Маслакова щеголяет в откровенном виде, а Царикаев подмочил репутацию Лося: «медведи» из «Последнего героя» раскрываются на Алтае во всей красе

После первого выпуска многие боялись, что реалити «Последний герой. Русский сезон» окажется вялотекущим зрелищем. Но уже к третьему выпуску «медведи» сцепились с «волками» в личных поединках, и шоу моментально набрало обороты. Заруба оказалась нешуточной и с довольно неожиданными результатами.

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Например, стало ясно, что Александр Лось не такой уж и альфач. В Сети отметили, что он может быть хорош в налаживании жизни в лагере и интригах, а вот физическое противостояние его вообще не вдохновляет. По-другому посмотрели зрители и на вождя косолапых Александру Маслакову. С прибытием в ее лагерь Жени Искандаровой девушка начала выдавать такие экспромты, которые не красят человека, но идут на пользу любым рейтингам.

Лось vs Алан

Алан Царикаев начал раскрываться еще в предыдущем выпуске. Он заслужил уважение среди соплеменников («медведи»), да и интернет-пользователи отметили, что этот тихий нейрохирург обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать «последним героем».