«Алсу виновата, что ей изменили»: в Сети высмеяли защитников Яна Абрамова с их мужской солидарностью

Становится очевидно, что развод Алсу и Яна Абрамова не пройдет тихо. Нашумевшие подробности звездной истории уже начали делить шоу бизнес на несколько лагерей. Некоторые знаменитости высказываются по собственной инициативе, другие — оказываются втянуты любопытными подписчиками благодаря соцсетям.

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Общественное мнение ведет себя непредсказуемо. Публика вдруг припоминает позорные поступки даже тем звездам, которые никакого отношения к делу Алсу не имеют. Например, досталось мужу Нюши, Регине Тодоренко и даже Андрею Малахову. Teleprogramma.pro попробовала распутать этот витиеватый клубок народных ассоциаций.

Алсу сама виновата

После того, как в поддержку Яна Абрамова неожиданно высказались Филипп Киркоров и Алексей Чумаков, добрая часть комментаторов начала активно иронизировать на тему того, что трижды мать Алсу сама виновата в изменах мужа. Кроме того, знаменитые мужчины настолько одинаково обеляли репутацию Абрамова, что в голову пользователям Сети то и дело приходили шутки о подлоге.