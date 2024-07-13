Российские артисты, которые подались в музыканты и теперь гремят

По крайней мере так принято считать. И некоторые актеры действительно подтверждают этот тезис. И кино снимают, и картины пишут, и даже солируют - причем необязательно в кадре. «Телепрограмма» представляет артистов и артисток, которые создали музыкальные коллективы, чтобы еще больше радовать публику.

Юлия Пересильд

Одна из самых востребованных актрис современности основала группу «Мандрагора» - так называют растение из семейства пасленовых, которое, будучи выдернутым из земли, очень похоже на Юлию в картине «Вызов» во время невесомости. Пересильд давно репетировала, даже была в «Квартирнике у Маргулиса», а теперь объявила о выходе в большое плавание.

«Парни, вы огонь, - подписала снимок с музыкантами актриса. - И с вами нигде не страшно. Музыка нас связала. И тайн больше нет - начинаем потихоньку выходить из сумрака. 5 июля - концерт в Новой Голландии в Санкт-Петербурге!»

Помимо солистки, в «Мандрагоре» четверо музыкантов: ударник Станислав Опойченков, басист Семен Лепешкин, клавишник Александр Тевелев и гитарист Владимир Корниенко. В конце августа коллектив споет на известном кинофестивале «Короче» в Калининграде.

Александр Устюгов