Новая Лопырева: Решетова может стать изгоем в тусовке, а Абрамов рискует потерять все как Булатов

Своими разборками с Яном Абрамовым Алсу привлекла внимание не только к своей персоне. В Сети начали активно вспоминать скандальную историю 2017 года, когда модель Виктория Лопырева увела состоятельного Игоря Булатова у своей беременной подруги Таты Карапетян. Разлучница также оказалась в положении, но общественность не сделала ей на это скидку и обрушила на блондинку мощную волну хейта.

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Сейчас в интернете проводят параллели между этими треугольниками. Яну Абрамову пророчат судьбу Булатова, Алсу сравнивают с Татой Карапетян, а Анастасию Решетову хейтят не меньше, чем Лопыреву в свое время. Teleprogramma.pro подсмотрела, как живут фигуранты нашумевшей истории спустя 7 лет после заварушки.

Тата Карапетян

34-летняя Тата живет сейчас свою лучшую жизнь. Она активно ведет блог (иронично, что в числе ее подписчиц Анастасия Решетова), катается по миру и хвастается модельной внешностью. Как и в прошлом году, она не смогла пропустить Уимблдонский турнир, где сделала жизнерадостные фотографии.