Жизнь после «Дома-2»: как Майя Донцова отбила парня у подруги, делила любимого с мамой, а муж так и не увидел в ней женщину

Недавно участники проекта «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин официально развелись. На самом деле решение о расставании они приняли еще два года назад. Но все это время официальному разрыву все время что-то препятствовало. То ребята были слишком заняты, то Алексей жил не в России.
И вот в отношениях Майи и Алексея была поставлена точка. Пара даже поделилась видео из МФЦ и показала подписчикам свидетельство о расторжении брака.
«Этот день настал! Наш официальный развод состоялся. Мы ждали этого!» — написали они в соцсетях.
Донцова была так счастлива, что буквально прыгала от радости. С криками «Ура!» она обняла бывшего супруга и выразила ему благодарность за годы совместной жизни. «Девушки, будьте осторожны! Тигр вышел на охоту», — предупредила Майя потенциальных «жертв чар бывшего мужа».
Как рассказала Майя Донцова, в какой-то момент страсть в отношениях ушла, и они стали жить как обычные родственники. Однажды Алексей признался, что любит супругу как друга, но так больше не может продолжаться.
«Поэтому мы решили расстаться на хорошей дружеской ноте, как взрослые люди. «Без скандалов, криков, грязи, чтобы оставить в памяти друг друга хорошие воспоминания», — сказала Майя Донцова.
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Романы Майи Донцовой
Вообще, на проекте «Дом-2» Майя снискала себе репутацию ветреной девушки. Она крутила романы с Денисом Козловичем, Иваном Барзиковым, притом что раньше Иван встречался с ее подругой Дарьей Сухорученко. Но в итоге Донцова отбила этого кавалера. Дело закончилось дракой девушек.
Также Майя предпринимала попытку создать пару с Захаром Саленко. Однако Захар подустал от громких разборок и интриг и разорвал отношения.
Вскоре на телестройку приехала мама Майи Донцовой. Она порекомендовала дочери обратить внимание на Максима Локотькова, однако Майя не думала о нем как о потенциальном возлюбленном. Женщина сама стала засматриваться на Максима, из-за чего между близкими родственницами даже возник конфликт.
Майя Донцова и Алексей Купин на проекте «Дом-2»
Брак с Алексеем Купиным
Затем в ее жизни появился Алексей Купин. Они объявили себя парой буквально на следующий день после знакомства и решили заселиться в отдельную комнату. Однако потом стало выясняться, что молодые люди очень разные. Так, Майя хотела строить карьеру в Москве, тогда как Алексей хотел поселиться в домике в Одессе, чтобы жена вплотную занялась домашним хозяйством. Кстати, эти факты вскрылись, когда влюбленные проводили время на Сейшельских островах.
Их отношения напоминали американские горки: пара то ссорилась, то мирилась. В августе 2019 года влюбленные поженилась. В свадебное путешествие молодожены отправились в Турцию. А уже в 2022 году стали обладателями трехкомнатной квартиры в столице, выиграв в конкурсе «Квартира в Москве».
Однако быть вместе им оказалось не суждено. Майя очень хотела детей, тогда как Алексей был не готов к отцовству. Инициатором разрыва выступил Алексей Купин. Он признался, что уже давно воспринимает Майю не как женщину, а как верного товарища.
Алексей Купин и Диана. Фото: соцсети Алексея Купина
Как сложилась личная жизнь пары после развода
С лета 2023 года Алексей находился в отношениях с блогером Терезой Мур, но уже в начале 2024-го объявил о разрыве с ней. Следующей пассией Купина стала 25-летняя нумеролог из Беларуси Диана.
Что же касается Майи Донцовой, то в декабре 2023 года она призналась, что влюблена в своего давнего друга по имени Дан. Какое-то время молодые люди просто дружили, но потом поняли, что их связывает нечто большее.
Майя Донцова и Дан. Фото: соцсети Майи Донцовой
«Мы вместе. Мы стали очень близкими людьми с Даном, знаем все друг о друге. Мы прошли много разных ситуаций и в каждой выбирали друг друга. Это глубже чем просто «вместе», — написала Майя Донцова в соцсетях.
А Teleprogramma.pro желает Майе счастья в личной жизни.