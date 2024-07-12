Курортные романы зарубежных звезд, которые завершились свадьбой.

«Да какая судьба-то? По пьянке закрутилось - и не выберешься!» - так простодушный Вася из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» охарактеризовал свой курортно-служебный роман с Раисой Захаровной. Вообще-то бывает и так, что вроде бы случайная встреча на берегу моря становится судьбоносной, после которой и семьи создаются, и дети рождаются. Вопрос лишь в том, насколько ответственно к этому отнестись. В обзоре «Телепрограммы» как раз несколько случаев, когда все закончилось довольно серьезно.
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Фото: личная страница Тины Кунаки в социальной сети
Разве можно было пережить расставание с Моникой Беллуччи? Темнокожая пышногрудая модель доказала - да, и еще как. В 2015 году французский актер встретил на солнечной Ибице 18-летнюю девушку, в жилах которой течет горячая смесь сицилийской и тоголезской крови. Дерзкий взгляд и изгибы фигуры не смогли оставить 49-летнего мужчину равнодушным. Разница в возрасте только подогревала его интерес. Якобы сойдясь в интересах на почве любви к серфингу, Кассель начал тепло общаться с отцом девушки, с которым она и прилетела на отдых. Папарацци все чаще снимали пару вместе, а в 2018 году Венсан и Тина поженились во французском курортном городке Бидарт, где прошло детство модели. Через год у них родилась дочь Амазони. Счастью седого актера, ровесника отца Кунаки, не было предела, на всех совместных фото они просто сияли.
Но этот случай курортного романа, увы, без хеппи-энда. Все же разница в возрасте на дистанции дала о себе знать - по слухам, Тина изменила мужу с молодым и пылким любовником (возможно, фотографом Виктором Сантьяго, с которым до сих пор встречается). В 2023 году после пяти лет брака они развелись. Венсан не поленился и стер все фото с бывшей женой из соцсетей и теперь встречается с ровесницей Тины - 27-летней моделью Нарой Баптистой, чем-то напоминающей Кунаки.
Кейт Уинслет и Нед Рокнролл
Фото: Global Look Press
Звезда «Титаника», «Дивергента» и сериала «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет буквально угорела, когда встретила будущего (третьего) мужа Неда Рокнролла (настоящее имя - Абель Смит), предпринимателя и миллиардера. В 2011 году, чтобы отдохнуть от развода со вторым мужем, режиссером Сэмом Мендесом, Кейт с детьми отправилась отдыхать на остров Некер на Британских Виргинских островах. Живописный кусочек земли принадлежал миллиардеру Ричарду Брэнсону, а его племянник Нед в тот момент там отдыхал. Разыгралась жуткая гроза (ураган «Айрин»), одна из молний угодила в дом Кейт, а еще одна - в соседний особняк, где жила пожилая мама Брэнсона. Отважная Кейт побежала спасать бабушку.
- Я встретила будущего мужа в огне, - вспоминала актриса. - Помню, что успела схватить лифчик, паспорта и детей.
Семья миллиардеров долго благодарила Уинслет за помощь, а красавчик Нед положил на нее глаз. Да и она запомнила его: «Он был единственным, кто, выбегая из горящего дома, успел надеть и зашнуровать туфли и взять с собой налобный фонарь».
Все развивалось стремительно, как во время того урагана: 2 декабря 2012 года Кейт и Нед поженились в Нью-Йорке, а в декабре 2013-го у них родился сын Беар (да, Медведь!). Сколько бы СМИ ни разводили пару, они до сих пор живут вместе в любви и согласии.
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Global Look Press
В начале десятых интернет был еще не так сильно развит, и когда британский актер, звезда бодрых боевиков «Перевозчик», «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» ехал на музыкальный фестиваль в калифорнийской долине Коачелла в 2010 году, наверняка планировал мощно отрываться в мини-отпуске, а не окольцеваться. Но судьба есть судьба. Он встретил землячку Роузи Хантингтон-Уайтли: «ангела» фирмы Victoria’s Secret, сногсшибательную блондинку-супермодель. Сердце брутала расплавилось: через четыре месяца пара стала жить вместе, а вскоре они купили особняк в Беверли-Хиллз за $13 млн (1,1 млрд руб.).
- Мы с Джейсоном - лучшие друзья, - уверяет Роузи. - Он каждый день заставляет меня смеяться. С Джейсоном мне кажется, что раньше у меня никогда не было настоящего бойфренда.
В июне 2017-го модель родила актеру мальчика, которого назвали Джек Оскар. В феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла. И только в прошлом году опьяненные любовью Джейсон и Роузи вспомнили про загс и решили оформить отношения.