Реванш «желтых»! Зачем Женя Искандарова появится в «Последнем герое» - фишка продюсеров

Женя Искандарова стала настоящим открытием для любителей реалити-шоу. Она прекрасно проявила себя на нескольких проектах, поэтому в «Сокровищах императора» 2024 года ее поддерживала уже внушительная фанбаза. Однако вопреки всем чаяниям поклонников, в Китае Женя не дошла даже до финала.
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Разочарование телезрителей было настолько велико, что никто не сомневался: опытная вышивальщица снова появится на экранах в ближайшее время. Тем более что «Выжить в Дубае. Возвращение» и «Последний герой» уже вовсю начали бороться за народную любовь, то бишь за рейтинги.
Инсайдерская информация
Когда в разных пабликах начали появляться сообщения о том, что Женя вот-вот порадует поклонников своим появлением, уже всем стало понятно, что ее камбек неизбежен. Вот только осталось понять, в каком же шоу Искандарова будет выживать. В Сети за Женю развернулась настоящая баталия — те, кто жаждал увидеть ее на Алтае, никак не хотели уступать тем, кто тянул ее в Дубай.
Инскандарова — серьезный претендент на выживание. Фото: ТНТ
Теперь, кажется, интрига раскрыта. Все больше информации начинает уплотняться вокруг варианта, что Искандарова будет претендовать на звание «Последний герой». Причем известен уже не только проект, но и племя. По крайней мере, в Сети в этом уверены.
Мария: «Женя, человек-радость!»
Буон: «В Китае было очень хорошо».
Светлана: «Жаль, что Искандарова не у «волков». Они импонируют, а за «медведей» топит ведущая».
Настена: «Женя, мы тебя ждем в «Выжить в Дубае».
Роланда: «Не смотрю это шоу, но из-за Искандаровой хочется глянуть».
Ирина: «Джокеры: Искандарова будет у «медведей», а Ангарская — у «волков».
Аля: «Женя Искандарова врывается в чат».
После Китая Женя отправилась ловить за хвост удачу на Алтай. Фото: ТНТ
Мечты сбываются
Еще в конце мая Teleprogramma.pro писала о том, что Женя проболталась о съемках в «Последнем герое». Блогер была предельно аккуратна в словах, но все же дала понять фанатам, что скоро она будет вне доступа. Дело оставалось за малым — набраться терпения.
Искандарова — не только сильный игрок. Она восхищает поклонников своими рассуждениями и поступками. Женю ценят за этическое поведение и уравновешенность. Такая популярность — действительно редкость, в основном участники шоу делают ставки на негативные эмоции аудитории. Так, через серьезный хейт сейчас проходит Надежда Сысоева — участница «Выжить в Дубае».
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