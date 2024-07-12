Карина Зверева: как комическая старушка стала секс-бомбой и добилась милости самой Дубовицкой

Это было по-своему смешно - буффонада ей давалась на ура. В конце Муза Петровна сбрасывала с себя наряд и оборачивалась красавицей - но этот момент видели только зрители в зале. Из телеэфира Дубовицкая его неизменно вырезала. Еще была Ляля - размалеванная Карина в розовом платье и с огромными бантами читала пошлые стихи от имени ребенка. И толстая баба, которая плоско шутила о своем весе.

Карину стали звать и в другие подобные передачи. Карьера шла в гору. Но тоска в ее душе росла и росла. Брак продержался 12 лет. Она ушла и от Геннадия, и из «Аншлага». Спустя много лет она признается, что за Ветровым была как за каменной стеной и все 12 лет они хранили верность друг другу. Вот если бы она тогда решилась родить… Может, и не ушла бы. Хотя... Ей хотелось движухи, приключений, адреналина. А муж в выходной предпочитал поваляться дома. Разные люди.

Грудью вперед

Желание сбросить шкурку Музы Петровны оказалось настолько сильным, что Карина прописалась в спортзале. Притом что актриса, по ее словам, любит поесть и проповедует философию жизни в кайф: хочется картошечки фри или тортик? Да пожалуйста. Но с утра - на кардио и тягать железки и два дня только салатик.

Вместе с жирком ушли и объемы в груди. «Мой красивый 3-й размер просто сдулся! - вспоминает она. - И я сделала пластику». Только грудь - и больше ничего. Все остальное - результат тренировок и правильного питания. Однажды от чрезмерных нагрузок один из имплантов буквально оторвался от мышцы. Зверева рассказывает об этом со смехом, хотя тогда было не до шуток: высокая температура, отек… Врачи справились терапевтическими методами.

Образ сложился: яркий грим, глубокое декольте, юбка в обтяжку. В ее фильмографии десятка три-четыре ролей - крошечные эпизодики, эпизоды, вторые планы. И наконец, главная роль в «Миле». Еще антрепризные спектакли, скетчком «Однажды в России», съемки для мужских журналов. Красивая грудь пригодилась везде. «В России актрисы становятся заложницами образа», - как и многие актрисы, сетует Зверева. И становится понятно, что она этого так не оставит. Уж она-то знает, что в жизни совсем другая - мягкая, скромная.

Женское счастье