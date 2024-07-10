Неизвестный Иосиф Кобзон: как певец «подарил» издателям 600 000 долларов

Широко известен случай, когда певец Иосиф Кобзон не побоялся вести переговоры с боевиками во время теракта на мюзикле «Норд-Ост». Тогда в театральном центре на Дубровке ему удалось спасти нескольких заложников.

Вообще, Иосиф Давыдович неоднократно демонстрировал широту своей души. И эта история, рассказанная израильским журналистом Давидом Коном, определенно заслуживает внимания.

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Как Иосиф Кобзон хотел открыть банк

В 1996 году певцу пришла в голову идея создать собственный банк. Но только вот как рекламировать такой банк? Если обращаться к коллегам по цеху, то они заламывают высокую цену. Тогда у Кобзона и его команды возникла идея создать свое издание, которое взялось бы за рекламу банка.

Давид Кон вспоминал, что они связались с известным журналистом Виктором Топаллером, который поинтересовался, во сколько выльется выпуск 24-страничной газеты. Давид пояснил, что в Израиле лучше выпускать газету с 48–50 страницами и 8 страницами программы передач. И по подсчетам такое СМИ может обойтись в 50 000 долларов в месяц.

На это предложение Кобзон ответил очень лаконично: