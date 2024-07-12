Транспорт за 10 млн рублей и дорогой отель: как Канье Уэст погулял в Москве на 12 млн рублей

Самую большую компанию Рубчинский собрал на прогулку по Москве-реке. Интересно, что на яхте с Уэстом катался и музыкант Егор Крид. Около десяти человек с пяти до одиннадцати вечера любовались красотами центра Москвы с воды. Для Уэста был заказан экскурсовод. Говорят, что в самом конце прогулки музыкант захотел побыть на верхней площадке один - насладиться красотами города в тишине. Причалила яхта у Речного вокзала.

Вроде как гость остался весьма доволен прогулкой на судне под названием «Новая звезда». Эта яхта считается самой большой в Москве в люкс-сегменте: длина 34,5 м, несколько кают, флайбридж (площадка над рубкой), сауна, бар-кальянная, мультимедийная аппаратура. Сдается эта яхта минимум на 10 часов по цене €10 тыс. (939 тыс. руб.), плюс расходы на топливо. Итого аренда яхты на прогулку Канье стоила с учетом чаевых 1 млн руб. Услуги англоязычного экскурсовода на пять часов - 20 тыс. руб.

Отель: 700 тыс. руб.