«Провокатор и склочник — дно»: в Сети возмущены поведением Коли Сердюкова на шоу «Последний герой»

За второй выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» лишилось сразу двух персонажей. Приблизив остальных героев к победе, из проекта выбыли Кристина Захарова (вождь «волков») и Артем Антипов («Племя медведей»). Страсти между командами накалены до предела — и некоторые начинают проявлять себя совсем уж некрасивым образом.

Антигероем выпуска снова стал «медведь» Николай Сердюков. Он закрепился в умах телезрителей как склочник и интриган и пока что прочно удерживает свои позиции, вступая в перепалку с девочками.

Конфликт с Ксюшей

«Волчица» Ксения Суркова — довольно противоречивый персонаж. Из-за миниатюрной комплекции многие пророчили ей вылет первой. Мол, девушка бесполезна в силовых испытаниях. Однако вот уже трое отправились домой, а Ксения не только держится молодцом, но и уже начала скалить зубы.