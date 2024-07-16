Зато в постель не гадит? Почему фанаты беспокоятся о романе Джонни Деппа с русской копией Эмбер Херд

Российские поклонники Джонни Деппа не зря чувствовали особую связь со своим кумиром. Теперь, когда о романе 61-летнего голливудского актера с моделью Юлией Власовой заговорили с новой силой, уставшему капитану на просторах Интернета хотели бы пророчить тихую семейную гавань и полную тарелку борща ко обеду.

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Правда, девушке 28 лет, а ее отец на четыре года моложе ее нынешнего избранника, ну и что? В Сети уверены, что уже никто не способен так потрепать нервы Джеку Воробью, как его бывшая Эмбер Херд. Хотя… Уж очень Власова похожа на экс-супругу Деппа — просто один типаж. Teleprogramma.pro решила разобраться в любовных хитросплетениях возрастного рок-н-рольщика.