Примерный семьянин «Последнего героя»: как выглядит дочь Дмитрия Конышева, доверившая ему ценный талисман

На канале ТВ-3 продолжается проект «Последний герой. Русский сезон». Одним из самых ярких участников шоу стал юморист Дмитрий Конышев. Зрители запомнили его и по трогательному рассказу о талисмане дочери.
Teleprogramma.pro рассказывает, чем живет примерный семьянин, бросивший вызов самому себе на релиати-шоу о выживании.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
КВН
Дмитрий Конышев родился 6 августа 1989 года в казахстанском городе Талдыкоргане.
В детстве увлекался спортом, занимался легкой атлетикой и даже получил спортивные разряды. Дмитрий мечтал стать профессиональным футболистом и до сих пор играет в футбол на любительском уровне.
Конышев признается, что не мог представить себя на офисной работе, где нужно сидеть от звонка до звонка. Ведь его кипучая творческая энергия требовала выхода.
При этом Дмитрий успел попробовать множество профессий, хотя на некоторых из них не задерживался дольше пары дней. Его самый короткий рабочий день был, когда он устроился в компанию продавать пылесосы, но ушел оттуда после первой же планерки.
В 2011 году Дмитрий Конышев окончил Кемеровский институт культуры, получил специальность продюсера и постановщика культурно-досуговых программ.
Дмитрий Конышев. Фото: соцсети Дмитрия Конышева
В университете играл в КВН. Вместе с командой «Кембридж» принимал участие в Кубке мэра Москвы. Потом вел утреннее шоу на местном телевидении, а также свадьбы и корпоративы.
Кроме того, Дмитрий был капитаном команды «Зеленый чемодан», вместе со своим коллективом становился призером проекта ТНТ «Лига городов» и даже заработал приз в 10 миллионов рублей.
Талисман дочери для «Последнего героя»
А вот удастся ли Дмитрию стать победителем «Последнего героя»? С первой серии Дмитрий Конышев показался зрителям человеком, очень любящим свою семью. Дмитрий женат на девушке по имени Ксения и вместе с ней воспитывает сына Савелия и дочь Алису.
На проекте «Последний герой» Дмитрий растрогал зрителей рассказом о талисмане, который дочь положила ему в дорогу. Это собачка, которая, по мнению Алисы, должна защищать папу от комариков и жучков.
Как пошутил на шоу сам Дмитрий Конышев, есть насекомых он не боится, поскольку употреблял в пищу то, что девочки готовили на уроках труда.
А еще Дмитрий приехал на реалити, чтобы показать сыну, как нужно бороться и искать, найти и не сдаваться, как говорил герой романа «Два капитана».
Дмитрий Конышев с дочерью Алисой. Фото: соцсети Дмитрия Конышева
Кстати, Дмитрию Конышеву уже пришлось преодолевать не только рядовые испытания, но и опасности. Так, однажды в лагерь к участникам проекта заглянул медведь.
Дмитрий рассказал, что едва только заснул, как услышал неподалеку грозное рычание хищника.
«У меня не было абсолютно никаких мыслей, кроме о том, что нас просто сожрут, было очень страшно за свою жизнь», — отметил Дмитрий Конышев.
Кстати, понаблюдать за жизнью Дмитрия можно по его соцсетям, где он делится как кадрами со съемок «Последнего героя», так и семейными снимками с женой и детьми.
Читайте также: