Развод года: можно ли на самом деле спасти брак Алсу

Сразу несколько знаменитостей этим летом оказались в эпицентре скандалов из-за сложных ситуаций в личной жизни. Журнал «Телепрограмма» и известный психолог Евгения Берёза советуют, как сохранить семью и отношения, когда это еще возможно.

У Алсу лопнуло терпение

Этим летом в суде будут рассматривать сразу два иска Алсу к мужу: о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. 41-летняя певица Алсу и 46-летний бизнесмен Ян Абрамов прожили 18 лет, у них трое детей. Говорят, что Алсу устала терпеть измены мужа, поэтому категорична насчет развода: «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет. Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана…»

Алсу давно подозревала мужа в измене, однако молчала. О ее чувствах только теперь рассказала телеведущая Лера Кудрявцева: «Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (видимо, речь о блогере Решетовой. - Ред.). Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери». Сама Алсу сообщила, что будет активно развивать карьеру (новые песни, концерты), и опубликовала в блоге фото печенья с таким предсказанием: «Небеса решили - вам пора быть счастливее».

Психолог Евгения Берёза : «Сохранять нужно отношения, уважение, любовь и только после этого «брак». Если женщина узнает об измене - это всегда острая боль предательства. И работать нужно с этой болью - прожить ее, высказать ее, выплакать, переварить для себя, чтобы это женщину не так сильно мучило. Если измена - это случайная одноразовая ошибка (все мы живые люди), то, возможно, человек оступился, но осознал ошибку - тогда можно дать ему шанс. Дать шанс вашим отношениям, поработать с семейным психологом - выяснить причины измены, выяснить и высказать все обиды друг другу, наладить внутреннюю связь, перейти на более глубокий уровень понимания друг друга и так далее.

Если же измены носят системный характер - нужно признать, что брака как такового уже нет и спасать нечего. Есть некая схема взаимовыгодного сожительства, которая существует до тех пор, пока одну из сторон не перестанет устраивать такое положение дел. Что касается договоренностей между супругами - конечно, нужно разговаривать.

Невозможно выстраивать нормальные отношения, не имея диалога. Не нужно приписывать другому человеку свои мысли, свои сценарии поведения, свои страхи или желания. Чтобы понять, что в голове у другого человека, нужно поговорить с ним. Желательно договариваться до вступления в брак и корректировать договоренности в процессе жизни. Важно сказать партнеру словами, что вас не устраивает, каким вы видите выход из сложившейся ситуации и так далее. И выслушать вторую сторону. Большинство браков распадается из-за отсутствия диалога, когда одна из сторон считает свое мнение и поведение единственно верными и возможными, такой союз, как правило, обречен. Он держится на терпении одной стороны. Когда оно заканчивается - союз распадается. В наш век доступной информации по психологии женщины все больше взрослеют, мудреют, «жертвы» прорабатывают свои травмы и выходят из треугольника Карпмана, этим можно объяснить большое количество распадающихся семей с нездоровыми паттернами отношений».

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