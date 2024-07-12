Ноги-палочки Пугачевой в нелепой обуви, Лопырева в платке восточной танцовщицы и Бузова в костюме от блох: как выглядели звезды на этой неделе

Знойное летнее солнце не на шутку испытывает звезд. Многие медийный личности в желании охладиться откладывают серьезные стилистические решения в сторону, уповая на то, что чудом не попадутся на глаза папарацци. Многие, но не все. Teleprogramma.pro подсмотрела, кто из селебрити пожертвовал имиджем ради комфорта, а кто — все еще держится модником.
Алла Пугачева
Громким ньюсмейкером недели стала 75-летняя Алла Борисовна. Ее заметили на улицах Юрмалы, куда она традиционно приезжает ради мягкого климата. Выход знаменитости запечатлели камеры без фильтров, поэтому Пугачева предстала перед интернет-пользователями без обманчивых прикрас.
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Ради рядовой прогулки с двойняшками певица предпочла футболку свободного кроя и шорты-кюлоты цвета топленого молока. Лук она дополнила белыми кроссовками. В целом аутфит выглядел свежо, если бы не усталость волос и неуверенность походки модели.
Пугачеву засняли на прогулке в Юрмале. Фото: соцсети
В Сети написали, что этот выход — лишнее доказательство тому, что в 75 лет на 40 можно выглядеть только в своем блоге. А заодно вынесли свой модный приговор.
Точка: «Обычная бабушка, как все в ее возрасте».
Анна: «Когда увидела ее осанку, моя спина автоматически выпрямилась в струну».
Оксана: «У нее жизнь была бурная, сейчас боком выходит».
Раиса: «Обувь тяжеловато выглядит. Ножки вон какие палочки».
Вероника: «Груди нет, есть живот. Тут, конечно, только оверсайзом и спасаться».
Соня: «Какие-то глупые кроссовки, удобные, разве что».
Виктория Лопырева
Вспоминали на неделе и Викторию Лопыреву. За внезапный интерес к своей персоне «мисс Россия – 2003» следует благодарить Алсу. Певица не только разводится с мужем, но и активно комментирует происходящее в Сети. Многим ее история напомнила скандал 2017 года, когда Лопырева увела мужа у беременной подруги.
В свое время Вика перестала активно появляться на светских мероприятиях. Однако блог она ведет. На днях модель выложила там снимок своего аутфита, в котором пошла на выступление к Басте. Лук можно было бы описать как тотал-уайт, если бы не сверкающая мини-юбка.
Юбка Виктории Лопыревой пропитана восточными мотивами. Фото: соцсети
Эта деталь образа стала его акцентом. Собранное из отдельных элементов изделие недвусмысленно отсылало к набедренным платкам восточных танцовщиц, которые маняще звенят при каждом движении красавиц. Нежность аутфита подчеркнули белые туфли в виде сердечек, а накинутая на плечи «мужская» рубашка хорошо его сбалансировала.
Ольга Бузова
С господством белого цвета совершенно не согласна Ольга Бузова, которая сейчас носится по джунглям Колумбии. Звезда снимается в новом сезоне реалити-шоу на выживание и подчеркивает это своим аутфитом. Легкий комплект из топа и шорт камуфляжного цвета она утяжелила мощными ботинками на шнуровке, из-за чего практически слилась с экзотическим песчаным берегом.
Бузова делает контент без отрыва от съемок. Фото: соцсети
Хейтеры селебрити тут же придрались к тому, что Ольга гуляет возле океана не босиком. Негатива было так много, что Бузовой пришлось написать объяснительный текст.
«Многие в комментариях пишут, мол, вот она дура, на пляже в ботинках ходит. Ребят, хочется немного пояснить вам ситуацию. В месте, где мы снимаем, повсюду песчаные блохи, безжалостные мошки и комары. И я таким образом защищаю хотя бы свои ноги от укусов до и после мотора», — отметила ведущая.
Тата Карапетян
Благодаря Алсу вспоминали не только Викторию Лопыреву, но и Тату Карапетян. Та самая «беременная подруга», которую муж Игорь Булатов оставил ради блондинки, сейчас живет свою лучшую жизнь. В частности, на этой неделе она посетила Уимблдон и похвасталась этим в блоге.
Тата Карапетян не пропустила Уимблдон в этом году. Фото: соцсети
В одежде Тата предпочла английскую аристократическую спортивную классику и не прогадала. Светло-бежевые тона футболки и свободных брюки прекрасно гармонировали с смуглой кожей модели. А небрежно накинутый на плечи свитер стал своеобразным символом спокойного жизненного успеха Карапетян — как напоминание всем женщинам, что даже самый громкий развод не является концом света.
Королевская семья
Говоря об Уимблдоне, нельзя не упомянуть представителей британской аристократии, которые в отсутствии Кейт Миддлтон отдуваются на модном фронте. К счастью, это мероприятие предполагает устоявшийся дресс-код, в котором преобладают светлые цвета и нежные цветочные принты.
Принцесса Беатрис, Королева Камилла, Кэрол Миддлтон. Фото: Global Look Press
В этом году, без стилистических сенсаций. Например, представительницы трех поколений выбрали наряды под стать своему возрасту и статусу. Королева Камилла облачилась в спокойное кремовое платье, а Кэрол Миддлтон и принцесса Беатрис — поддержали цветочные вайбы. Не изменил себе и климат Туманного Альбиона, который вынудил всех без исключения слегка утеплиться.
Надежда Сысоева
Главный ньюсмейкер последних дней, опальная Надежда Сысоева, на этой неделе справила день рождения. По этому поводу она приняла участие в фотосессии, где предстала перед объективом в розово-черном мини-платье. Несмотря на оригинальный образ, публикация все же набрала больше негативных комментариев, потому что хейт в преддверии пятого выпуска «Выжить в Дубае. Возвращение» только нарастает.
Алсу
А красавица Алсу продолжает кайфовать от профессиональных фотосессий. Певица радует подписчиков видео бэкстейджа, показывая, как она дефилирует в леопардовом платье, пока ее адвокаты задают жару Яну Абрамову. Поговаривают, что у знаменитости новый роман, и, судя по тому, как светятся ее глаза, мы склонны этому верить.
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