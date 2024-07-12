Ноги-палочки Пугачевой в нелепой обуви, Лопырева в платке восточной танцовщицы и Бузова в костюме от блох: как выглядели звезды на этой неделе

Знойное летнее солнце не на шутку испытывает звезд. Многие медийный личности в желании охладиться откладывают серьезные стилистические решения в сторону, уповая на то, что чудом не попадутся на глаза папарацци. Многие, но не все. Teleprogramma.pro подсмотрела, кто из селебрити пожертвовал имиджем ради комфорта, а кто — все еще держится модником.

Алла Пугачева

Громким ньюсмейкером недели стала 75-летняя Алла Борисовна. Ее заметили на улицах Юрмалы, куда она традиционно приезжает ради мягкого климата. Выход знаменитости запечатлели камеры без фильтров, поэтому Пугачева предстала перед интернет-пользователями без обманчивых прикрас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ради рядовой прогулки с двойняшками певица предпочла футболку свободного кроя и шорты-кюлоты цвета топленого молока. Лук она дополнила белыми кроссовками. В целом аутфит выглядел свежо, если бы не усталость волос и неуверенность походки модели.