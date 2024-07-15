Хитрый приспособленец Торнике уйдет в народ? Фанаты «Выжить в Дубае» уже определили участь «пятого лишнего» - мощный ход

Фанаты «Выжить в Дубае. Возвращение» настолько увлеклись интригами проекта, что уже ощущают себя реальной третьей силой. Как раз удачно получилось, что две команды — звездная и народная — расположились в отеле на одной территории и как следует изучили друг друга. В результате этого эксперимента (и благодаря подковерным играм, конечно же) телезрители наконец-то перемыли косточки двум выдающимся красавцам сезона — Андрею Зубенко и Торнике Квитатиани.
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Крупногабаритных мужчин в обеих командах все заприметили с самого знакомства, но дальше комплиментов про рост и мощь дело не двинулось. Однако парни оказались хороши не только в качестве физической силы. Вот только великаны проявили себя каждый по-своему. А соответственно, и любовь телезрителей распределилась неравномерно.
Торнике Квитатиани — звездная команда
Российский борец вольного стиля, актер и певец грузинского происхождения имеет рост 180 см. Торнике — опытный участник различных шоу, включая и музыкальный «Голос». Понятно, почему он оказался в звездной команде. Только найти свое место среди селебрити он не смог. Вот уже какой выпуск подряд фанаты наблюдают, как Квитатиани, что называется, разрывается между «умными» и «красивыми».
Российский борец вольного стиля, актер и певец грузинского происхождения имеет рост 180 см. Фото: ТНТ
Тор не попал в коалицию к Самойловой, Джигану, Сысоевой и Стоуну, но при этом не стал укреплять свои позиции среди одиночек — Виктории Бони и Славы Чепурченко. Из-за этого в Сети он прослыл хитрым приспособленцем. Теперь же Торнике — самый очевидный претендент на вылет, что с удовольствием и обсудили комментаторы.
Светлана Забродина: «Парочки стараются остаться одни. Но думаю, они сами не совсем понимают, что делают. У них сейчас критическая точка. Сейчас начнется борьба за голос Тора».
Марина: «Возможно, Торнике — нормальный мужик, но он не вписался в эту компанию. Никак».
Vikis366: «Эта четверка Торнике сливать будет».
Оставшись последним из одиночек, он без стеснения начал наводить мосты с ребятами из конкурирующей команды. Вот только оценят ли «народники» такое рвение Квитатиани дружить — совсем не факт. Они заметили, что Тор, хоть и не актер по профессии, но примерять на себя маски умеет. Своя же команда прямо заявила, что готова обменять его на парочку из народа. Никита — Аня.
Андрей Зубенко — народная команда
А вот великан от «народников» проявил себя совсем иным образом. При своем громадном росте (который в первом выпуске оценил и Торнике) мужчина оказался еще человеком большой души. Так, по крайней мере, решили в Сети. Фанатам шоу понравилось не только, как Андрей ставит себя внутри коллектива, но и то, как ловко справляется с заданиями на малом испытании.
Anna Kivisoap: «Тот случай, когда сначала Андрей не зашел, а потом оказалось, что самый человечный и справедливый из «народников».
Olga Not Nor: «Мои любимчики Викуля и Андрей. Жаль, что Викуля ушла. Вся надежда на Андрея. Прям настоящий мужчина — и телом и духом. Самое интересное впереди».
Нина: «Андрей прям красавчик! Боня — сильный соперник. Но он прям хорош, не только большой и сильный, а еще и очень умный и уравновешенный».
Андрей заметно выделяется среди своих с первого выпуска. Фото: ТНТ
Зубенко выиграл у Бони и теперь вернется в команду, которая послала его на испытание. Интересно посмотреть, что будет, если настроить против себя такую махину.
Что дальше?
И зрители, и участники проекта уже ждут объединение коллективов. Торнике почувствовал, как его отвергает собственная команда, и сильно разнервничался. Так, что на эмоциях практически самоизолировался от игры в морской бой. Зубенко же «показал зубы» и доказал своим недоброжелателям, что легко избавиться от себя у них не получится. В Сети эмоции кипят не меньше, чем в самом Дубае.
Жулдыз Сагындыкова: «Одна радость осталась, это как четверка будет друг друга грызть, без Бони».
Ms: «Всегда болела за «народников», но в этом шоу грызутся как придурки, логики никакой, ребята рано коалицию собрали. Парочка нормальная, открыто говорят все».
Olga Zheltyakova: «Звезды, конечно, выглядят крайне бледно на фоне «народников».
Светлана Н: «Команда звезд высокомерно себя вели по отношению к «народникам» в отеле. Не хотели общаться с ними, а при общении пытались выведать их слабые места. Но не на тех напали. Кроме глупышки Ани, которая говорит по своей наивности все, что на душе».
Участники устали от раскладов в своих командах и ждут объединения. Фото: ТНТ
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