Зато в постель не гадит? Почему фанаты беспокоятся о романе Джонни Деппа с русской копией Эмбер Херд

Фото: Global Look Press

28-летняя пассия исполнителя роли Джека Воробья закрыла комментарии после того, как ее попросили не разбивать сердце отставному пирату.

Российские поклонники Джонни Деппа не зря чувствовали особую связь со своим кумиром. Теперь, когда о романе 61-летнего голливудского актера с моделью Юлией Власовой заговорили с новой силой, уставшему капитану на просторах Интернета хотели бы пророчить тихую семейную гавань и полную тарелку борща ко обеду. 

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Правда, девушке 28 лет, а ее отец на четыре года моложе ее нынешнего избранника, ну и что? В Сети уверены, что уже никто не способен так потрепать нервы Джеку Воробью, как его бывшая Эмбер Херд. Хотя… Уж очень Власова похожа на экс-супругу Деппа — просто один типаж. Teleprogramma.pro решила разобраться в любовных хитросплетениях возрастного рок-н-рольщика. 

Юлия Власова привлекла к себе внимание и Джонни Деппа, и его фанатов. Фото: соцсети

Русская зазноба

Впервые о предполагаемой связи Деппа с русской красавицей заговорили в 2022 году. Девушку в компании знаменитости заметили в соцсетях гитариста Джеффа Бека, и по языку тела на снимках прочитали ее роман с Джонни. Серьезно, правда, к этому не отнеслись. Деппу приписывали и любовь со своим адвокатом Камиллой Васкес, которая немало помогла ему в противостоянии с Эмбер Херд. Мало ли сплетен вокруг харизматичного сердцееда

Юлия Власова в компании знаменитостей, 2022 год. Фото: соцсети

Но на дворе 2024-й, а папарацци фотографируют, как Депп милуется с Юлей. Тут уже не нужно уметь читать язык тела, чтобы заключить: у актера к Власовой фонтан эмоций. А значит, стоит познакомиться с его пассией поближе. 

Оказывается, девушка росла в небольшом городе Полевском, а еще в Екатеринбурге. После школы училась в Московском государственном институте международных отношений, а позже — в Праге. Работала главным координатором перевозок в Workpress Aviation. Однажды Юлия увлеклась бьюти-индустрией и со временем открыла свой салон красоты в столице Чехии. В Сети эту информацию все же восприняли по-своему. 

Wellbeing84: «Салон красоты? Это теперь так называется?»

Класс: «Да там все 40 лет! Какие 28?»

Мими: «Тоже удивилась, неужели в 28 так можно выглядеть?»

Наталья: «Ничего… не только Лепсу можно».

Лолита: «На Эмбер похожа».

Аня: «Деппа только могила исправит».

Духовка: «За деньги — да! Ну видно же, какая профессия у девушки».

Едена: «От дурак! Опять на те же грабли...»

Юлия Власова, по слухам, новая любовь Джонни Деппа. Фото: соцсети

«Вторая Эмбер Херд»

В свое время Эмбер Херд стала для Деппа страшным сном наяву. Эффектная супруга не только посягнула на богатства Джонни. Она натуральным образом уничтожила его репутацию, что в Штатах приравнивается к полному краху. К счастью, актер не только отстоял свою честь в суде, но и вынес серьезный жизненный урок относительно красивых и молодых женщин. 

Или нет? Еще в 2019 году близкие отговаривали Джека Воробья от женитьбы на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен. На радость окружению сложный период после развода и судов Депп пережил без скоропостижных свадеб. А теперь вот красавица Власова. Блонд, роскошная фигура, стальной взгляд. Фанаты Джонни очень просят юную красавицу не причинять боль настрадавшемуся кумиру.

tatjana.k82: «Надеюсь, у вас с мистером Деппом все серьезно. Пожалуйста, не используйте его ради славы. Он заслуживает настоящих отношений. Удачи вам!»

Ирина: «Красивая! Эх, хоть бы Джонни был счастлив!»

Liza: «Он очень богатый и очень знаменитый! К тому же скоро помрет. А она простая девчонка — засветится, получит деньги какие-нибудь, если удастся залететь».

Инна: «Красивая эскортница. Счастья им и деток побольше».

tara: «Отлично! Такая постель не обделает. С остальным можно справиться».

Эмбер Херд разделила жизнь Джонни Деппа на до и после. Фото: Global Look Press

В целом, поклонники не готовы доверить Юлии отставного пирата. Они уповают на то, что Джонни (и его адвокаты) все хорошо продумали, прежде чем снова прыгать в бездну чувств. Власова, кстати, лайкала комментарии, где ее просят не играться с чувствами Деппа, а потом закрыла их, а заодно и профиль. По всей вероятности, ей лучше знать, как поступать с влюбленным в нее мужчиной. 

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