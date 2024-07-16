Развод года: можно ли на самом деле спасти брак Алсу

Сразу несколько знаменитостей этим летом оказались в эпицентре скандалов из-за сложных ситуаций в личной жизни. Журнал «Телепрограмма» и известный психолог Евгения Берёза советуют, как сохранить семью и отношения, когда это еще возможно.
У Алсу лопнуло терпение
Этим летом в суде будут рассматривать сразу два иска Алсу к мужу: о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. 41-летняя певица Алсу и 46-летний бизнесмен Ян Абрамов прожили 18 лет, у них трое детей. Говорят, что Алсу устала терпеть измены мужа, поэтому категорична насчет развода: «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет. Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана…»
Алсу давно подозревала мужа в измене, однако молчала. О ее чувствах только теперь рассказала телеведущая Лера Кудрявцева: «Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (видимо, речь о блогере Решетовой. - Ред.). Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери». Сама Алсу сообщила, что будет активно развивать карьеру (новые песни, концерты), и опубликовала в блоге фото печенья с таким предсказанием: «Небеса решили - вам пора быть счастливее».
Психолог
Если же измены носят системный характер - нужно признать, что брака как такового уже нет и спасать нечего. Есть некая схема взаимовыгодного сожительства, которая существует до тех пор, пока одну из сторон не перестанет устраивать такое положение дел. Что касается договоренностей между супругами - конечно, нужно разговаривать.
Невозможно выстраивать нормальные отношения, не имея диалога. Не нужно приписывать другому человеку свои мысли, свои сценарии поведения, свои страхи или желания. Чтобы понять, что в голове у другого человека, нужно поговорить с ним. Желательно договариваться до вступления в брак и корректировать договоренности в процессе жизни. Важно сказать партнеру словами, что вас не устраивает, каким вы видите выход из сложившейся ситуации и так далее. И выслушать вторую сторону. Большинство браков распадается из-за отсутствия диалога, когда одна из сторон считает свое мнение и поведение единственно верными и возможными, такой союз, как правило, обречен. Он держится на терпении одной стороны. Когда оно заканчивается - союз распадается. В наш век доступной информации по психологии женщины все больше взрослеют, мудреют, «жертвы» прорабатывают свои травмы и выходят из треугольника Карпмана, этим можно объяснить большое количество распадающихся семей с нездоровыми паттернами отношений».
Семенович поверила женатому
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
44-летняя Анна Семенович год скрывала роман с 43-летним бизнесменом Денисом Шреером. Жена Дениса заметила парочку на видео общих друзей в соцсетях, и грянул скандал: Марина рассказала, что живет в Германии с их общим сыном, а ее муж работает в России и пересылает ей ежемесячно по 2 тысячи евро (191 тысяча рублей), периодически приезжает, и они живут в одном доме, наличие любовницы он объяснял тем, «что все так живут».
Семенович тут же объяснилась: «Денис сейчас официально разводится. В Германии развод - длительный процесс, особенно когда людям есть что делить. Сначала супругами подается бумага на год раздельного проживания, после этого они пишут еще одну бумагу, что все-таки готовы к разводу. И потом в течение года происходит развод». Сейчас Денис (у него строительный бизнес) проживает с Семенович в ее московской квартире, и парочка уже присматривает загородный дом для переезда. После скандала жена Дениса провела с ним переговоры и, достигнув нужных ей финансовых договоренностей, сообщила: «У нас с Денисом конфликт исчерпан, разногласий больше нет. По его приезде в Германию мы инициируем процесс развода. Мы будем пытаться сохранить хорошие отношения и воспитывать нашего общего сына». Семенович повезло - ее возлюбленный обещал развестись и не обманул.
Как понять, обещания мужчины развестись - это правда или ложь?
Психолог Евгения Берёза: «Самое простое - это не гадать, а смотреть на факты. Мужчина проводит с вами праздники и все свое свободное от работы время? Не прячет от вас телефон и сообщения в нем? При первом сомнении спросите, не скрывает ли он от вас что-то. Не обижая человека подозрениями, постарайтесь объяснить, что стало источником сомнений, возможно, вы увидите, что зря боялись. Но если почувствуете, что человек юлит, то попросите доказательств его слов. Например, вас вполне может успокоить звонок по громкой связи будущей «бывшей» жене с обсуждением развода. На самом деле каждая женщина интуитивно чувствует подвох, если он есть, просто до поры до времени мы не хотим себе в этом признаваться, потому что текущая ситуация нас устраивает. Узнать правду порой очень страшно. Но необходимо. Рано или поздно она все равно станет известна. Лучше сразу».
Башаров покаялся в рукоприкладстве
Фото: Persona Stars/053
49-летний актер Марат Башаров этим летом публично извинился сразу перед двумя бывшими женами, на которых во время брака поднимал руку. Башаров покаялся: «У Кати Архаровой прошу и просил прощения. Я очень благодарен Лизе Шевырковой, что мы с ней прекрасно общаемся, и я также прошу у нее прощения. Спасибо, что нашли силы и возможность где-то меня простить и понять». Сейчас Башаров собрался жениться третий раз - на 37-летней актрисе Асе Борисовой. Башаров говорит, что теперь не пьет и не поднимает руку на женщин: «Самое главное, что Асе по барабану эти разговоры и мое прошлое. Она видит мое отношение к ней, это самое главное».
Если мужчина поднял руку на женщину, а потом поклялся, что больше это не повторится, можно ли ему верить?
Психолог Евгения Берёза: «Всегда выражаем уважение публичному извинению, особенно мужчинам такое дается непросто. Если человек действительно покаялся в содеянном, осознал ужас рукоприкладства и встал на другой путь, всегда можно дать человеку ОДИН шанс на исправление. Обычно такое происходит после серьезных потерь и потрясений и при наличии позитивного стимула (новая любовь вполне может сыграть эту роль). Но важно понимать, что рукоприкладство (как любая другая пагубная привычка) не исчезает бесследно и за один день. Такая трансформация требует серьезной планомерной работы над собой, желательно со специалистом, который залезет в глубинные причины такого поведения и проработает их, помогая избавиться от агрессии. Если вы видите в человеке искреннее желание перемен и путь трансформации - прекрасно. При наличии взаимной любви оставайтесь рядом и поддерживайте его на этом пути. Если нет - нужно бежать «волосы назад», не вписываясь в порочную схему отношений с разрешенным насилием. Физическое оно или моральное».
Сысоева ревнует молодого
Фото: канал ТНТ
Артистке Надежде Сысоевой 40 лет, а ее жених, блогер и чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун, моложе на 15 лет. Сейчас на телеэкранах идет шоу «Выжить в Дубае» 16+, где видно: Надя ревнует Сашу к Анне Седоковой и другим участницам проекта. В реальной жизни артисты уже вернулись со съемок и у них сложные отношения - ревность и ссоры.
Если нет уверенности в партнере, который моложе и любит тусовки, что делать и есть ли перспектива создания семьи?
Психолог Евгения Берёза: «Ревность - человеческая страсть, максимально разрушающая отношения, частая причина расставаний. Сложно выдерживать необоснованные обвинения и постоянно оправдываться, копятся усталость и раздражение - в итоге пара распадается. Установка «Он мой!» или «Она моя!» пагубная. И говорит о незрелости ревнивца, который не считает второго участника отношений человеком, имеющим право на выбор. Созависимая схема отношений схожа с любой другой схемой зависимостей. Нельзя заставить себя любить. Никак. Если партнер выбрал среди 8 миллиардов людей именно вас - значит, он так решил. И если он когда-нибудь в будущем решит иначе, то точно не потому, что вокруг есть другие, вероятно, потому, что в ваших отношениях что-то пошло не так.
Пары с большой разницей в возрасте могут существовать при условии, что оба партнера способны договариваться, созрели для серьезных отношений и готовы работать над собой, в том числе над своей ревностью, и желательно со специалистом. Если в паре кто-то намного моложе и ведет активный образ жизни, а второй старше и спокойнее, то часто ревность возникает из-за разницы интересов, а не непристойного поведения второй половины. Отношения - это всегда общие интересы, уважение друг к другу. Если все основано на физиологии, то рано или поздно наступает тупик в отношениях».