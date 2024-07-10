«Алсу виновата, что ей изменили»: в Сети высмеяли защитников Яна Абрамова с их мужской солидарностью

Становится очевидно, что развод Алсу и Яна Абрамова не пройдет тихо. Нашумевшие подробности звездной истории уже начали делить шоу бизнес на несколько лагерей. Некоторые знаменитости высказываются по собственной инициативе, другие — оказываются втянуты любопытными подписчиками благодаря соцсетям.
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Общественное мнение ведет себя непредсказуемо. Публика вдруг припоминает позорные поступки даже тем звездам, которые никакого отношения к делу Алсу не имеют. Например, досталось мужу Нюши, Регине Тодоренко и даже Андрею Малахову. Teleprogramma.pro попробовала распутать этот витиеватый клубок народных ассоциаций.
Алсу сама виновата
После того, как в поддержку Яна Абрамова неожиданно высказались Филипп Киркоров и Алексей Чумаков, добрая часть комментаторов начала активно иронизировать на тему того, что трижды мать Алсу сама виновата в изменах мужа. Кроме того, знаменитые мужчины настолько одинаково обеляли репутацию Абрамова, что в голову пользователям Сети то и дело приходили шутки о подлоге.
Татьяна С: «Мужская солидарность во всей своей красе. Так и Алсу назначат виновной, все впереди. Девушки, будем дружнее!»
Мятная панда: «Алсу виновата, что ей изменили, все правильно я понимаю?»
Жанна: «Конечно! Спросите бывшего Нюши, он целый трактат на эту тему выдаст».
Anetta: «Еще Тодоренко говорила, мол, а что ты сделала, чтоб тебя не били, не изменяли».
Katmandu1973 Natally: «Чумаков сам еще тот тиран, еще бы он Алсу защищал».
Ника Солнцева: «О какие пошли дела. У Янчика так стало подгорать, что теперь в ход пускает тяжелую артиллерию? Знакомые из шоу-бизнеса начинают петь, какой он хороший семьянин, очевидно, самая тяжелая пушка это был Киркоров, Чумаков — мелковат как-то».
YC: «Опять заказуха с телефонными звонками».
Елизавета: «Чумаков с манией величия и ни о чем — зачем-то влез».
Филипп Киркоров встал на сторону Яна Абрамова. Фото: Global Look Press
Так случилось, что певица Нюша подала на развод в один день с Алсу — 24 мая 2024 года. Вот только ее муж Игорь Сивов, мастер ресурсного состояния, как он сам себя позиционирует, сразу же сделал заявление, что в слово «измена» он не верит.
Подробнее об этом он готов рассказать в своих марафонах, которые и прорекламировал на волне интереса к своей персоне. Такая мужская философия быстро разошлась на шутки и мемы, которые отлично подходят к поведению Яна Абрамова.
А вот упоминание Регины Тодоренко в этом контексте уже не связано с юмором. В ковидном 2020 году ведущая чудом избежала отмены после своих провокационных высказываний в прямом эфире. Она цинично прокомментировала слова Агаты Муцениеце про побои от Павла Прилучного.
«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — таков был публичный ответ Тодоренко про домашнее насилие.
На счастье Регины инцидент затерялся в новостном потоке о бесчинствах свирепого вируса. Но люди частенько припоминают ей этот конфуз. Как и семье Алсу — нечестную попытку сделать дочь Микеллу победительницей проекта «Голос. Дети» с помощью купленных телефонов для голосования в 2019 году.
Регина Тодоренко — пример отсутствия женской солидарности. Фото: соцсети
Мужскую солидарность подняли на смех
Пока Киркоров и Чумаков осыпают комплиментами Яна Абрамова, за Алсу публично заступилась Лера Кудрявцева. Она пристыдила медийных мужчин, рассказав, как обманутая жена страдала от предательств любимого человека. В комментариях поддержали Кудрявцеву, на время позабыв про Анастасию Решетову и спустив собак на неверных мужчин.
Юлия: «Когда в койке с другой кувыркается и о сохранении семьи и не думает, а виноваты с какого-то оба? Очень удобно».
Ирина: «Абрамов сейчас не состоит в отношениях, а раньше? Странная мужская логика».
Kate: «У гуляющих мужиков всегда виноваты оба, но только не он».
О: «Знаете, не верю в мужскую или женскую солидарность. Люди или честные, или нет. То, что сейчас начали поддерживать гуляку, совершенно его не оправдывает».
Julia: «Завести любовницу — это не воды выпил и забыл. Мужчина общается, переписывается, встречается в кафешках. Думает ли он тогда о сохранении семьи, о разбитом, когда все вскроется, сердце жены? Нет. Он думает об удовольствии своем. Не смейте обвинять того, кому изменили в том, что ему изменили. Это только на совести того, кто спит на стороне».
Татьяна С: «Низко, когда при явных проблемах появляются защитники медийного уровня, которые начинают рассуждать о сложностях конкретной семьи. Обе стороны виноваты. Ну да, ну да. Честно, смешно читать. Изменил мужчина или женщина — его право, но винить другую половину глупо. Для этого есть развод. Сначала разведись, а потом живи как знаешь».
Ирина Орешкина: «Алсу тоже виновата. Виновата в том что она на многое закрывала глаза. Она восточная женщина, у нее другое понятие о семье. Муженек просто оборзел от вседозволенности и думал прокатит. Не прокатило. Последняя капля».
Алсу с детьми. Фото: соцсети
Настоящий сериал
Есть в Интернете и те, кто осуждает раздувание скандальной истории. Этот лагерь скептически относится к любой информации и к любому, пусть даже звездному мнению на этот счет.
Анна: «Ощущение какого-то цирка, а не развода. Может, реально договорняк? Активы свои выводят — типа, пишем на жену и детей в качестве отступного после развода».
Alst: «Тема ни о чем, раскрутить скандал пытаются, выходит тухло. Всем плевать, разведутся они или нет. Тоже мне, событие».
Анна: «Алсу — красотка, станет свободной, богатой разведенкой».
Кот не работает: «Вы тут совсем уже в чате?! Не для того мы 30 с лишним лет воспитывались на латиноамериканских сериалах, чтоб теперь с собственных нуворишей не зубоскалить! Да и Андрейка Малахов пока еще не прокомментировал».
Андрей Малахов — это вообще отдельная вселенная. К нему взывают как к единственному, кто может разобраться в этой истории, шутливо, конечно. В Сети намекают, что пока за дело Алсу не взялся популярный ведущий ток-шоу, выгребать приходится обычным сплетникам, а они уже не справляются.
В Сети предлагают подключить к делу Алсу Андрея Малахова. Фото: Global Look Press
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