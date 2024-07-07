Больная гиперопека, инфантил и абьюзер: в четвертом выпуске «Выжить в Дубае» отношения Сысоевой и Стоуна будут рассматривать под микроскопом

Разрыв Нади Сысоевой и Саши Стоуна сейчас обсуждают даже те, кто полмесяца назад не знал их в лицо. Пара натворила слишком много дел всего за три выпуска реалити «Выжить в Дубае. Возвращение», нажив себе внушительную армию хейтеров. Недоброжелатели у них появились и среди селебрити.
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Например, Аня Седокова и Виктория Боня не только обладают инсайдерской информацией со съемок, но и с удовольствием делятся пикантными подробностями проблемных отношений Стоуна с Сысоевой. А все потому, что и одна и вторая в разных ситуациях оказалась меж двух огненных темпераментов.
Кто инициатор разрыва?
Все началось с того, что Саша Стоун появился на светском мероприятии в компании таинственной незнакомки. Когда информация разлетелась по всем пабликам, блогер вышел на связь и опроверг новый роман. При этом он ни слова не сказал о Наде.
Анна Седокова, которая до сих пор пытается прийти в себя из-за того, что Надя приревновала Стоуна к ней, одной из первых прокомментировала новость.
«На самом деле мне жаль всех участников этой истории. Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая меня грязью, а с собой. Девочки, никогда не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Цените себя. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. А особенно за мальчиком», — написала певица в соцсети.
Анна Седокова пожалела Надю, которая накинулась на нее из-за Стоуна. Фото: пресс-служба ТНТ
Виктория Боня, которая с первой серии выживалити закусилась со Стоуном, высказалась в схожей с Седоковой риторике.
«Он использовал Надю. Они с Надей расстались уже после первой серии. Он начал ей предъявлять претензии по поводу того, что она выставила его в таком свете и что из-за нее теперь его хейтят и ненавидят. Это инсайдерская информация. И Надя сейчас огребает по полной, потому что она доверилась мужчине в кавычках, и который просто кинул ее в тот момент, когда увидел, что обделался», — отреагировала знаменитость.
Виктория Боня конфликтует со Стоуном с первого выпуска шоу. Фото: пресс-служба ТНТ
Нездоровые отношения
Кроме мнений Седоковой и Бони у фантов «Выжить в Дубае. Возвращение» пока что ничего нет. Однако это не мешает комментаторам высказывать то, что они думают о паре, которая уже не пара. Достается и Наде, которую уличают в гиперопеке, и Стоуну, демонстрирующего черты инфантила и абьюзера.
Леля: «Противный тип, скользкий, мерзкий. И ведь снова идет в какое-то шоу. За новой любовью? А Сысоева оказалась вообще открытием года, в кавычках. Даже жаль, что расстались, портили бы жизнь други другу, а не лезли куда-то еще».
Инна: «Как будто до этого его и не хейтели. Сысоева, конечно, не айс, но надо бы в себе найти причину».
Светлана Забродина: «Надя — антисекс полный!»
Оля: «Что за больная гиперопека? Она настолько не уверена в себе или это из-за разницы 14 лет в возрасте?»
Лана: «По лицу видно, что ему девушки для пиара нужны. Не удивлюсь, если он распускает руки».
По инсайдерской информации, Надя Сысоева и Саша Стоун только лишь играют пару на проекте. Фото: скриншот ТНТ
Судя по накалу страстей, четвертый выпуск реалити собирет у экранов заоблачное количество зрителей. Теперь наблюдать за отношениями Сысоевой и Стоуна будет вдвойне кринжово. Если верить Боне, что они расстались практически сразу по приезде, то их игру на камеру будут рассматривать особенно тщательно.
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