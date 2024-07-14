Жизнь после «Дома-2»: как Майя Донцова отбила парня у подруги, делила любимого с мамой, а муж так и не увидел в ней женщину

Недавно участники проекта «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин официально развелись. На самом деле решение о расставании они приняли еще два года назад. Но все это время официальному разрыву все время что-то препятствовало. То ребята были слишком заняты, то Алексей жил не в России.

И вот в отношениях Майи и Алексея была поставлена точка. Пара даже поделилась видео из МФЦ и показала подписчикам свидетельство о расторжении брака.

«Этот день настал! Наш официальный развод состоялся. Мы ждали этого!» — написали они в соцсетях.

Донцова была так счастлива, что буквально прыгала от радости. С криками «Ура!» она обняла бывшего супруга и выразила ему благодарность за годы совместной жизни. «Девушки, будьте осторожны! Тигр вышел на охоту», — предупредила Майя потенциальных «жертв чар бывшего мужа».

Как рассказала Майя Донцова, в какой-то момент страсть в отношениях ушла, и они стали жить как обычные родственники. Однажды Алексей признался, что любит супругу как друга, но так больше не может продолжаться.

«Поэтому мы решили расстаться на хорошей дружеской ноте, как взрослые люди. «Без скандалов, криков, грязи, чтобы оставить в памяти друг друга хорошие воспоминания», — сказала Майя Донцова.

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Романы Майи Донцовой

Вообще, на проекте «Дом-2» Майя снискала себе репутацию ветреной девушки. Она крутила романы с Денисом Козловичем, Иваном Барзиковым, притом что раньше Иван встречался с ее подругой Дарьей Сухорученко. Но в итоге Донцова отбила этого кавалера. Дело закончилось дракой девушек.

Также Майя предпринимала попытку создать пару с Захаром Саленко. Однако Захар подустал от громких разборок и интриг и разорвал отношения.

Вскоре на телестройку приехала мама Майи Донцовой. Она порекомендовала дочери обратить внимание на Максима Локотькова, однако Майя не думала о нем как о потенциальном возлюбленном. Женщина сама стала засматриваться на Максима, из-за чего между близкими родственницами даже возник конфликт.