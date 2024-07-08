«Строить любовь пусть идут на «Дом-2»: поклонники «Выжить в Дубае» заметили раскол в народной команде

Аня Галянт присоединилась к реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» только в третьем выпуске. Девушка Никиты Плахотниченко была тепло принята не только своим любимым, но и его соплеменниками.

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Однако гостеприимство долго не продлилось — уже в четвертом выпуске ее отправили на малое испытание. Аня узнала об этом за минуты до самого состязания и пала духом. Однако это не помешало ей выйти из сложившейся ситуации победителем.

«Как со мной поступила команда — это нож в спину. Но я отстояла свое место в команде», — заявила Галянт.

Лица не было и на Никите. Вот только что их пару осыпали комплиментами. Ради Ани он пошел на малое испытание и обыграл Седокову. Казалось, позиции «голубков» сильны как никогда. Оказалось, что казалось.