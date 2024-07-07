Маша — блондинка в русскую маму, Люси — смуглая в отца-испанца: как сейчас выглядят дочки Энрике Иглесиаса от теннисистки Анны Курниковой

Помимо дочерей Люси и Маши у испанского певца Энрике Иглесиаса также есть сын Николас от русской спортсменки Анны Курниковой. Николас и Люси близнецы. Для младшей дочки певец выбрал русское имя, на этом настояла его красавица жена, которая предложила ему назвать малышку Мэри или Машей на русский лад. По словам Энрике, ему очень понравилось это имя и он сразу же согласился.
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«После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не выбирали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив», - говорил Энрике Иглесиас после рождения третьего ребенка.
Энрике Иглесиас с дочкой Люси. Фото: соцсети
В своем микроблоге Анна Курникова поделилась редкими фото, которые до сих пор обсуждают русскоговорящие поклонники теннисистки. Они подметили, что страшая дочка певца как две капли воды похожа на Энрике Иглесиаса. Единственное заметное сходство с младшей сестрой, это светлый оттенок волос и вьющиеся по природе локоны. Люси смуглая, задорная девчушка. Дочку Анны Курниковой поклонники тут же прозвали «маленькой испанкой».
Энрике Иглесиас с дочкой Машей. Фото: соцсети
А вот младшая дочка Анны Курниковой больше похожа на маму. У нее светлый оттенок кожи, она блондинка с пухлыми щечками. Говоря о муже, теннисиска подметила, что считает его «своим мужчиной», уточняя это как бы в пику тем, кто приписывал им разлад из-за ревности.
Многих удивляет, что спортсменка так спокойно реагирует на то, что Энрике Иглесиас позволяет себе целовать и обнимать своих поклонниц. Сам же певец утверждает, что всего лишь делится своими эмоциями и благодарностью с теми, кто ценит его творчество.
«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», - добавил певец.
По материалам lenta.ru