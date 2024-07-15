Маслакова щеголяет в откровенном виде, а Царикаев подмочил репутацию Лося: «медведи» из «Последнего героя» раскрываются на Алтае во всей красе

После первого выпуска многие боялись, что реалити «Последний герой. Русский сезон» окажется вялотекущим зрелищем. Но уже к третьему выпуску «медведи» сцепились с «волками» в личных поединках, и шоу моментально набрало обороты. Заруба оказалась нешуточной и с довольно неожиданными результатами.
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Например, стало ясно, что Александр Лось не такой уж и альфач. В Сети отметили, что он может быть хорош в налаживании жизни в лагере и интригах, а вот физическое противостояние его вообще не вдохновляет. По-другому посмотрели зрители и на вождя косолапых Александру Маслакову. С прибытием в ее лагерь Жени Искандаровой девушка начала выдавать такие экспромты, которые не красят человека, но идут на пользу любым рейтингам.
Лось vs Алан
Алан Царикаев начал раскрываться еще в предыдущем выпуске. Он заслужил уважение среди соплеменников («медведи»), да и интернет-пользователи отметили, что этот тихий нейрохирург обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать «последним героем».
Алан и Лось ввязались в противостояние. Фото: ТНТ
Может, поэтому ведущая Ксения Бородина первыми поставила в спарринг именно Лося и Царикаева. Правда, пока мужчины привыкали к правилам, арене и снарядам, не обошлось без травм.
«Алан меня с локтя ударил в нос, начали слезиться глаза», — признался Александр.
Поединок переиграли, но это не повлияло на результат: Алан сбросил Лося в воду, основательно подмочив ему репутацию. Бой-реванш не принес поверженному «волку» сатисфакции. А в третий раз Лось даже не оторвал у соперника утешительный бал. Продул всухую, если бы не промок весь насквозь.
Ольга: «Саша Лось поник. Алана мало нам раскрывают».
Алекса: «Как интересно. Вот почему Лось от слов к делу не переходит, только на интриги силы готов тратить».
Ivan: «Алан — красавчик, победы ему».
Маслакова vs Искандарова
А вот пара из девочек-соперниц образовалась внутри одного племени. Александра сначала переживала, что тусуется одна среди мужчин, а потом, видимо, вошла во вкус. Уже второй выпуск подряд в Сети обсуждают, что девушка не стесняется ходить перед своими «медведями» в белье, хотя состоит в отношениях.
Ольга: «Что про Александру сказать? Стринги зачет. Особенно перед мужиками».
Маруся: «Трусы как раз по погоде у Александры».
Юля: «Тема трусов не раскрыта. Помню, Искандарова в Африке тоже стринги носила. А сейчас у нее закрытый купальник. И озвучила, что в отношениях. Вот человек действительно беспокоится, чтобы не доставлять неприятных эмоций своему молодому человеку».
обрть: «Саша — дно. Такая двуличность! Но пришла Искандарова, и у Саши сжалось кое-что. Правильно сжалось, она тебя прижучит. Думала, одна среди парней королева ягодицами крутить будешь? Обломись».
channel30684030: «Смешная эта Саша, в предыдущих выпусках плачет, что же муж подумает, не хочу его расстраивать. Бедная одна среди мужчин, но в стрингах щеголяет и продолжает дальше это делать. Пришла Женя, и тут недовольна, что теперь она не одна девушка в команде».
Маслакова перестала быть единственной барышней в племени. Фото: ТВ-3
Но не только расслабленным образом Александра удивила телезрителей. Она настолько невзлюбила прибывшую Женю, что перед камерой пожелала поражения своей команде, чтобы на совете все проголосовали против новенькой. Это честная эмоция, на которую каждая женщина имеет право, только вот Маслакова — лидер «медведей», и интересы команды у нее должны стоять превыше всего.
ati_277: «Знала бы команда... что их капитан пожелал выиграть соперникам. Саша — это дно».
Волеська: «Саша нормальная? Пожелала победить сопернику, а не Жене, вот они и победили, без бани осталась. Девочки такие девочки, ужас».
Яна: «Обычная бабская зависть и ревность, прям фу. Саша себя раскрывает с каждым выпуском. Сначала идет с мужиками купаться, потом рыдает: «А там же мой любимый». Затем это лицемерие по поводу приходу Жени. Добила пожеланием победы другой команде. Капитан «замечательный».
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