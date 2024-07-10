«Так переживала, что всю ее болезнь каталась по морям»: Анну Заворотнюк осудили за пиар на фото покойной матери

Время летит, но пока не лечит. На днях исполнилось 40 дней с момента ухода Анастасии Заворотнюк. В Сети выразили сочувствие, родные собрались на панихиду, а старшая дочь актрисы Анна выложила в блог фото мамы во время болезни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Несмотря на то, что многим чисто по-человечески интересно, как выглядела красавица Заворотнюк в последние годы жизни, этот поступок наследницы публика осудила. Пять лет Анна избегала каких-либо разговоров о семейной трагедии, взывая подписчиков не сыпать соль на рану. Но теперь все иначе.
Старшая наследница звезды выложила фото с поминок. Фото: соцсети
Портрет с панихиды
Уход близкого человека дался Анне слишком тяжело. И одним из способов справиться с горем для нее стал разбор архивных фотографий мамы, некоторыми из которых она поделилась с общественностью после похорон. Тогда изменения в поведении модели заметили, но промолчали. А вот портрет с панихиды прорвал людей на эмоции.
Vzhig: «Не понимаю дочь, зачем пиариться на болезни и смерти матери. Очень некрасиво выкладывать такие фото».
Татьяна Кардова: «Зачем публиковать фото, если она не хотела этого. Совесть имейте».
Igumenya: «Про разбитую горем сомнительно. Или я иначе себе это представляю».
Марина: «Нормальная фотография, на ней красивая женщина которая соответствует своему возрасту».
Ирина: «Ну все, теперь дочь будет без конца пиариться, так страдает, что не забывает про соцсети».
За время болезни мамы Анна успела выйти замуж, пожить в Баку и в Дубае. Фото: соцсети
Осуждение длиной в пять лет
Не секрет, что у многих к Анне Заворотнюк предвзятое отношение. Пока Анастасия боролась с агрессивной онкологией, она успела пожить и в Баку, и Дубае. Впечатляющие фотографии в брендовой одежде на фоне экзотических локацияй регулярно появлялись в ее блоге, наряду с просьбами не задавать вопросы о маме.
Вот только поклонники «Прекрасной няни» все равно шли к ней на страницу. Потому что Анна оставалась единственной ниточкой к тайнам непубличной жизни тяжелобольной знаменитости. Получить информации от Петра Чернышева и других близких было просто невозможно.
Уход Анастасии Заворотнюк не избавил Анну от критики. По-прежнему есть те, кто уличает ее в бессердечии. Другие же встают на защиту звездной семьи, мол, они сами для себя решили, как жить и не должны ничего никому объяснять.
Светлана Андреевна: «Так переживала за маму, что всю ее болезнь каталась по морям. Я не злыдня, просто как мамы не стало - проснулась любовь. А ведь она нужна была до».
О. «У ребенка жизнь не должна останавливаться, если у родителей проблемы. Уверена, что семья обеспечивала Анастасии прекрасный уход».
Лена: «Со стороны выглядело да, странно. А что там было на самом деле, мы не знаем, да и не надо».
Марта: «Странные тут некоторые. Ей, молодой девушке, надо было остановить свою жизнь на пять лет? Ни одна мать своему ребенку этого не пожелает».
Елена: «Это очень тяжело - потерять маму, в любом возрасте, а когда так рано и так тяжело - эта боль все равно остается навсегда. Сил этой девочке».
Читайте также: