Славу Чепурченко и Анну Галянт отправили на малое испытание в шоу «Выжить в Дубае»: кто остался на проекте, а кто выбыл

В четвертом выпуске шоу «Выжить в Дубае» команда «звездных» и команда «народников» сделали свой выбор. На «отсев» первая группа отправила Славу Чепурченко, заявив, что тот обязательно вернется назад, вторая группа поступила неожиданно, выдвинув на эту роль Анну Галянт, хотя изначально, они не хотели посылать ее на испытания, так как девушка только пришла в шоу. Подобное решение команды «народников» стало полной неожиданностью для Галянт.

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«Это удар в спину. Говорили, Аня только пришла, она еще не готова», - жаловалась участница, злясь на своих «соплеменников».

Такое решение удивило и Павла Волю.

«Звездная команда становится командой, а у народной трещина», - сетовал он. «Маски начинают слетать», - ехидно подметил Саша Стоун.

В первом испытании «змейка» побелила Анна Галянт, во втором — Вячеслав Чепурченко. Ему удалось перекинуть все предметы острыми палочками на поле своей соперницы за две минуты раньше нее. Решающим стало третье испытание на память. И в итоге победила Аня, а Чепурченко ей уступил. Галянт вернулась в «народную» команду. Слава назвал себя «белой вороной» в «звездной» команде.