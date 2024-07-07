Ей завидуют все светские львицы: как Снежана Георгиева стала иконой столичной тусовки

О Снежане Георгиевой в столичной светской тусовке привыкли говорить с придыханием. Ее уважают за стиль, за деловую хватку и за крепкий брак. С бизнесменом Артемом Зуевым она познакомилась в 2002 году. Супруги воспитывают двоих детей — Соню (2004 г.р.) и Гошу (2010 г.р.). Прошла их любовь и испытание болезнью: в 2014 году Снежане поставили диагноз «лейкемия». Грамотное лечение дало свои результаты, и через год онкология ушла в стойкую ремиссию.
Откуда хейт
Но красота, успех и медийность не приходят без побочки. Хватает у 48-летней Георгиевой и хейтеров, которые с завидным упорством распространяют про нее различные слухи. Снежана спокойно реагирует на нападки, понимая, что сложных объяснений здесь искать не надо. Дело в зависти и конкуренции.
«Мой муж — серьезный инвестор, он занимается инвестициями в различных сферах бизнеса: это и девелопмент, и добыча полезных ископаемых, и сельское хозяйство, и винодельческая промышленность, и другие проекты», — указала в одном из интервью она.
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Грязные слухи
Полюбив, Артем увидел в Снежане не только верную жену, но и надежного компаньона. Георгиева быстро сделалась совладелицей виноделен «Золотая балка» и Loco Cimbali. Столь стремительный карьерный рост бизнесвумен кому-то, очевидно, не давал покоя. Недаром в узких кругах ее зовут Бонни, намекая на незаконное происхождение дохода.
О Снежане Георгиевой в столичной светской тусовке привыкли говорить с придыханием. Фото: Global Look Press
В 2019 году в Сети появилась информация о том, что Снежана и Артем разводятся. Однако сама Георгиева опровергла это, заявив, что против них развернулась заказная пиар-компания.
Также Снежане настойчиво приписывают роман с Вадимом Галагановым — одним из успешных столичных стилистов. Их нередко видят вдвоем на светских мероприятиях. Однако Снежана утверждает, что они просто дружат.
Полярное отношение
Сама Снежана признается, что знает о неоднозначном отношении к ней. Кто-то смело записывает себя в поклонники светской львицы — за ее жизнью в соцсетях следят больше 300 тысяч подписчиков. Кто-то считает, что она хорошо отыгрывает придуманную легенду — российский вариант американской мечты.
Дело в том, что выверенный имидж Зуева и Георгиевой основан на истории о селф-мейд-личностях. Но не все верят в то, что состояние четы — это только лишь результат морально-волевых усилий.
Cтремительный карьерный рост бизнесвумен кому-то очевидно не давал покоя. Фото: Global Look Press
Ссора с Собчак
В феврале 2020 года Георгиева и Собчак порадовали широкую общественность разборками в Сети. Они начали препираться в комментариях к посту, посвященному недостойной публикации в одном из пабликов. И это учитывая, что еще пять лет назад львицы выступали единым фронтом на одном из шоу Собчак.
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