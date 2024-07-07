«Почти плоская»: в Сети трижды мать Марию Погребняк обвинили в лжебеременности

Беременные знаменитости вызывают не только восторг, но и хейт. Так, по какой-то причине в интересное положение Марии Погребняк поверили далеко не все и приписали ей сомнительную славу Ольги Орловой, обвиняемой в ношении накладного живота.

Реакция Марии

Мария не стала отмалчиваться и записала видеоопровержение, в котором продемонстрировала свои формы. Блогер намекнула, что не стала бы шутить на такие щепетильные темы, и многие интернет-пользователи ее поддержали.