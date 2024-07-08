«Провокатор и склочник — дно»: в Сети возмущены поведением Коли Сердюкова на шоу «Последний герой»

За второй выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» лишилось сразу двух персонажей. Приблизив остальных героев к победе, из проекта выбыли Кристина Захарова (вождь «волков») и Артем Антипов («Племя медведей»). Страсти между командами накалены до предела — и некоторые начинают проявлять себя совсем уж некрасивым образом.
Антигероем выпуска снова стал «медведь» Николай Сердюков. Он закрепился в умах телезрителей как склочник и интриган и пока что прочно удерживает свои позиции, вступая в перепалку с девочками.
Конфликт с Ксюшей
«Волчица» Ксения Суркова — довольно противоречивый персонаж. Из-за миниатюрной комплекции многие пророчили ей вылет первой. Мол, девушка бесполезна в силовых испытаниях. Однако вот уже трое отправились домой, а Ксения не только держится молодцом, но и уже начала скалить зубы.
Ксения Суркова агрессивно повела себя по отношению к Сердюкову. Фото: пресс-служба
Дело в том, что именно она осадила Сердюкова, когда он полез поздравлять «волков» с очередным поражением. Слово за слово ребята перешли на личности, и когда Коля назвал Ксюшу «актриской», в разборки уже вписалась Кристина, которая в выражениях вообще не стесняется.
«Саня, разберись там со своими девочками», — обратился Сердюков к Лосю, когда устал отбиваться от женской солидарности.
Коля был оскорблен до глубины души, ведь по его словам, он шел утешать поверженных соперников. К слову, Ваня Пышненко тоже начал обнимать «волков», но ему удалось найти такие слова, которые не спровоцировали проигравших на агрессию. На интервью Лось и Кристина признались, что были готовы физически расправиться с агрессором.
Вождь «волков» Кристина Захарова имеет зуб на Сердюкова. Фото: пресс-служба
За спиной у Александры Маслаковой
Николай оказался в своей команде по остаточному принципу. Его даже не выбирали, он стоял последним и автоматически достался «медведям». Это очень расстроило игрока, который сам себя записывает в лидеры. Поэтому неудивительно, что Сердюков метит на место Александры, которая является вождем пятерых мужчин.
За спиной Маслаковой он подрывает ее авторитет, указывая на то, что кроме гречки она ничего делать не умеет готовить. Остальных Коля считает бесполезными, а значит, безобидными. Опасение у него вызывает лишь Алан, и для него он готовит специальную яму, фигурально выражаясь.
Коля Сердюков достался «медведям» по остаточному принципу. Фото: пресс-служба
Последний антигерой
Несмотря на раздутые личные амбиции, Коля не сделался в глазах поклонников выживалити неформальным лидером. Наоборот, каждый его мув воспринимается остро, в Сети Сердюкова призывают вести себя потише.
Диана: «Николай такой неприятный, прячет натуру за шуточками своими. Реалити действительно показывает иногда, кто есть кто на самом деле. Где бы ты ни был, за что бы ты ни боролся — оставайся человечным и порядочным».
Леди кактус: «Сердюков блевотный!»
Ангелина: «Николай обиделся, что в команду волков не взяли, и давай всех накручивать, что это все Лось такой плохой».
Виктория: «Сердюков фуууууу!»
channel32277824: «Как же противно смотреть на этого Колю! Вот бывает человек на внешность не очень, но у него отличный характер. Бывает что крутая внешность, но характер не тот. А вот в этом человеке и рожа противная, и характер».
Из палок: «Калясик прям натуральный Калясик».
Фимчелло: «Сердюкову когда уже кто-то из мужиков даст в рыло? Или там мужиков нет? Ну понятно».
Светлана: «Зачем поздравлять с поражением?! Николай поперся. Я чего-то не понимаю».
Spoloh: «Давно пора Колю отпинать уже. За языком еще с первого выпуска не следит. Быдло какое-то реально».
Florentsiya: «Коля — мерзкий провокатор и склочник».
Владимир Евсеенко: «Один только Коля — дно. Остальные — хоть не бесят».
Мелкая: «Думала, Коля молодец, выиграли, но какой балабол, никакого воспитания, тактичности».
За спиной Александры Маслаковой Сердюков подрывает ее авторитет лидера. Фото: пресс-служба
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