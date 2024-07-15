«Может появиться снова»: в Сети не верят в уход Виктории Бони с проекта «Выжить в Дубае. Возвращение»

Проект «Выжить в Дубае. Возвращение» принес Виктории Боне не только очередную волну популярности, но и народное обожание — чего, скажем прямо, у нее никогда не было в избытке. «Девушка с бревна» построила свою медийность на скандалах и чудачествах, которые бурно обсуждались в Сети, поэтому хейтеров у нее всегда было больше.

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Но в Дубае заядлая участница всевозможных реалити проявила себя совсем уж неожиданным образом, причем со знаком плюс. Она рассуждала адекватнее (по мнению телезрителей) других звезд на проекте и оказалась в опале у своих же. Несмотря на жесткий эмоциональный прессинг, 44-летняя знаменитость не расклеилась, чем заслужила уважение пользователей Сети.

Вышибоня

Коалиция, которая состоит из Оксаны Самойловой, Джигана, Нади Сысоевой и Саши Стоуна, не стеснялись в открытую рассказывать Боне о своих планах на нее. Это даже заговором сложно назвать. Виктории сразу сказали, что будут посылать ее на малые испытания до тех пор, пока она не покинет проект. При этом четверка иронизировала, что поступает так, потому что верят в ее силу и удачливость. Отсюда и кличка Вышибоня — вышибающая соперников один за одним.