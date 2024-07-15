«Может появиться снова»: в Сети не верят в уход Виктории Бони с проекта «Выжить в Дубае. Возвращение»

Проект «Выжить в Дубае. Возвращение» принес Виктории Боне не только очередную волну популярности, но и народное обожание — чего, скажем прямо, у нее никогда не было в избытке. «Девушка с бревна» построила свою медийность на скандалах и чудачествах, которые бурно обсуждались в Сети, поэтому хейтеров у нее всегда было больше.
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Но в Дубае заядлая участница всевозможных реалити проявила себя совсем уж неожиданным образом, причем со знаком плюс. Она рассуждала адекватнее (по мнению телезрителей) других звезд на проекте и оказалась в опале у своих же. Несмотря на жесткий эмоциональный прессинг, 44-летняя знаменитость не расклеилась, чем заслужила уважение пользователей Сети.
Вышибоня
Коалиция, которая состоит из Оксаны Самойловой, Джигана, Нади Сысоевой и Саши Стоуна, не стеснялись в открытую рассказывать Боне о своих планах на нее. Это даже заговором сложно назвать. Виктории сразу сказали, что будут посылать ее на малые испытания до тех пор, пока она не покинет проект. При этом четверка иронизировала, что поступает так, потому что верят в ее силу и удачливость. Отсюда и кличка Вышибоня — вышибающая соперников один за одним.
В Дубае заядлая участница всевозможных реалити проявила себя совсем уж неожиданным образом. Фото: ТНТ
Телезрители пришли в ужас от такой несправедливости и назвали происходящее травлей. Участникам коалиции стали писать гневные комментарии, а Боню всячески поддерживать. При этом не сказать, что Виктория среди враждебно настроенных коллег потеряла боевой настрой. Став аутсайдером, она не стала изгоем.
Слава Чепурченко
Среди селебов из проекта раньше Бони ушел Слава Чепурченко. Это стало неожиданностью для всех, а Вика обещала рассказать, как так вышло. Но в итоге она смогла слить только часть информации, остальное должно навсегда остаться за кадром.
«Скажем так, из-за моей наблюдательности в состязании произошла ничья, и мы не остались в пустыне. Ребята посчитали, что в этот день голосовать против меня было бы неприлично», — поделилась звезда в блоге.
Так под удар попал Слава и не вывез малые испытания, проиграв Ане. Боня осталась на проекте чуть подольше, хотя дамоклов меч над ней никуда не делся. В пятом выпуске коалиция сделала свой обычный выбор, а удача отвернулась от Бони. Тем не менее она не поскупилась на комплименты для Андрея Зубенко и его красивой победы.
Реакция в Сети
Несмотря на то что уход Бони был всего лишь вопросом времени, интернет-пользователи взвыли от случившегося. Паблики заполонили комментарии в духе «о нет, только не это». А некоторые так и вовсе ушли в отрицание, надеясь на чудо.
Vikis366: «Слушайте, а вы заметили что в конце выпуска не показали реакцию на уход Бони и выигрыш Андрея? Обычно в конце показывают как говорят, мол жалко что она ушла... У меня появилась теория, что Боня может появиться снова. Также не показали, где Виктория идет, кладет факел и уходит».
Олеся: «Значит, можно больше не смотреть. Боня самая классная была».
Рих: «Жалко Викторию, ее сливали с самого начала».
Я: «Викочка, очень жалко, что ушла, она все-таки очень классная, но с теми недалекими нечего делать, больно смотреть как на нее едут, она одна отбивалась от этих тормозов».
Боня осталась на проекте чуть подольше. Фото: ТНТ
Некоторые фанаты были настолько шокированы проигрышем своей любимицы, что без сомнения предложили Андрею отдать ей свое право на участие дальше в проекте. Вот только самому Зубенко это почему-то в голову не пришло.
Сила духа
Сейчас Виктория Боня готовится к восхождению на Эверест. Многие отмечают, что знаменитость личностно выросла над собой, и с интересом следят за ее подготовкой к суровому испытанию. Переживать об уходе из проекта «Выжить в Дубае» ей просто некогда.
«Я не стелилась ни под кого, я воин», — только и произнесла Боня на прощание.
Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Возможно, дойти до финала Боне и не было суждено, но на этом проекте у нее сложилась другая миссия. Показать телезрителям, как не терять присутствие духа, когда буквально ежеминутно все против тебя. С этим Виктория отлично справилась, восхитив тех, кто переживал за ее судьбу.
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