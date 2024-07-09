Учится в школе за 800 000 рублей и не общается с родным отцом: как живет старшая дочь Ксении Бородиной - копия мамы

Ксения Бородина показала в соцсетях старшую дочь Марусю. И судя по всему, Мария входит с самый пик подросткового возраста, потому что чаще проводит время не с мамой и младшей сестрой Теоной, а со своей собственной компанией.

«Кто потерял мою красоту, она тут с мамой, конечно же. Просто это уже взрослый человек со своим личным пространством. Целыми днями она с друзьями. Я ее не вижу практически», - отметила Ксения у себя на странице.

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Отношения Маруси Бородиной с отцом Юрием Будаговым

И действительно, Маруся Бородина уже сама превращается в настоящую звезду.

Мария родилась 10 июня 2009 года в браке Ксении Бородиной с бизнесменом Юрием Будаговым. Правда, супруги разошлись, когда Марусе не исполнилось и двух лет. Юрий считал, что жена больше занимается карьерой и меньше уделяет времени семье. Ксения же сетовала на то, что у супруга синдром Отелло и говорила о применении насилия.

Тем не менее, впоследствии супругам пришлось помириться ради дочери.

Судя по соцсетям Ксении, первое время Маруся общалась с отцом, но теперь уже долгое время бизнесмен не выходит на связь с дочерью. По словам Ксении Бородиной, она обычно вычеркивает бывших избранников из жизни, но никогда не ущемляет их отцовские права. Наоборот, ратует за то, чтобы отцы общались с детьми.