороже переписанной машины.
Курбан и Валерия выглядят идеальной парой. Фото: соцсети
Для фанатов предприниматель тоже постарался. Он написал книгу об отношениях, в которой поделился своим видением настоящего мужчины. Небольшое количество комплиментов этому творению быстро затерялось среди саркастических замечаний. Многие указали новоиспеченному писателю на его место: мол, он навсегда останется в истории как «бывший муж Бородиной» и пытаться это менять ему не стоит.
Фанаты Ксении, кстати, оторвались тогда по полной. Они спрашивали в комментариях, входит ли в образ настоящего мужчины его финансовая несостоятельность и неверность жене (вещи, на которые Ксения жаловалась после развода). Вопросики к Омару остались до сих пор. Сейчас его, например, иногда спрашивают, каково это настоящему мужчине не общаться с дочерью-подростком (Теоной) от предыдущих отношений?
Дмитрий Тарасов, 37 лет
Также в клубе прославленных бывших мужей состоит и Дмитрий Тарасов. Экс-супруг Ольги Бузовой хотел большую семью и получил ее. Сейчас в браке с Анастасией Костенко у него подрастает четверо детей. Пока супруга занимается бытом, Дмитрий записывает подкасты, в которых делится хитростями современного добытчика.
В браке с Анастасией Тарасов стал многодетным отцом. Фото: соцсети
Так, по его убеждению, успешному и зарабатывающему мужчине достаточно уделять жене 20 минут качественного времени в день, а детям — 15. Вот только слушатели подкаста, после того как пришли в себя от услышанного, захотели узнать, что по этому поводу думает супруга Дмитрия и многодетная мать Анастасия.
Это, кстати, не единственный скандал, в который угодил Тарасов. Однажды в Сеть попало видео, где он играет с малолетней дочерью в доктора и просит ее прописать ему секс в качестве лекарства. Знаменитая семья подверглась такому хейту, что Дмитрий записал видео, в котором признал, что с юмором у него так себе.
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