Чего еще ждать? Сысоевой предсказали новые неприятности из-за участия в реалити «Выжить в Дубае»

Портрет Надежды Сысоевой в глазах общественности сильно изменился всего за месяц. Из рядовой знаменитости с ТНТ она стала едва ли не самым обсуждаемым персонажем реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». Такому взлету популярности многие бы позавидовали бы, если бы не одно но. Внимание к ее персоне проявляется исключительно в купе с жестоким хейтом.
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Во многом это, конечно, заслуга самой Сысоевой. Надя захотела примерить на себя роль «плохиша», чтобы ее не жалели зрители. Но то ли она сама перегнула палку, то ли особым образом сработал монтаж… В итоге актрису просто снесло поездом общественного порицания. Она на некоторое исчезла из соцсетей и только недавно прервала молчание.
«Вся самая жесть происходит в один момент»
В своем заявлении Сысоева рассказала, что все беды жизни свалились на нее разом. Пока все обсуждали ее разрыв с Сашей Стоуном, Надя переживала гораздо более серьезную личную трагедию — смерть мамы.
«Это тяжело и очень больно. Я похоронила самого близкого и родного человека», — открылась актриса подписчикам.
Некоторые комментаторы посочувствовали опальной знаменитости, признав, что потерять мать в любом возрасте — это всегда большое горе. Однако репутационный крах участницы реалити оказался настолько масштабным, что долго играть в «пожалейку» фолловеры отказались.
На проекте Надя была со своим парнем Сашей Стоуном. Фото: ТНТ
Заказная травля
Праведный хейт телезрителей начался сразу после первого выпуска «Выжить в Дубае. Возвращение», когда Надя не поддержала Боню в ее желании спать с девочками. Сысоева разместилась в шатре со своим на тот момент бойфрендом Сашей Стоуном, перепутав выживание в пустыне с ночевкой в пятизвездочном отеле.
Во втором выпуске Надя закрепила свои позиции, а в третьем выдала свой знаменитый перформанс в сторону Анны Седоковой, который моментально разлетелся на мемы, сделав пародийную актрису мишенью для самых ядовитых слов.
Несмотря на то что хейт в Сети закономерно нарастал по мере появления новых выпусков шоу, Сысоева уверена, что травля была заказана. В этом она к тому же попыталась убедить и своих подписчиков. Пока не получается. Люди пишут, что как только Надя перестанет банить за неприятные высказывания, то снова узнает о себе много интересного.
Сысоева утверждает, что травлю ей организовали специально. Фото: ТНТ
Мошенники тут как тут
Как будто этих бед было мало Сысоевой, так она еще нарвалась на мошенников. Она слила по телефону свои персональные данные и не сразу поняла, что попалась на уловку. Своими яркими эмоциями по этому поводу она поделилась в блоге, разделив подписчиков на тех, кто ей поверил и кто нет.
При этом эзотерики не видят в произошедшем ничего удивительного. Илья Шенгелия считает, что атака мошенников — это следствие ослабевшей энергетической защиты. Если Надя в ближайшее время не займется своим восстановлением, то может пострадать и ее здоровье. А Вера Эзотерик вообще предупреждала Сысоеву, что Вселенная посылает ей знаки прекратить участие в проекте, иначе ее ждет негативный водоворот событий. Так оно и случилось.
Кривляния Сысоевой на голосовании стали поводом для многочисленных мемов. Фото: скрин ТНТ
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