«Расстегните ваши ремни безопасности, мы взлетаем»: российский бортпроводник случайно потеснил брутальной харизмой Генри Кавилла

А теперь Teleprogramma.pro просит отойти мужчин от экрана и заняться своими делами. У нас для прекрасных дам сочный контент по имени Даниил. 35-летний бортпроводник одной небезызвестной российской авиакомпании в одночасье стал звездой Интернета, покорив женские сердца предполетным инструктажем.
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Видео сняла и смонтировала пассажирка рейса, которой посчастливилось увидеть воочию, что вытворяет этот красавец с кислородными масками и ремнями безопасности. Она наложила брутальную музыку на видеоряд и пустила ролик в Сеть.
35-летний бортпроводник одной небезызвестной российской авиакомпании в одночасье стал звездой Интернета, покорив женские сердца предполетным инструктажем. Фото: соцсети
Женская половина интернета тут же разделилась на тех, кто выразил свои эмоции в комментариях, и тех, кто начал разыскивать этот «щербет сердца» онлайн.
Аля: «Это вообще легально???»
Кузнецов: «50 оттенков «Аэрофлота».
Irin: «А какой стоп-слово?»
djonsonpro: «Самолет можно не заправлять! От направлен тестостероном».
sables: «Куда бы ни был этот рейс, мы в деле».
мойстрах: «Сначала маску на него, потом как пойдет».
Supergayl: «Генри Кавилл нервно курит в сторонке».
«Кто ты, воин?»
Неожиданная популярность обрушилась на Даниила, потому что нельзя быть красивым таким. Компания не рассекречивает, на каком борту работает стюард мечты, но кое-что о нем выяснить все же удалось.
Парень буквально нашел свое призвание, пройдя курсы бортпроводника. Например, по долгу службы ему порой приходится защищать женщин от пьяных пассажиров. От такого геройства в воздухе Даниил не отказался, даже когда ему предложили стать официальным лицом авиакомпании.
Парень буквально нашел свое призвание, пройдя курсы бортпроводника. Фото: соцсети
Помимо этих замашек супермена, Даня говорит на английском и испанском языках, играет на гитаре, барабанах, красиво поет, занимается единоборствами и фитнесом.
Мечтать не вредно
При этом всем Даниил женат. Надеемся, что хорошая интернет-шутка не выйдет из-под контроля и не испортит новоиспеченной звезде жизнь.
Наиля Хуснуллина: «Как актер прямо».
Агент по авиа Наталья: «Я в нашем профессиональном чате узнала, его Даня зовут».
Обними меня: «Я его сегодня видела. Шла с остановки домой, и он тоже. В Шереметьево, наверное, работает. Он живет в Лобне. И кстати, его зовут Данилл. Прочитала на бейдже. Обалдела, когда его здесь увидела. Красавчик».
Екатерина: «Ему не бортпроводником работать, а в Голливуде сниматься, в боевиках».
Наталья: «Ахааха… это муж моего тренера в спортзале. Он классный чувак».
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