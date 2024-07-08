«А что, он уже развелся?»: в Сети уверены, что Лось из «Последнего героя» ухаживает за Сурковой ради победы

Противостояние двух «альфачей» всегда становится острее, когда на горизонте появляется женщина. И суровые условия реалити «Последний герой. Русский сезон» не стали препятствием построить любовь, по крайней мере для Александра Лося. От таких страстей в замешательстве не только главный скандалист шоу Николая Сердюков.

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В Сети пользователи тоже недоумевают. Их смущает не только семейное положение победителя «Выжить с Самарканде», но и искренность его чувств. А вдруг Александр таким путем повышает к себе лояльность соплеменницы? От него всякого можно ожидать.

В активном поиске

Внезапные нежности между Александром и Ксенией серьезно озадачили наблюдательных зрителей. Вопросов много. Неужели он влюбился? Или он так решил изменить отношение к себе хейтеров? А вдруг он использует девушку для того, чтобы приблизиться к победе? Но один из вопросов все же оказался щепетильнее всего.

Месе: «А что, Лось уже холост? Он же был женат, когда был в Самарканде… Деньги выиграл, и уверенности появилось больше, видимо».

Однако это заявление — всего лишь отголоски неприязни в сторону одиозного игрока. Александр Лось — человек семейный, но только лишь в том смысле, что работает бок о бок с сестрой, сыном и племянниками. 21 июля его единственный наследник Данил отметит совершеннолетие. А вот сердце Александра — свободно.

После того, как реалити «Выжить в Самарканде» подарило ему не только денежный выигрыш, но и известность, его личная жизнь начала резко интересовать довольно большое число людей. На одном из интервью Лось сказал, что развелся с женой, когда Данилу был год, а после — с головой ушел в работу.