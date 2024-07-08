«Строить любовь пусть идут на «Дом-2»: поклонники «Выжить в Дубае» заметили раскол в народной команде

Аня Галянт присоединилась к реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» только в третьем выпуске. Девушка Никиты Плахотниченко была тепло принята не только своим любимым, но и его соплеменниками.
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Однако гостеприимство долго не продлилось — уже в четвертом выпуске ее отправили на малое испытание. Аня узнала об этом за минуты до самого состязания и пала духом. Однако это не помешало ей выйти из сложившейся ситуации победителем.
«Как со мной поступила команда — это нож в спину. Но я отстояла свое место в команде», — заявила Галянт.
Лица не было и на Никите. Вот только что их пару осыпали комплиментами. Ради Ани он пошел на малое испытание и обыграл Седокову. Казалось, позиции «голубков» сильны как никогда. Оказалось, что казалось.
В народной команде раскол случился похлеще, чем в звездной. Фото: пресс-служба ТНТ
Со стороны виднее
Проголосовавшим против Галянт (Илья Жуков, Остап Солдатов, Александра Сухорукова, Анастасия Перун) теперь придется несладко. Отношение к ним Никиты и Анны уже не будет прежним. Пару поддержал и Андрей Зубенко, первым обвинивший четверку в тайной коалиции. Вот только фанаты шоу не видят драмы в том, что случилось.
Ирина Гладченко: «Что Никита и Аня устроили? На их обнимашки смотреть уже стремно, даже Джигу и Самойлову в таких ракурсах не показывают. Насчет того, что Аня слабый игрок, думаю, да, «наш цветочек, пусть сидит, трогать ее не будем», ну и зачем тогда она там нужна? В больших испытаниях победа идет не на жизнь, а на смерть, но Аня — цветочек, пусть сидит и просто обнимает Никиту. Такое себе».
Lisic: «Я тоже «народников» не поняла. Проголосовали против Ани — ну и что здесь такого? Против нее нельзя голосовать, потому что они пара? Теперь неприкасаемые, что ли? Это игра, и все хотят победить. Правила для всех одинаковы».
Захарченко Любовь: «Нормально народная команда себя ведет. Правильно сказали: мы пришли играть и каждый хочет победить. Любовь пусть дома устраивают. Аня с дружком не нравятся. Рано или поздно все будут голосовать против друг друга. А тут такие две обиженки. Зачем тогда вообще туда шли?»
Ксения: «Народная команда в какой-то степени права, мол, «они все-таки не любовь пришли строить, мы же не можем постоянно их вместе держать». Строить любовь пусть идут на «Дом-2». Доля правды здесь есть».
Илья и Аня считают, что команда их предала. Фото: пресс-служба ТНТ
Не милые и не пушистые
Реалити-шоу прекрасны тем, что рано или поздно обнажают суть игрока. В один миг все улыбки и ми-ми-ми куда-то испаряются. И это настоящее мастерство — нравиться зрителям уже такими, какие есть на самом деле. Это новый вызов для Плахотниченко, ведь в Сети уже перечисляют несостыковки между его словами и действиями.
Татьяна Н: «Не понимаю, чего парочка из народной так напряглась? Это же игра. Все приехали побеждать. А у них вообще шансов вдвое больше. Ну выбрали ее, и что? Они были милые, пока их по шерсти гладили, а как не по их стало, так прям ощетинились».
Светлана Н: «Миленькая-немиленькая, а ее парень собирается включить какой-то там режим и мочить всех. Как бы самого не отправили. Он же кричал, что, если выберут Аню, он пойдет вместо нее. В результате даже не предложил такое».
Svetlana: «Я не удивлюсь, что Аня еще и победит в этом шоу».
Ирина Бухарова: «Да зачем вообще эту Аню привезли. У «народников» все было ладно и дружно. Теперь из-за этих соплей срач стоит. От Ани реально толку мало, зато эти бесконечные обнимания? Неудивительно, что за нее проголосовали».
Илья из любимчика команды резко стал аутсайдером. Фото: пресс-служба ТНТ
Что там у звездной команды?
Вылет Славы Чепурченко из проекта крайне расстроил интернет-сообщество. Актер радовал зрителей на экране и юмором, и поступками. А еще заслужил огромное уважение за то, что не подал виду на голосовании, что и сам получил удар в спину от своей команды. Фанаты поддержали своего героя, а звезды получили очередную порцию хейта.
Наталья: «Да видно было, как Джиган улыбался, когда сказали, что Слава проиграл. А потом уже со всеми начал делать вид, что очень расстроен».
Ольга: «В общем команда звезд сменила тактику и теперь выкидывает тех же самых людей, но с улыбкой и словами «мы знаем, что он вернется». Кажется, после хейта очень сильно «подмарафетили» выпуски и вырезали лишнее».
Слава покинул проект, но не сердца телезрителей. Фото: пресс-служба ТНТ
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