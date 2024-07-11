Улыбались согласно протоколу: как королевская семья веселилась на Уимблдоне пока Кейт Миддлтон борется с онкологией

Уимблдонский турнир — это особое время не только для теннисистов, но и для королевских особ. Светское мероприятие мирового уровня — отличный повод для аристократов приблизиться к народу и продемонстрировать яркие спортивные эмоции.
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Вот кто бы мог подумать, что в этом году самой обожаемой из Уэльских — Кэтрин Миддлтон — в VIP-ложе не будет. По официальной информации, принцесса продолжает мужественную борьбу с онкологией, пока самые быстрые ракетки мира выясняют, кому достанется кубок на этот раз. В 2023 году все было по-другому.
Уимблдон, 2023 год
Кэтрин Миддлтон стала официальным королевским покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, еще будучи герцогиней Кембриджской, в 2017 году. С тех пор она не пропустила ни одного финала Уимблдона в одиночном разряде. Более того, принцесса сама играет в теннис, а Миддлтоны дружат с семьей Роджера Федерера, который является бывшей первой ракеткой мира. С ним будущая королева год назад даже сыграла мини-матч, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Принцесса Уэльская сыграла мини-матч с восьмикратным чемпионом турнира Роджером Федерером, 2023 год. Фото: скрин соцсети
Светских же выходов у нее было три. Она выгуляла удлиненный жакет мятного цвета в сочетании с белой плиссированной юбкой, твидовый мятно-желтый костюм и платье в зеленом оттенке своего любимого фасона. Примечательно, что за последнее Миддлтон даже пришлось принять критику — за редкий мятый выход в свет.
Кейт Миддлтон прекрасно играет в теннис, 2023 год. Фото: скрин соцсети
Уимблдон, 2024 год
В этом году Кэтрин Миддлтон мало того, что не появилась на патронируемом мероприятии. В Сети уже даже стихли громкие возмущения по поводу ее отсутствия и призывы показать принцессу общественности. После ее появления на Trooping the Colour (месяц назад) Букингемский дворец сразу сделал заявление, что будущая королева вымоталась и теперь настроена на долгое восстановление после выхода на публику.
А вот родители Кейт Миддлтон не стали отсиживаться дома и почтили своим визитом Уимблдон. Конечно, Кэрол и Майкл Миддлтоны не выглядели полностью расслабленными, но улыбались согласно протоколу. Наверняка они предпочли бы самолично аплодировать своей дочери на трибунах, нежели читать немые вопросы в глазах журналистов.
Кэрол и Майкл Миддлтоны, 2024 год. Фото: Global Look Press
А вот в хорошем настроении спортивное мероприятия посетили королева Камилла, Зара и Майк Тиндаллы, Питер Филлипс с Харриет Сперлинг, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и актер Стивен Фрай.
Кто же сейчас с Кэтрин?
Очень многие хотели бы знать, как дела сейчас у онкобольной Миддлтон. Teleprogramma.pro обратилась к эксперту, чтобы хоть немного пролить свет на судьбу Кэтрин.
«Кейт Миддлтон должна была пролечиться еще в 2020 году. Но она то ли обследование полностью не прошла, то ли не приняла всерьез свое состояние. В 2021 году уже немного начало все проявляться — как будто легкое недомогание. В 2022 году Кейт обязана была заняться собой в плане здоровья. Но из-за смерти королевы Елизаветы II и перестановки в королевском дворце Кейт просто было не до себя», — заметила специалист.
По ее словам, со стороны астрологии нельзя исключать и влияния магии в 2021 году. Но это не основная причина заболевания Миддлтон.
«По астрологическому прогнозу, можно увидеть, что в 2022 году были стрессовые ситуации, так как возникал вопрос: а что теперь будет с ней и с ее детьми?! Она настолько сильно переживала, что на себя особо время не уделяла. И все смахивала на стресс или на обычное недомогание. В 2023 году пошло активное зарождение того, на что она не обращала внимания», — заключила Татьяна.
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