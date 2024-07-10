«Так переживала, что всю ее болезнь каталась по морям»: Анну Заворотнюк осудили за пиар на фото покойной матери

Осуждение длиной в пять лет

Не секрет, что у многих к Анне Заворотнюк предвзятое отношение. Пока Анастасия боролась с агрессивной онкологией, она успела пожить и в Баку, и Дубае. Впечатляющие фотографии в брендовой одежде на фоне экзотических локацияй регулярно появлялись в ее блоге, наряду с просьбами не задавать вопросы о маме.

Вот только поклонники «Прекрасной няни» все равно шли к ней на страницу. Потому что Анна оставалась единственной ниточкой к тайнам непубличной жизни тяжелобольной знаменитости. Получить информации от Петра Чернышева и других близких было просто невозможно.

Уход Анастасии Заворотнюк не избавил Анну от критики. По-прежнему есть те, кто уличает ее в бессердечии. Другие же встают на защиту звездной семьи, мол, они сами для себя решили, как жить и не должны ничего никому объяснять.