Реванш «желтых»! Зачем Женя Искандарова появится в «Последнем герое» - фишка продюсеров

Женя Искандарова стала настоящим открытием для любителей реалити-шоу. Она прекрасно проявила себя на нескольких проектах, поэтому в «Сокровищах императора» 2024 года ее поддерживала уже внушительная фанбаза. Однако вопреки всем чаяниям поклонников, в Китае Женя не дошла даже до финала.

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Разочарование телезрителей было настолько велико, что никто не сомневался: опытная вышивальщица снова появится на экранах в ближайшее время. Тем более что «Выжить в Дубае. Возвращение» и «Последний герой» уже вовсю начали бороться за народную любовь, то бишь за рейтинги.

Инсайдерская информация

Когда в разных пабликах начали появляться сообщения о том, что Женя вот-вот порадует поклонников своим появлением, уже всем стало понятно, что ее камбек неизбежен. Вот только осталось понять, в каком же шоу Искандарова будет выживать. В Сети за Женю развернулась настоящая баталия — те, кто жаждал увидеть ее на Алтае, никак не хотели уступать тем, кто тянул ее в Дубай.