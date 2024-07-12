Курортные романы зарубежных звезд, которые завершились свадьбой.

Разве можно было пережить расставание с Моникой Беллуччи? Темнокожая пышногрудая модель доказала - да, и еще как. В 2015 году французский актер встретил на солнечной Ибице 18-летнюю девушку, в жилах которой течет горячая смесь сицилийской и тоголезской крови. Дерзкий взгляд и изгибы фигуры не смогли оставить 49-летнего мужчину равнодушным. Разница в возрасте только подогревала его интерес. Якобы сойдясь в интересах на почве любви к серфингу, Кассель начал тепло общаться с отцом девушки, с которым она и прилетела на отдых. Папарацци все чаще снимали пару вместе, а в 2018 году Венсан и Тина поженились во французском курортном городке Бидарт, где прошло детство модели. Через год у них родилась дочь Амазони. Счастью седого актера, ровесника отца Кунаки, не было предела, на всех совместных фото они просто сияли.

Но этот случай курортного романа, увы, без хеппи-энда. Все же разница в возрасте на дистанции дала о себе знать - по слухам, Тина изменила мужу с молодым и пылким любовником (возможно, фотографом Виктором Сантьяго, с которым до сих пор встречается). В 2023 году после пяти лет брака они развелись. Венсан не поленился и стер все фото с бывшей женой из соцсетей и теперь встречается с ровесницей Тины - 27-летней моделью Нарой Баптистой, чем-то напоминающей Кунаки.

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