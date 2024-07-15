Хитрый приспособленец Торнике уйдет в народ? Фанаты «Выжить в Дубае» уже определили участь «пятого лишнего» - мощный ход

Фанаты «Выжить в Дубае. Возвращение» настолько увлеклись интригами проекта, что уже ощущают себя реальной третьей силой. Как раз удачно получилось, что две команды — звездная и народная — расположились в отеле на одной территории и как следует изучили друг друга. В результате этого эксперимента (и благодаря подковерным играм, конечно же) телезрители наконец-то перемыли косточки двум выдающимся красавцам сезона — Андрею Зубенко и Торнике Квитатиани.

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Крупногабаритных мужчин в обеих командах все заприметили с самого знакомства, но дальше комплиментов про рост и мощь дело не двинулось. Однако парни оказались хороши не только в качестве физической силы. Вот только великаны проявили себя каждый по-своему. А соответственно, и любовь телезрителей распределилась неравномерно.

Торнике Квитатиани — звездная команда

Российский борец вольного стиля, актер и певец грузинского происхождения имеет рост 180 см. Торнике — опытный участник различных шоу, включая и музыкальный «Голос». Понятно, почему он оказался в звездной команде. Только найти свое место среди селебрити он не смог. Вот уже какой выпуск подряд фанаты наблюдают, как Квитатиани, что называется, разрывается между «умными» и «красивыми».