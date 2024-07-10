Неизвестный Иосиф Кобзон: как певец «подарил» издателям 600 000 долларов

Широко известен случай, когда певец Иосиф Кобзон не побоялся вести переговоры с боевиками во время теракта на мюзикле «Норд-Ост». Тогда в театральном центре на Дубровке ему удалось спасти нескольких заложников.
Вообще, Иосиф Давыдович неоднократно демонстрировал широту своей души. И эта история, рассказанная израильским журналистом Давидом Коном, определенно заслуживает внимания.
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Как Иосиф Кобзон хотел открыть банк
В 1996 году певцу пришла в голову идея создать собственный банк. Но только вот как рекламировать такой банк? Если обращаться к коллегам по цеху, то они заламывают высокую цену. Тогда у Кобзона и его команды возникла идея создать свое издание, которое взялось бы за рекламу банка.
Давид Кон вспоминал, что они связались с известным журналистом Виктором Топаллером, который поинтересовался, во сколько выльется выпуск 24-страничной газеты. Давид пояснил, что в Израиле лучше выпускать газету с 48–50 страницами и 8 страницами программы передач. И по подсчетам такое СМИ может обойтись в 50 000 долларов в месяц.
На это предложение Кобзон ответил очень лаконично:
Иосиф Кобзон. Фото: Global Look Press
«600 тысяч долларов в год? Отлично, мы договорились. В других местах мне называли сумму в 2 миллиона в год».
И, по словам Давида Кона, коллектив начал выпускать эту газету. Однако возникла другая проблема — с распространением. В Израиле было всего лишь две конторы, занимающиеся реализацией печатных СМИ.
Так, одна занималась пристройством в киоски самой большой русскоязычной газеты в Израиле «Вести». Распространитель получал с этой сделки 40% в рознице. Давид Кон объяснил, что издание Кобзона будет дешевым в рознице. Но распространителю, давно работавшему с «Вестями», была не выгодна эта сделка.
Человек, распространяющий газету «Новости недели», отреагировал на предложение примерно так же. Тогда Давид Кон обратился к издателю газеты «Миг» Рабиновичу, согласившемуся развозить СМИ Кобзона, но не за проценты, а за определенную сумму. И она не входила в те самые 50 000 долларов.
И с легкостью расстался с 600 000 долларами
«Мы к Кобзону. Он выслушал нас и спросил: а почему вы даете 40 процентов?
Я объяснил ему, что это обычная практика в Израиле. Тогда Кобзон говорит: так отдайте им все, — вспоминал Давид Кон.
— Как все? А из чего я буду возвращать вам деньги, которые вы вкладываете в газету?
Он посмотрел на меня с доброй улыбкой и говорит: «Милый Дима, 600 тысяч долларов в год — это не те деньги, которые мне нужно возвращать».
Давид Кон позвонил распространителю и предложил отдавать ему все деньги за розницу. Разумеется, тот тут же подписал договор.
Иосиф Кобзон. Фото: Global Look Press
У Иосифа Кобзона был роскошный офис на берегу моря, который оставался абсолютно пустым. И тогда Давид Кон попросил певца выделить ему крыло для отдела рекламы, на что артист сказал, что, мол, уже сняли помещение для этого отдела. После чего Давид сказал, что если в офис Кобзона придет рекламодатель, то его рука непроизвольно потянется к кошельку.
Затем Иосиф Кобзон спросил, не собирается ли Давид Кон рекламировать в его газете прокладки. Давид отметил, что средства женской интимной гигиены не его профиль и можно ведь заниматься рекламой банков, автомобилей, дорогих сигар.
«Нет-нет, нам не нужен никакой отдел рекламы, еще раз: 600 тысяч в год — это не те деньги, которые нужно мне возвращать», — сказал как отрезал Иосиф Кобзон.
Через год к Давиду Кону приехал директор Кобзона и выразил мнение, что, возможно, действительно нужно было создать в газете рекламный отдел.
«Я спрашиваю: а что 600 тысяч уже надо возвращать? Нет-нет, говорит он, просто зачем терять деньги?» — вспоминал Давид Кон.
Всего Кобзон владел газетой «Русский израильтянин» три года, после чего она перешла под крыло издательского дома «Московский комсомолец», а потом и «Новостей недели». В 2007 году издание закрыли. А банк артист так и не открыл.
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