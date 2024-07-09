«Русская Брижит Бардо» Яна Расковалова: за счет кого подруга Ксении Собчак создала многомиллионный ювелирный бренд

Бизнесменов и основателей нескольких компаний, Вадима и Яну Расковаловых телеведущая Ксения Собчак называет своими близкими людьми. Так, Вадима она знает еще с 13 лет, со времен своего детства в Санкт-Петербурге.
«Яна стала моей подругой и советчицей по всем вопросам красоты и стиля», - так светская львица говорит о Яне Расковаловой.
Чем же примечательна эта женщина?
Какие знаменитости носят ювелирные украшения Расковаловой
Яна Расковалова – основательница крупного ювелирного бренда, который знают не только в России, но и за рубежом. Так, на церемонию «Оскар» ее украшения надевала Дженнифер Лоуренс. Кольцо ее бренда и другие аксессуары от Yana Jewellery надевала Бейонсе.
Однажды очки от Расковаловой примерила Наоми Кэмпбелл, приехав на Гран-при Формулы 1 в Монако. Хотя, к сожалению, потом их потеряла и написала Яне в личные сообщения: « Я потеряла очки… Невероятно в них влюблена! Пожалуйста, сделайте что-то, где я могу их еще раз купить», — рассказывала потом Яна представителям прессы.
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Как Яна Расковалова стала зарабатывать на ювелирных изделиях
Про таких, как Яна Расковалова, говорят: «Родилась с золотой ложкой во рту». Так, ее отец являлся одним из руководителей «Спецстроя».
Девочка из богатой семьи посещала обычную школу и училась играть на фортепиано в музыкальной. После получения среднего образования Яна решила изучать искусство и дизайн. Необходимые знания в этой области она получила в Санкт-Петербургском институте сервиса и экономики.
В юности (да и сейчас) Яна напоминала Брижит Бардо, неудивительно, что ее яркую внешность не могли не оценить по достоинству. Участвовать в конкурсах красоты она начала еще во время учебы в университете.
И вскоре получила звание «Вице-мисс Санкт-Петербурга». Это достижение открыло перед девушкой новые горизонты. Модельные агентства в России и за рубежом начали приглашать ее на работу, но Яна хотела прежде всего реализовать свой творческий потенциал. В молодости она увлеклась ювелирными украшениями и драгоценными камнями, особенно ее привлекали камеи.
Сначала Яна делала украшения для себя и своих близких, но когда появились первые заказы, она поняла, что нашла свое призвание. В 2011 году она представила свою первую коллекцию в магазине Podium Concept Store. Основными материалами для коллекции послужили золото, бриллианты, слоновая кость и камеи, которые стали визитной карточкой Яны.
Значительную роль в продвижении ювелирных изделий Яны Расковаловой сыграли ее подруги – вышеупомянутая Ксения Собчак, а также дизайнер Ульяна Сергеенко.
Яна Расковалова и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Яна не ограничилась только созданием ювелирных украшений. Так, в 2017 году она выпустила свою первую коллекцию модной одежды. Год спустя бренд Расковаловой презентовал новый аромат под названием Kashmir, продукция которого представлена на официальном сайте.
Как создала семью
Большую поддержку Яне оказывает ее муж – бизнесмен и девелопер Вадим Расковалов.
Они познакомились на светском мероприятии, когда Яне было 24 года и вскоре решили создать семью. 19 июня 2002 года влюбленные поженились, а свадебное торжество прошло в Екатерининском дворце. Всего же у пары родились четверо детей: Вероника, Василика, Виолетта и сын Вадим.
Некоторое время семья жила в арендованном доме на Подушкинском шоссе, а затем переехала в собственный особняк в поселке Барвиха. В 2019 году Яна пригласила журналиста из журнала Tatler, чтобы показать свой роскошный дом. Внутри имеется бассейн, кинотеатр, отдельные двухэтажные спальни для детей и гостевой дом для друзей.
Брак Яны и Вадима не раз проходил проверку на прочность. Так, в 2016 году в Сеть попала переписка между Ксенией Собчак и Вадимом Расковаловым, где он спрашивал у нее совета, как отправить Яну в реабилитационный центр и просил контакты подходящей клиники.
Шесть лет спустя Яна прокомментировала эту ситуацию, сказав, что она и Ксения посмеялись над этим, а утечку информации она объяснила как происки любителей фотошопа.
Летом 2016 года супруги обвенчались, в церкви у Никитских ворот. Свидетелем на церемонии стала подруга семьи Ксения Собчак.
Яна Расковалова с детьми. Фото: Global Look Press
А вскоре после этого объявили о запуске свадебной коллекции бренда Yana.
Интересно, что селебритис никогда не берут в аренду изделия Расковаловой ради пиара. Они покупают каждый аксессуар за свои деньги. Причем это касается и вышеупомянутой, вездесущей Ксении Собчак. В семье Расковаловых, как говорится, копейка рубль бережет.
Однажды супруги захотели открыть к ужину бутылку элитного «Шато Петрюс» 1981 года, но обнаружили пропажу двух бутылок элитного алкоголя. Расковаловы заподозрили в хищении бывшего домработника, уволившегося месяц назад и заявили на него в полицию. Материальный ущерб чета оценила в 500 000 рублей. Не стали закрывать на это глаза…
Чета Расковаловых сейчас
В ноябре 2023 года Яна презентовала новую коллекцию одежды под названием Diva. Мероприятие включало роскошный ужин, игру в покер и показ коллекции. Создавая эту коллекцию, приуроченную к наступлению Нового года, Яна вдохновлялась эстетикой и атмосферой Голливуда 40-х годов прошлого века. Каждый наряд демонстрировал блеск и гламур, которые были неотъемлемой частью «Золотого века».
Яна Расковалова. Фото: Global Look Press
Новую линейку костюмов, платьев и верхней одежды представили Люся Чеботина, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.
Бренд Расковаловых продолжает удерживать высокие позиции, особенно в условиях санкционного давления. Это позволило увеличить присутствие Модного дома в магазинах-партнерах, открыть новые бутики и даже реализовать продукцию Расковаловых в Объединенных Арабских Эмиратах.
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