Российские артисты, которые подались в музыканты и теперь гремят

По крайней мере так принято считать. И некоторые актеры действительно подтверждают этот тезис. И кино снимают, и картины пишут, и даже солируют - причем необязательно в кадре. «Телепрограмма» представляет артистов и артисток, которые создали музыкальные коллективы, чтобы еще больше радовать публику.
Юлия Пересильд
Одна из самых востребованных актрис современности основала группу «Мандрагора» - так называют растение из семейства пасленовых, которое, будучи выдернутым из земли, очень похоже на Юлию в картине «Вызов» во время невесомости. Пересильд давно репетировала, даже была в «Квартирнике у Маргулиса», а теперь объявила о выходе в большое плавание.
«Парни, вы огонь, - подписала снимок с музыкантами актриса. - И с вами нигде не страшно. Музыка нас связала. И тайн больше нет - начинаем потихоньку выходить из сумрака. 5 июля - концерт в Новой Голландии в Санкт-Петербурге!»
Помимо солистки, в «Мандрагоре» четверо музыкантов: ударник Станислав Опойченков, басист Семен Лепешкин, клавишник Александр Тевелев и гитарист Владимир Корниенко. В конце августа коллектив споет на известном кинофестивале «Короче» в Калининграде.
Александр Устюгов
Фото: Дмитрий Лифанцев/Ольга Емельянова/Экспресс газета
Брутальный мужчина, мотоциклист и звезда «Ментовских войн» Александр Устюгов петь любит со времен института. Когда на съемках сериала «Чума» в 2015 году понадобился оригинальный саундтрек, актер решил написать его сам - так и основал группу, которую назвал в честь родного казахского города: Ekibastuz. Коллектив играет песни, которые пишет Александр (плюс иногда хиты Высоцкого и Круга), и определяет их как советский фанк или питерский рок. Группа выступает, выпускает альбомы, клипы и даже имеет премию «Шансон года».
- Я научился совмещать музыку и съемки, - признавался «Телепрограмме» артист. - Куда бы ни приезжал, беру с собой гитару, чем мучаю кинопродюсеров: авиакомпании просто так не дают перевозить музыкальные инструменты - их нужно регламентировать, регистрировать, дополнительно оплачивать и так далее. Но я не ленюсь это делать. Музыка требует присутствия, и бросать не хочется. Готовлюсь к концертам в дороге, беру в актерский вагончик гитару, каждые 15 - 20 минут игры - это уже движение вперед.
Евгений Цыганов
Фото: vk.com/mechtaband
Еще до полноценной актерской карьеры в 90-е он играл в рок-группе А.S. (Apage Satanas, то есть «Изыди, Сатана») с Юрием Максимовым, ставшим впоследствии православным священником. После Евгений с однокурсником Павлом Баршаком создал группу «Гренки», которая активно выступала по клубам, выпустила вместе с духовой секцией знаменитого «Ленинграда» один альбом и распалась к 2004 году. В 2015 году Цыганов по приглашению барабанщика «Кирпичей» снова собрал музыкантов, чтобы выступить. Уже под новым названием - «Пока прет». С этим коллективом актер сыграл более 70 концертов по России и Европе. А теперь коллектив переформатировался в «Ме4ту».
Музыкантом Женя стал еще до актерской карьеры (на архивном фото слева - с Юрием Максимовым). Фото: vk.com/mechtaband
- Меня спрашивали: «Зачем тебе группа? У тебя же театр, кино…», - вспоминал артист. - Я всегда отвечал: «Ну, это мечта…» Название «Ме4та» вылезло само собой. В этом названии зашифрованы имена участников: Евгений играет на гитаре и поет, Андрей Муравкин играет на второй гитаре, на басу - Миша Химаков, и Тоха (Антон Владимирский) на барабанах.
Играют мужчины разнузданный, экспрессивный рок - иногда на стихи особо дорогих Евгению поэтов - например, Иосифа Бродского.
Иван Ургант
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Склонный к маскировке всего сокровенного шоумен еще в 2010 году начал выступать в образе Гриши Урганта - своего усатого альтер эго. Это своего рода панцирь (как и бесконечная ирония): Ивану не стыдно петь под чужим именем. Гришу он называет «безумно талантливым и скромным». В творчестве артиста есть как песни собственного сочинения, так и модные теперь ретрокаверы. В феврале он представил свою версию хита «Привет» группы «Секрет», в апреле выступил сначала на берегу Средиземного моря, а затем в Москве на дне рождения журналистки Ксении Китаевой.
Александр Ильин-младший
Фото: Кристина Безбородова/Экспресс газета
Большинство знает Ильина-младшего по роли интерна Лобанова, но вообще-то он почти 15 лет фронтмен псевдопанк-группы «План Ломоносова». Псевдо - потому что под бойкую музыку актер поет песенки чуть ли не детсадовского уровня сложности. Артисты называют это иронической лирикой. Отрастивший бороду «под Летова» Ильин относится к этому наивному творчеству куда серьезнее, чем к кино, и концертов у коллектива в разы больше, чем он сыграл ролей.
- Мы не такие простые ребята, как кажется на первый взгляд, - говорит актер. - Я имею прямое отношение к кинематографу. Наш гитарист Денис Хромых тоже давно в теме - он монтажер, занимался постпродакшеном. Остальные тоже не на помойке найдены и подкидывают грамотные идеи. У нас есть вкус относительно визуального ряда и смысловых нагрузок. У нас есть свой взгляд на процесс съемки клипов.