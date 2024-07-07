Маша — блондинка в русскую маму, Люси — смуглая в отца-испанца: как сейчас выглядят дочки Энрике Иглесиаса от теннисистки Анны Курниковой

Помимо дочерей Люси и Маши у испанского певца Энрике Иглесиаса также есть сын Николас от русской спортсменки Анны Курниковой. Николас и Люси близнецы. Для младшей дочки певец выбрал русское имя, на этом настояла его красавица жена, которая предложила ему назвать малышку Мэри или Машей на русский лад. По словам Энрике, ему очень понравилось это имя и он сразу же согласился.

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