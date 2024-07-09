«Русская Брижит Бардо» Яна Расковалова: за счет кого подруга Ксении Собчак создала многомиллионный ювелирный бренд

Бизнесменов и основателей нескольких компаний, Вадима и Яну Расковаловых телеведущая Ксения Собчак называет своими близкими людьми. Так, Вадима она знает еще с 13 лет, со времен своего детства в Санкт-Петербурге.

«Яна стала моей подругой и советчицей по всем вопросам красоты и стиля», - так светская львица говорит о Яне Расковаловой.

Чем же примечательна эта женщина?

Какие знаменитости носят ювелирные украшения Расковаловой

Яна Расковалова – основательница крупного ювелирного бренда, который знают не только в России, но и за рубежом. Так, на церемонию «Оскар» ее украшения надевала Дженнифер Лоуренс. Кольцо ее бренда и другие аксессуары от Yana Jewellery надевала Бейонсе.

Однажды очки от Расковаловой примерила Наоми Кэмпбелл, приехав на Гран-при Формулы 1 в Монако. Хотя, к сожалению, потом их потеряла и написала Яне в личные сообщения: « Я потеряла очки… Невероятно в них влюблена! Пожалуйста, сделайте что-то, где я могу их еще раз купить», — рассказывала потом Яна представителям прессы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Как Яна Расковалова стала зарабатывать на ювелирных изделиях

Про таких, как Яна Расковалова, говорят: «Родилась с золотой ложкой во рту». Так, ее отец являлся одним из руководителей «Спецстроя».

Девочка из богатой семьи посещала обычную школу и училась играть на фортепиано в музыкальной. После получения среднего образования Яна решила изучать искусство и дизайн. Необходимые знания в этой области она получила в Санкт-Петербургском институте сервиса и экономики.

В юности (да и сейчас) Яна напоминала Брижит Бардо, неудивительно, что ее яркую внешность не могли не оценить по достоинству. Участвовать в конкурсах красоты она начала еще во время учебы в университете.

И вскоре получила звание «Вице-мисс Санкт-Петербурга». Это достижение открыло перед девушкой новые горизонты. Модельные агентства в России и за рубежом начали приглашать ее на работу, но Яна хотела прежде всего реализовать свой творческий потенциал. В молодости она увлеклась ювелирными украшениями и драгоценными камнями, особенно ее привлекали камеи.

Сначала Яна делала украшения для себя и своих близких, но когда появились первые заказы, она поняла, что нашла свое призвание. В 2011 году она представила свою первую коллекцию в магазине Podium Concept Store. Основными материалами для коллекции послужили золото, бриллианты, слоновая кость и камеи, которые стали визитной карточкой Яны.

Значительную роль в продвижении ювелирных изделий Яны Расковаловой сыграли ее подруги – вышеупомянутая Ксения Собчак, а также дизайнер Ульяна Сергеенко.