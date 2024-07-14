Чего еще ждать? Сысоевой предсказали новые неприятности из-за участия в реалити «Выжить в Дубае»

Портрет Надежды Сысоевой в глазах общественности сильно изменился всего за месяц. Из рядовой знаменитости с ТНТ она стала едва ли не самым обсуждаемым персонажем реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». Такому взлету популярности многие бы позавидовали бы, если бы не одно но. Внимание к ее персоне проявляется исключительно в купе с жестоким хейтом.

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Во многом это, конечно, заслуга самой Сысоевой. Надя захотела примерить на себя роль «плохиша», чтобы ее не жалели зрители. Но то ли она сама перегнула палку, то ли особым образом сработал монтаж… В итоге актрису просто снесло поездом общественного порицания. Она на некоторое исчезла из соцсетей и только недавно прервала молчание.

«Вся самая жесть происходит в один момент»

В своем заявлении Сысоева рассказала, что все беды жизни свалились на нее разом. Пока все обсуждали ее разрыв с Сашей Стоуном, Надя переживала гораздо более серьезную личную трагедию — смерть мамы.

«Это тяжело и очень больно. Я похоронила самого близкого и родного человека», — открылась актриса подписчикам.

Некоторые комментаторы посочувствовали опальной знаменитости, признав, что потерять мать в любом возрасте — это всегда большое горе. Однако репутационный крах участницы реалити оказался настолько масштабным, что долго играть в «пожалейку» фолловеры отказались.