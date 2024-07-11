Улыбались согласно протоколу: как королевская семья веселилась на Уимблдоне пока Кейт Миддлтон борется с онкологией

Уимблдонский турнир — это особое время не только для теннисистов, но и для королевских особ. Светское мероприятие мирового уровня — отличный повод для аристократов приблизиться к народу и продемонстрировать яркие спортивные эмоции.

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Вот кто бы мог подумать, что в этом году самой обожаемой из Уэльских — Кэтрин Миддлтон — в VIP-ложе не будет. По официальной информации, принцесса продолжает мужественную борьбу с онкологией, пока самые быстрые ракетки мира выясняют, кому достанется кубок на этот раз. В 2023 году все было по-другому.