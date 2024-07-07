«Почти плоская»: в Сети трижды мать Марию Погребняк обвинили в лжебеременности

Беременные знаменитости вызывают не только восторг, но и хейт. Так, по какой-то причине в интересное положение Марии Погребняк поверили далеко не все и приписали ей сомнительную славу Ольги Орловой, обвиняемой в ношении накладного живота.
Реакция Марии
Мария не стала отмалчиваться и записала видеоопровержение, в котором продемонстрировала свои формы. Блогер намекнула, что не стала бы шутить на такие щепетильные темы, и многие интернет-пользователи ее поддержали.
Elenushka: «Маша молодец, любит и не боится рожать. И может себе это позволить».
Дама без собачки: «Вот людям делать нечего, рассматривают чужие животы и начинают сплетни разносить, беременная или нет она. Да даже если бы и не была, вам-то что за печаль?»
Екатерина: «Да уж, чудо, беременная женщина, дожились. У человека трое детей, она еще столько же родит спокойно. Это когда в сорокет первого начинают, то там проблемы могут быть».
Anita: «У меня только на седьмом месяце начал живот расти, а живот как сейчас у Погребняк — я уже в роддом поехала».
Кетти: «У меня в восемь месяцев такой же живот, как у нее почти. Когда высокий рост — малышу есть где разместиться, а если еще предлежание заднее, так вообще».
Наталья: «Я тоже до седьмого месяца почти плоская ходила. Нормальный живот».
Маша Погребняк не терпит слухи о том, что ее беременность не настоящая. Фото: соцсети
Мария восемь лет была официально замужем за футболистом Павлом Погребняком. Их сыновья — 16-летний Артем, 14-летний Павел и 12-летний Алексей — сейчас радуют маму своим воспитанием. Мария прививает парням уважительное отношение к женщинам, о чем регулярно рассказывает в своем блоге. Четвертого малыша она ждет от Игоря Головинского, хоккеиста и бизнесмена.
Откуда растут ноги
Накладной живот — очень горячая тема для обсуждения. Изначально это приспособление было нужно для актрис, отыгрывающих беременных героинь. Постепенно этот креатив просочился и в реальную жизнь тех, кому нужно было убедить окружение (или себя) в том, что она скоро станет матерью.
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Пэрис Хилтон, например, в короткие сроки обзавелась двумя малышами. Светская львица не скрывала, что воспользовалась услугами суррогатной матери. Но накладной живот она периодически носила дома: хотела почувствовать себя беременной.
Пэрис Хилтон растит сына Феникса и дочь Лондон. Фото: Global Look Press
В России с законодательной точки зрения с этим сложнее. Поэтому селебрити, которые решаются на такой шаг, не только доплачивают сурмамам за конфиденциальность, но и придумывают легенду своему животу. Кто-то пропадает на время из поля зрения, кто-то осваивает накладной живот.
Хитрости в ношении последнего знакомы не такому уж и маленькому количеству людей. Подписчики Погребняк, например, указали, что Мария своим видео ничего не опровергла, ничего не доказала.
Таня: «Ну по факту она ничего не доказала. Самые главные места, где клеят живот и где видно, что накладной, она прикрыла рубашкой. Но все это ее дело, малыш в любом случае пусть будет здоров».
Что там с Орловой?
Ольга Орлова родила Анечку 6 февраля 2023 года. На тот момент ей было 45 года, но знаменитость не переживала по поводу тягот беременности. Хейтеры развернули против нее настоящую травлю, провоцируя показать живот. Те одежды и ракурсы, которые появлялись в Сети, совершенно не убеждали публику в том, что Орлова не водит их за нос.
После родов Ольга Орлова охотнее оголяет живот, чем до. Фото: соцсети
Но певица поступила по-другому. Она просто забила на хейт. Знаменитость считает, что писать гадости ей могут только несчастные люди. И периодически появляется в бикини, ненароком демонстрируя шрам от кесарево.
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