Больная гиперопека, инфантил и абьюзер: в четвертом выпуске «Выжить в Дубае» отношения Сысоевой и Стоуна будут рассматривать под микроскопом

Разрыв Нади Сысоевой и Саши Стоуна сейчас обсуждают даже те, кто полмесяца назад не знал их в лицо. Пара натворила слишком много дел всего за три выпуска реалити «Выжить в Дубае. Возвращение», нажив себе внушительную армию хейтеров. Недоброжелатели у них появились и среди селебрити.

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Например, Аня Седокова и Виктория Боня не только обладают инсайдерской информацией со съемок, но и с удовольствием делятся пикантными подробностями проблемных отношений Стоуна с Сысоевой. А все потому, что и одна и вторая в разных ситуациях оказалась меж двух огненных темпераментов.

Кто инициатор разрыва?

Все началось с того, что Саша Стоун появился на светском мероприятии в компании таинственной незнакомки. Когда информация разлетелась по всем пабликам, блогер вышел на связь и опроверг новый роман. При этом он ни слова не сказал о Наде.

Анна Седокова, которая до сих пор пытается прийти в себя из-за того, что Надя приревновала Стоуна к ней, одной из первых прокомментировала новость.