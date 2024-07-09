Примерный семьянин «Последнего героя»: как выглядит дочь Дмитрия Конышева, доверившая ему ценный талисман

На канале ТВ-3 продолжается проект «Последний герой. Русский сезон». Одним из самых ярких участников шоу стал юморист Дмитрий Конышев. Зрители запомнили его и по трогательному рассказу о талисмане дочери.

Teleprogramma.pro рассказывает, чем живет примерный семьянин, бросивший вызов самому себе на релиати-шоу о выживании.

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КВН

Дмитрий Конышев родился 6 августа 1989 года в казахстанском городе Талдыкоргане.

В детстве увлекался спортом, занимался легкой атлетикой и даже получил спортивные разряды. Дмитрий мечтал стать профессиональным футболистом и до сих пор играет в футбол на любительском уровне.

Конышев признается, что не мог представить себя на офисной работе, где нужно сидеть от звонка до звонка. Ведь его кипучая творческая энергия требовала выхода.

При этом Дмитрий успел попробовать множество профессий, хотя на некоторых из них не задерживался дольше пары дней. Его самый короткий рабочий день был, когда он устроился в компанию продавать пылесосы, но ушел оттуда после первой же планерки.

В 2011 году Дмитрий Конышев окончил Кемеровский институт культуры, получил специальность продюсера и постановщика культурно-досуговых программ.