«Сысоева переплюнула даже Ершова из «Сокровищ императора»: кто из «плохишей» стал жертвой монтажа, а кто кайфовал от своей подлости

Даже самые закоренелые моралисты согласятся, что реалити-шоу с ванильными персонажами и этичными взаимоотношениями особых рейтингов не принесет. Нерв формата как раз и заключается в склоках, интригах и разоблачениях. Соответственно задача директора по кастингу — удачно подобрать игроков, которые в группе сумеют выдать яркий перформанс. В идеале — стать предателем и антагонистом.
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Если же шоу тухнет, то за дело принимаются монтажеры. Они в состоянии подать отснятый материал каким угодно образом. Зрителям остается лишь гадать: двигался ли «плохиш» по сценарию, стал ли жертвой монтажа или просто сам раскрылся во всей красе? Как раз о таком закулисье «Выжить в Дубае. Возвращение» проговорилась Надежда Сысоева, которая комментировала в личном блоге свое поведение на реалити.
Другая роль Наденьки
Нажив себе внушительную армию хейтеров, Сысоева долго хранила молчание. При этом она не закрыла комментарии, дав возможность злопыхателем катком пройтись по ее странице. Набравшись сил, Надя вышла на связь.
«Когда ты приходишь в любой телевизионный проект, у тебя есть несколько путей. Вариант первый: ты выбираешь роль жертвы. Это бедная овечка, которую все пинают, никто не боится, и зритель ее жалеет. Либо второй вариант, более сложный. Это роль антигероя, который как раз прессует эту бедную овечку, и из-за этого зритель так его ненавидит. Проект, где я была бедной овечкой, меня все пинали и никто не боялся, у меня на ТНТ уже был, поэтому лично для себя я выбрала другую роль», — призналась бывшая девушка Саши Стоуна.
Надя Сысоева создала себе довольно колоритный образ на шоу. Фото: скриншот ТНТ
Таким образом Сысоева опровергла идею, что на реалити ее намеренно исказили монтажом. Хотя эту мысль высказывала Оксана Самойлова, которая также подверглась буллингу в Сети.
Заступаясь за свою «омерзительную четверку», известная бизнесвумен призвала подумать фолловеров о том, что в эфир попадает всего два часа материала, а ребята тусят друг с другом 24/7. Супруга Джигана, видимо, намекает, что как раз ее семью очернили умышленно, но она и не против — Самойлова хвастается тем, что давно привычна к хейту и он ей нипочем.
Самойлова и Джиган не переживают, что их нарекли «плохишами». Фото: ТНТ
Лицемерка Александра Сухорукова
А вот участница народной команды Александра Сухорукова, фигурально выражаясь, надела оправдательную водолазку. Несмотря на то, что в Сети не считают, что Анну Галянт нельзя было посылать на малое испытание, комментаторы единогласно решили, что лгать ей в глаза, что за нее не будут голосовать, было подло.
«Сидя за ужином, я была уверена, что не буду голосовать за Аню. Она еще не окрепла, она такая маленькая. Я как мать была, знаете, вот так мне хотелось к ней относиться», — ответила «народница» своим хейтерам.
По ее словам, все изменилось, когда Андрей Зубенко приписал ребятам коалицию. Сухорукова утверждает, что никакого сговора не было. Да, она сблизилась с Настей, Остап сблизился с Ильей, но они по-прежнему ощущали себя самой дружной командой на свете. А после такого заявления Саше стало как-то не по себе голосовать за самовыдвиженца Остапа. Она поняла, что в команде уже есть раскол и своими руками выпроваживать дружественного игрока просто глупо.
Все это прозвучало после четвертого выпуска, который оказался смонтирован интересным образом. За ужином Саша говорит, что за Аню голосовать нельзя и отрицает участие в коалиции. А на голосовании вся четверка единодушно выбирает Галянт. Теперь обманутой себя чувствует не только девушка Ильи, но и фанаты «народников». Сухорукову обвиняют в лицемерии, но она списывает это на особенность монтажа.
«Народницу» Александру обвинили в лицемерии по отношению к Ане Галянт. Фото: ТНТ
Позабытый «плохиш» Женя Ершов
Совсем недавно у любителей шоу с испытаниями был свой антигерой — Евгений Ершов. Блогер подло вел себя на проекте «Сокровища императора», но вины по этому поводу не испытывал.
«Друзья, это прежде всего игра, где каждый борется за победу по-своему. Прятать конверты или ящики не запрещено правилами. А для меня с мамой в этом шоу главное — победа, а не участие. Не важно, какой ценой», — заявил Евгений в личном видеообращении.
На тот момент интернет-пользователям казалось, что более мерзкого персонажа больше быть не может. Вот уж кому и монтаж не понадобился, чтобы в момент сделаться одиозной личностью. Но сейчас о Жене почти не вспоминают. А если и пишут — то уже совсем другие вещи.
«Не думала, что когда-нибудь скажу это, но Сысоева переплюнула даже Ершова из «Сокровищ императора», — пишет пользователь luci в блоге у Надежды.
Одиозный Евгений Ершов померк в лучах славы Сысоевой. Фото: Global Look Press
Отсюда вывод: хейт — дело временное. Он приносит не только негатив, но и всплеск узнаваемости и цитируемости. Поэтому беспринципные игроки в погоне за популярностью готовы и с монтажом, и без монтажа провоцировать зрителей на острые эмоции. А вот перед более приличными людьми возникает дилемма — смириться с ролью «плохиша», если так получилось на монтаже, и взять от этого все. Или надеть водолазку и записывать видео оправдательного содержания.
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