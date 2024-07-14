«Расстегните ваши ремни безопасности, мы взлетаем»: российский бортпроводник случайно потеснил брутальной харизмой Генри Кавилла

Женская половина интернета тут же разделилась на тех, кто выразил свои эмоции в комментариях, и тех, кто начал разыскивать этот «щербет сердца» онлайн.

Аля: «Это вообще легально???» Кузнецов: «50 оттенков «Аэрофлота». Irin: «А какой стоп-слово?» djonsonpro: «Самолет можно не заправлять! От направлен тестостероном». sables: «Куда бы ни был этот рейс, мы в деле». мойстрах: «Сначала маску на него, потом как пойдет». Supergayl: «Генри Кавилл нервно курит в сторонке».

«Кто ты, воин?»

Неожиданная популярность обрушилась на Даниила, потому что нельзя быть красивым таким. Компания не рассекречивает, на каком борту работает стюард мечты, но кое-что о нем выяснить все же удалось.

Парень буквально нашел свое призвание, пройдя курсы бортпроводника. Например, по долгу службы ему порой приходится защищать женщин от пьяных пассажиров. От такого геройства в воздухе Даниил не отказался, даже когда ему предложили стать официальным лицом авиакомпании.