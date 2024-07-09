Учится в школе за 800 000 рублей и не общается с родным отцом: как живет старшая дочь Ксении Бородиной - копия мамы

Ксения Бородина показала в соцсетях старшую дочь Марусю. И судя по всему, Мария входит с самый пик подросткового возраста, потому что чаще проводит время не с мамой и младшей сестрой Теоной, а со своей собственной компанией.
«Кто потерял мою красоту, она тут с мамой, конечно же. Просто это уже взрослый человек со своим личным пространством. Целыми днями она с друзьями. Я ее не вижу практически», - отметила Ксения у себя на странице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Отношения Маруси Бородиной с отцом Юрием Будаговым
И действительно, Маруся Бородина уже сама превращается в настоящую звезду.
Мария родилась 10 июня 2009 года в браке Ксении Бородиной с бизнесменом Юрием Будаговым. Правда, супруги разошлись, когда Марусе не исполнилось и двух лет. Юрий считал, что жена больше занимается карьерой и меньше уделяет времени семье. Ксения же сетовала на то, что у супруга синдром Отелло и говорила о применении насилия.
Тем не менее, впоследствии супругам пришлось помириться ради дочери.
Судя по соцсетям Ксении, первое время Маруся общалась с отцом, но теперь уже долгое время бизнесмен не выходит на связь с дочерью. По словам Ксении Бородиной, она обычно вычеркивает бывших избранников из жизни, но никогда не ущемляет их отцовские права. Наоборот, ратует за то, чтобы отцы общались с детьми.
Маруся Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Модельная карьера маленькой звездочки
Ну а Ксения в свою очередь старалась развивать таланты дочери во всех направлениях. Еще в раннем возрасте девочка начала изучать английский язык и заниматься художественной гимнастикой. Теперь Маруся занимается этим видом спорта профессионально и нередко становится обладательницей призовых мест.
Правда, в Сети этот фактор списывают на протежирование звездной мамы, но Бородина всегда готова ответить на подобные нападки.
Кроме того, дочь Ксении пробовала себя в модельном бизнесе. Так, она появлялась на обложке журнала «Дом-2», участвовала в профессиональных фотосессиях с мамой и даже выходила на подиум.
В 2015 году Маруся дефилировала на московской Неделе моды, презентуя одежду в русском стиле бренда YanaStasia. А в 2018-м открыла показ жены футболиста Юрия Жиркова Инны, проходивший в Дубае.
Когда Марии было 6 лет, Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова. В этом браке у пары появилась дочь Теона. Сестры хорошо ладят, и по словам телеведущей, Маруся помогает ей присматривать за младшей сестренкой.
Когда супруги развелись, адвокат Курбана Омарова отмечал, что он хочет видеться не только с Теоной, но и с Марусей, которую все-таки воспитывал несколько лет. Также у Курбана есть сын от прошлого брака Омар, который также общается с девочками.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Учеба в школе
Однако вернемся к самой Марусе. С 2016 года Мария посещает элитную гимназию имени Евгения Примакова, расположенную в Подмосковье. Занятия там проходят по билингвальной системе обучения, когда обучения ведется одновременно на двух языках: русском и английском.
А после уроков ребята общаются друг с другом, проходят тренинги и иногда занимаются на свежем воздухе. Обучение в такой школе влетает в копеечку и стоит около 800 000 рублей.
Ксения уже вовсю задумывается о будущем дочери и хочет, чтобы она поступила в МГИМО. По словам самой телеведущей, Мария вроде не против. Впрочем, ее мнение может еще несколько раз поменяться. А Ксения Бородина в свою очередь обязательно сообщит об этом подписчикам.
Читайте также: