Новая Лопырева: Решетова может стать изгоем в тусовке, а Абрамов рискует потерять все как Булатов

Своими разборками с Яном Абрамовым Алсу привлекла внимание не только к своей персоне. В Сети начали активно вспоминать скандальную историю 2017 года, когда модель Виктория Лопырева увела состоятельного Игоря Булатова у своей беременной подруги Таты Карапетян. Разлучница также оказалась в положении, но общественность не сделала ей на это скидку и обрушила на блондинку мощную волну хейта.
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Сейчас в интернете проводят параллели между этими треугольниками. Яну Абрамову пророчат судьбу Булатова, Алсу сравнивают с Татой Карапетян, а Анастасию Решетову хейтят не меньше, чем Лопыреву в свое время. Teleprogramma.pro подсмотрела, как живут фигуранты нашумевшей истории спустя 7 лет после заварушки.
Тата Карапетян
34-летняя Тата живет сейчас свою лучшую жизнь. Она активно ведет блог (иронично, что в числе ее подписчиц Анастасия Решетова), катается по миру и хвастается модельной внешностью. Как и в прошлом году, она не смогла пропустить Уимблдонский турнир, где сделала жизнерадостные фотографии.
Тата Карапетян спокойно пережила развод с Игорем Булатовым. Фото: соцсети
Об Игоре Булатове она не вспоминает. Как-то знаменитость призналась, что бывшего мужа не особо тянет общаться с подрастающими наследниками, хотя она не препятствует ему. Тем не менее, Самик и Амелия купаются в любви и внимании - о чем свидетельствуют их фотографии в блоге Карапетян.
Иногда Тата выкладывает фото детей от Булатова. Фото: соцсети
Кстати, под снимком школьника Самика разгорелась настоящая дискуссия. Пользователя, который пожалел пацана, толпой поставили на место.
mellie: «Жаль все-таки, что с мальчиком в этот день дядя, а не отец».
kira: «А что, надо все фото выставлять? Откуда вы знаете?»
arman: «У этого мальчика такая мама, такие дяди, бабушки и дедушка, что отсутствие папы, который бросил детей из-за какой-то тетки, поверьте, не чувствуется».
Сама Тата говорила, что снова замуж не собирается. Личную жизнь она не выставляет напоказ. Скандальный развод не сломал ее, а раскрыл новые грани личности, чему она безмерно рада. Такую же судьбу видят и для Алсу. Она отлично выглядит, реализована. За ней стоит состоятельная семья. Так что у многодетной матери есть все шансы расправить крылья и начать новую жизнь после 40.
Виктория Лопырева
После травли 2017 года Вика потеряла многих друзей в шоу-бизнесе, перестала посещать светские мероприятия и ушла в тень. Большую часть времени она проводит в Дубае с сыном Булатова Марком Лионелем. Мальчику уже пять лет. В ноябре 2023 года Мисс Россия-2003 дала большое интервью Надежде Стрелец, где рассказала, почему перестала упоминать Игоря в соцсетях.
«Мы все еще женаты. Но живем отдельно. Наверно, в каждом браке существуют кризисные периоды. Есть проблемы, которые начались не вчера. Я искренне надеюсь, что нам хватит уважения и любви к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой истории. Сейчас каждый живет своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю», - призналась модель.
Виктория Лопырева выложила фото с сыном от Булатова. Фото: соцсети
Однако нехороший шлейф тянется за разлучницей до сих пор. Даже под милыми семейными фотографиями в ее блоге можно встретить негативные высказывания.
Olga: «Опять отели, скитания Дон Кихота продолжаются».
Ната: «На фотках больше самовлюбленных эмоций, чем материнских».
Ксю: «Хороший мальчишка. Но для пяти лет веса не хватает явно. Худенький. Неужели на диете вместе с мамой?»
Собственно, предполагаемую возлюбленную Яна Абрамова предупреждают сейчас именно о таком исходе. По версиям диванных психологов, варианты будущего у Решетовой - один другого страшнее. Одни предполагают, что выйдя замуж за Абрамова, она познакомится с ним как с абьюзером. Другие утверждают, что он ее бросит ради сохранения семьи с Алсу. Третьи жалеют ее сына Ратмира, которому уже записали в отцы Абрамова, а не Тимати. Что ж, поживем - увидим.
Виктория Лопырева делает пространные высказывания о замужестве. Фото: соцсети
Игорь Булатов
Кто? Сейчас в светской тусовке о былом политике и зампредседателя правительства Коми ничего не слышно. Если его и вспоминают, то только в контексте женщин, которые пострадали от его любви. Говорят, что отец Таты не только исключил недостойного зятя из семейного бизнеса, но и сделал все, чтобы тот не смог построить успешную карьеру России.
Женщины в интернете от всей души желают Яну Абрамову таких же достижений. Поговаривают, правда, что ушлый муж Алсу за 18 лет брака каким-то обманом переписал имущество на себя и тем самым подстелил соломку на случай праведного гнева влиятельного тестя. Подтверждений этому, разумеется, нет. А вот глас народа непоколебим - мол, Ян Абрамов такой крутой только в лучах своей красавицы и умницы Алсу. Без нее он - не то, что надо.
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