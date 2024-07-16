Зато в постель не гадит? Почему фанаты беспокоятся о романе Джонни Деппа с русской копией Эмбер Херд

Российские поклонники Джонни Деппа не зря чувствовали особую связь со своим кумиром. Теперь, когда о романе 61-летнего голливудского актера с моделью Юлией Власовой заговорили с новой силой, уставшему капитану на просторах Интернета хотели бы пророчить тихую семейную гавань и полную тарелку борща ко обеду.
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Правда, девушке 28 лет, а ее отец на четыре года моложе ее нынешнего избранника, ну и что? В Сети уверены, что уже никто не способен так потрепать нервы Джеку Воробью, как его бывшая Эмбер Херд. Хотя… Уж очень Власова похожа на экс-супругу Деппа — просто один типаж. Teleprogramma.pro решила разобраться в любовных хитросплетениях возрастного рок-н-рольщика.
Юлия Власова привлекла к себе внимание и Джонни Деппа, и его фанатов. Фото: соцсети
Русская зазноба
Впервые о предполагаемой связи Деппа с русской красавицей заговорили в 2022 году. Девушку в компании знаменитости заметили в соцсетях гитариста Джеффа Бека, и по языку тела на снимках прочитали ее роман с Джонни. Серьезно, правда, к этому не отнеслись. Деппу приписывали и любовь со своим адвокатом Камиллой Васкес, которая немало помогла ему в противостоянии с Эмбер Херд. Мало ли сплетен вокруг харизматичного сердцееда.
Юлия Власова в компании знаменитостей, 2022 год. Фото: соцсети
Но на дворе 2024-й, а папарацци фотографируют, как Депп милуется с Юлей. Тут уже не нужно уметь читать язык тела, чтобы заключить: у актера к Власовой фонтан эмоций. А значит, стоит познакомиться с его пассией поближе.
Оказывается, девушка росла в небольшом городе Полевском, а еще в Екатеринбурге. После школы училась в Московском государственном институте международных отношений, а позже — в Праге. Работала главным координатором перевозок в Workpress Aviation. Однажды Юлия увлеклась бьюти-индустрией и со временем открыла свой салон красоты в столице Чехии. В Сети эту информацию все же восприняли по-своему.
Wellbeing84: «Салон красоты? Это теперь так называется?»
Класс: «Да там все 40 лет! Какие 28?»
Мими: «Тоже удивилась, неужели в 28 так можно выглядеть?»
Наталья: «Ничего… не только Лепсу можно».
Лолита: «На Эмбер похожа».
Аня: «Деппа только могила исправит».
Духовка: «За деньги — да! Ну видно же, какая профессия у девушки».
Едена: «От дурак! Опять на те же грабли...»
Юлия Власова, по слухам, новая любовь Джонни Деппа. Фото: соцсети
«Вторая Эмбер Херд»
В свое время Эмбер Херд стала для Деппа страшным сном наяву. Эффектная супруга не только посягнула на богатства Джонни. Она натуральным образом уничтожила его репутацию, что в Штатах приравнивается к полному краху. К счастью, актер не только отстоял свою честь в суде, но и вынес серьезный жизненный урок относительно красивых и молодых женщин.
Или нет? Еще в 2019 году близкие отговаривали Джека Воробья от женитьбы на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен. На радость окружению сложный период после развода и судов Депп пережил без скоропостижных свадеб. А теперь вот красавица Власова. Блонд, роскошная фигура, стальной взгляд. Фанаты Джонни очень просят юную красавицу не причинять боль настрадавшемуся кумиру.
tatjana.k82: «Надеюсь, у вас с мистером Деппом все серьезно. Пожалуйста, не используйте его ради славы. Он заслуживает настоящих отношений. Удачи вам!»
Ирина: «Красивая! Эх, хоть бы Джонни был счастлив!»
Liza: «Он очень богатый и очень знаменитый! К тому же скоро помрет. А она простая девчонка — засветится, получит деньги какие-нибудь, если удастся залететь».
Инна: «Красивая эскортница. Счастья им и деток побольше».
tara: «Отлично! Такая постель не обделает. С остальным можно справиться».
Эмбер Херд разделила жизнь Джонни Деппа на до и после. Фото: Global Look Press
В целом, поклонники не готовы доверить Юлии отставного пирата. Они уповают на то, что Джонни (и его адвокаты) все хорошо продумали, прежде чем снова прыгать в бездну чувств. Власова, кстати, лайкала комментарии, где ее просят не играться с чувствами Деппа, а потом закрыла их, а заодно и профиль. По всей вероятности, ей лучше знать, как поступать с влюбленным в нее мужчиной.
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