Транспорт за 10 млн рублей и дорогой отель: как Канье Уэст погулял в Москве на 12 млн рублей

Два летних выходных 47-летний Канье Уэст провел в Москве. Самый известный рэпер в мире прилетал в Россию из Италии (он отдыхал во Флоренции с женой Бьянкой Цензори) на празднование 40-летия друга - Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером Yeezy (бренд Уэста).
С подачи Рубчинского Йе стал выпускать уличную одежду с надписями славянской вязью. Фото: Global Look Press
Рассказываем, как встречали и чем угощали Канье в Москве.
Транспорт: 10 млн руб.
По Москве рэпер и его команда передвигались на двух арендованных минивэнах Mercedes-Benz V-Class 2020 года выпуска. Аренда одной машины с водителем в сутки стоит 18 тыс. руб. Прилетел и улетел Канье Уэст на частном самолете с пересадкой в Стамбуле. Из Москвы через Стамбул он отбыл в Берлин. Такой перелет на частном бизнесджете стоит минимум €50 тыс. (4,68 млн руб.). Перелет из Флоренции в Москву стоил не менее €60 тыс. (5,62 млн руб.).
Прогулка на яхте: 1 млн руб.
Фото: Shutterstock
Самую большую компанию Рубчинский собрал на прогулку по Москве-реке. Интересно, что на яхте с Уэстом катался и музыкант Егор Крид. Около десяти человек с пяти до одиннадцати вечера любовались красотами центра Москвы с воды. Для Уэста был заказан экскурсовод. Говорят, что в самом конце прогулки музыкант захотел побыть на верхней площадке один - насладиться красотами города в тишине. Причалила яхта у Речного вокзала.
Вроде как гость остался весьма доволен прогулкой на судне под названием «Новая звезда». Эта яхта считается самой большой в Москве в люкс-сегменте: длина 34,5 м, несколько кают, флайбридж (площадка над рубкой), сауна, бар-кальянная, мультимедийная аппаратура. Сдается эта яхта минимум на 10 часов по цене €10 тыс. (939 тыс. руб.), плюс расходы на топливо. Итого аренда яхты на прогулку Канье стоила с учетом чаевых 1 млн руб. Услуги англоязычного экскурсовода на пять часов - 20 тыс. руб.
Отель: 700 тыс. руб.
Фото: thelegendofmos.com
Вопреки слухам Канье не стал селиться в самых дорогих номерах Four Seasons Hotel. В шикарном пятизвездочном отеле на Охотном Ряду у самых стен Кремля рэпер поселился в люксе площадью 118 кв. м за 350 тыс. руб. в сутки, хотя имелись номера в два раза больше со статусом «королевский люкс» за 2,3 млн руб. Итого размещение рэпера в самом сердце нашей столицы стоило 700 тыс. руб.
Завтрак: 82 тыс. руб.
Пельмени с копченой щукой и икрой сига чудо как хороши. Фото: belugamoscow.ru
День рождения отмечали в ресторане «Белуга», где шеф-поваром работает Евгений Викентьев, обладатель звезды Мишлен. Американца потчевали икрой осетра (12 тыс. руб. за 100 г), олениной с фуа-гра (980 руб.), морскими ежами (420 руб.). Был и оливье - из печеных овощей и краба, сваренного в пиве (1,2 тыс. руб.). На горячее подали пельмени с копченой щукой, с бульоном из сена и грибов (2,1 тыс. руб.); лосося с лисичками, кремом из цукини и кервелем (2,43 тыс. руб.). Пили водку.
От цен в кафе ГУМа у простого россиянина глаза на лоб. Фото: bosco.ru
Наутро Уэст отправился на поздний завтрак в Bosco-кафе в ГУМе. Там он ел лосося в икорном соусе (3,15 тыс. руб.) и пил колу без сахара. Счет в 72 тыс. руб. оплатил юбиляр, чаевых оставили 10 тыс. руб.