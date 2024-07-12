Карина Зверева: как комическая старушка стала секс-бомбой и добилась милости самой Дубовицкой

В сериале «Миля» (Okko, 18+) главная героиня - проститутка, которая устала от своей профессии и хочет стать блогером. Секс для нее - рутина:
Миле что чаю попить, что… В первой же серии она демонстрирует обнаженную грудь. «Так это же Карина Зверева! - засвистели в комментариях восхищенные зрители (не зрительницы). - Она еще в «Методе» снималась, помните?!»
Конечно, помним. В 6-й, кажется, серии первого сезона сыщик Меглин приводит к студентам на лекцию эксгибиционистку в плаще. Она взбирается на стол и распахивает полы - на ней больше ничего не надето, и камера Первого канала фиксирует это крупным планом в ракурсе снизу - так, что видна не только грудь, но и…
Ее героиня в «Миле» только на первый взгляд глупая пустышка. Фото: кадр из фильма
Сегодня Карина Зверева - одна из фавориток отечественных продюсеров и режиссеров в востребованном амплуа «девушка с низкой социальной ответственностью». На этом поле друг с другом конкурируют немало актрис, но Зверева выделяется среди них - нет, не формами, а нестандартной биографией. Карина к своим ролям прорывалась сквозь такие тернии, что другим и не снились.
Семь кругов «Аншлага»
Она с детства на сцене: бальные, эстрадные танцы, хор. Обожала быть в центре внимания - и понимала, что чертовски хороша собой. Звали ее тогда Мариной, это имя ее всегда бесило, и в 20 лет она его поменяла - на то, которое мама собиралась ей дать изначально.
Брак с Геннадием Ветровым она вспоминает с благодарностью. Фото: Persona Stars
Тогда она влюбилась по уши и вышла замуж за артиста «Аншлага» Геннадия Ветрова - комика из телевизора на 19 лет старше нее. Муж брал ее на гастроли. Сначала Карина помогала звукорежиссеру, а потом потихоньку стала ассистировать мужу. С высочайшего одобрения Регины Игоревны, конечно. Дошло до сольных номеров. Боже, что это были за номера...
Муж переодевал ее в комическую старушку в платье мышиного цвета и шерстяную шапку - Музу Петровну Шальных.
Та самая Муза Петровна Шальных в исполнении Карины. Фото: YouTube
Это было по-своему смешно - буффонада ей давалась на ура. В конце Муза Петровна сбрасывала с себя наряд и оборачивалась красавицей - но этот момент видели только зрители в зале. Из телеэфира Дубовицкая его неизменно вырезала. Еще была Ляля - размалеванная Карина в розовом платье и с огромными бантами читала пошлые стихи от имени ребенка. И толстая баба, которая плоско шутила о своем весе.
Карину стали звать и в другие подобные передачи. Карьера шла в гору. Но тоска в ее душе росла и росла. Брак продержался 12 лет. Она ушла и от Геннадия, и из «Аншлага». Спустя много лет она признается, что за Ветровым была как за каменной стеной и все 12 лет они хранили верность друг другу. Вот если бы она тогда решилась родить… Может, и не ушла бы. Хотя... Ей хотелось движухи, приключений, адреналина. А муж в выходной предпочитал поваляться дома. Разные люди.
Грудью вперед
Желание сбросить шкурку Музы Петровны оказалось настолько сильным, что Карина прописалась в спортзале. Притом что актриса, по ее словам, любит поесть и проповедует философию жизни в кайф: хочется картошечки фри или тортик? Да пожалуйста. Но с утра - на кардио и тягать железки и два дня только салатик.
Вместе с жирком ушли и объемы в груди. «Мой красивый 3-й размер просто сдулся! - вспоминает она. - И я сделала пластику». Только грудь - и больше ничего. Все остальное - результат тренировок и правильного питания. Однажды от чрезмерных нагрузок один из имплантов буквально оторвался от мышцы. Зверева рассказывает об этом со смехом, хотя тогда было не до шуток: высокая температура, отек… Врачи справились терапевтическими методами.
Образ сложился: яркий грим, глубокое декольте, юбка в обтяжку. В ее фильмографии десятка три-четыре ролей - крошечные эпизодики, эпизоды, вторые планы. И наконец, главная роль в «Миле». Еще антрепризные спектакли, скетчком «Однажды в России», съемки для мужских журналов. Красивая грудь пригодилась везде. «В России актрисы становятся заложницами образа», - как и многие актрисы, сетует Зверева. И становится понятно, что она этого так не оставит. Уж она-то знает, что в жизни совсем другая - мягкая, скромная.
Женское счастье
Главное сокровище Карины - сын Эрнест. Фото: личная страница Карины Зверевой в социальной сети
В 40 лет Зверева родила сына Эрнеста. Кормила грудью, несмотря на импланты. Это был гражданский брак с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым - он стал тем мужчиной, кто наконец-то разделил ее увлечения: спорт, мотоцикл. Но потом их дороги разошлись. Долгое время она появлялась с шеф-поваром Артемом Герасимовым, называя его другом.
О бывших - или хорошо, или ничего. Кажется, это ее принцип. Но, судя по всему, на ее сердце достаточно ран. «Мне надо видеть поступки. Любоваться внешностью - женский удел», - рассуждает она о мужчинах, не называя имен. И вскользь упоминает мучительные абьюзивные отношения, которые, к счастью, уже позади.
Ее сыну уже 7, она счастлива и никуда не торопится. Ее личная жизнь не публична - в соцсети по-прежнему полно пикантных фоток, но это всего лишь работа. Комплекса актрисы одной роли у нее нет - мол, мне уже 47, не всегда же я буду такой! Это просто новая стена - а ей не привыкать их рушить.