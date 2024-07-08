«А что, он уже развелся?»: в Сети уверены, что Лось из «Последнего героя» ухаживает за Сурковой ради победы

Противостояние двух «альфачей» всегда становится острее, когда на горизонте появляется женщина. И суровые условия реалити «Последний герой. Русский сезон» не стали препятствием построить любовь, по крайней мере для Александра Лося. От таких страстей в замешательстве не только главный скандалист шоу Николая Сердюков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В Сети пользователи тоже недоумевают. Их смущает не только семейное положение победителя «Выжить с Самарканде», но и искренность его чувств. А вдруг Александр таким путем повышает к себе лояльность соплеменницы? От него всякого можно ожидать.
В активном поиске
Внезапные нежности между Александром и Ксенией серьезно озадачили наблюдательных зрителей. Вопросов много. Неужели он влюбился? Или он так решил изменить отношение к себе хейтеров? А вдруг он использует девушку для того, чтобы приблизиться к победе? Но один из вопросов все же оказался щепетильнее всего.
Месе: «А что, Лось уже холост? Он же был женат, когда был в Самарканде… Деньги выиграл, и уверенности появилось больше, видимо».
Однако это заявление — всего лишь отголоски неприязни в сторону одиозного игрока. Александр Лось — человек семейный, но только лишь в том смысле, что работает бок о бок с сестрой, сыном и племянниками. 21 июля его единственный наследник Данил отметит совершеннолетие. А вот сердце Александра — свободно.
После того, как реалити «Выжить в Самарканде» подарило ему не только денежный выигрыш, но и известность, его личная жизнь начала резко интересовать довольно большое число людей. На одном из интервью Лось сказал, что развелся с женой, когда Данилу был год, а после — с головой ушел в работу.
Александр Лось с сыном, август 2023-го. Фото: соцсети
Страсти накаляются
Александр Лось и до романтических движений был заметной фигурой в шоу. Как и его оппонент — Николай Сердюков. А вот Ксении Сурковой влюбленность очевидно пошла на пользу. Девушка почувствовала уверенность в себе и начала дерзить Коле после очередного испытания.
Вспыльчивый Сердюков в словесной перепалке не сумел себя сдержать и перешел на личности. За «актриску» вербально вступилась вождь племени Кристина, а вот Лось вполне физически пошел на Колю, но парней вовремя остудили. В Сети это не оставили без внимания.
Lenoli: «У Лося и тут любовь, в Самарканде к Вике подкатывал».
Гость: «Что завидно, что у людей отношения? Я очень рада за эту пару!»
night202: «Надо было это племя так и назвать. Племя лосей. Зрителям бы намного понятней было бы».
Виктория: «У Лося самооценка дай бог каждому — модель, актриса, а почему нет?»
Алекс: «Как бы он голову девушке не морочил ради победы».
Лось и Сердюков невзлюбили друг друга с первого выпуска. Фото: пресс-служба
Мама предупреждала
Когда Ксения впервые рассказывала о себе, то упомянула, что довольно наивна. И мама ее напутствовала перед проектом, чтобы она не доверялась никому так, как это делает обычно. Теперь наблюдать за «волками» становится еще интереснее — обойдется ли на проекте без разбитых сердец?
«Волчица» Ксения Суркова привлекла к себе внимание Лося. Фото: пресс-служба
Читайте также: