«Сысоева переплюнула даже Ершова из «Сокровищ императора»: кто из «плохишей» стал жертвой монтажа, а кто кайфовал от своей подлости

Даже самые закоренелые моралисты согласятся, что реалити-шоу с ванильными персонажами и этичными взаимоотношениями особых рейтингов не принесет. Нерв формата как раз и заключается в склоках, интригах и разоблачениях. Соответственно задача директора по кастингу — удачно подобрать игроков, которые в группе сумеют выдать яркий перформанс. В идеале — стать предателем и антагонистом.

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Если же шоу тухнет, то за дело принимаются монтажеры. Они в состоянии подать отснятый материал каким угодно образом. Зрителям остается лишь гадать: двигался ли «плохиш» по сценарию, стал ли жертвой монтажа или просто сам раскрылся во всей красе? Как раз о таком закулисье «Выжить в Дубае. Возвращение» проговорилась Надежда Сысоева, которая комментировала в личном блоге свое поведение на реалити.

Другая роль Наденьки

Нажив себе внушительную армию хейтеров, Сысоева долго хранила молчание. При этом она не закрыла комментарии, дав возможность злопыхателем катком пройтись по ее странице. Набравшись сил, Надя вышла на связь.