Подделка вместо оригинала: как сестра Жанны Фриске копирует знаменитую певицу

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Накануне этой даты в эфире Первого канала вышла программа «Эксклюзив», посвященная артистке, в которой появились отец певицы Владимир Фриске, ее мама и сестра Наталья.
В одном из кадров Наталья показывает комнату Жанны Фриске с ее платьями. И вот когда она открыла дверь, чтобы пригласить войти съемочную группу Первого канала, у многих возникло ощущение, что перед ними — сама Жанна. Настолько велико это сходство! Это отметил и ведущий передачи Дмитрий Борисов.
Что это? Гены или сознательная попытка копировать сестру? Давайте разбираться в этом вопросе.
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Как Наталья Фриске чуть не вошла в состав «Блестящих»
Наталья младше Жанны Фриске на 12 лет. Говорят, она во всем старалась быть похожей на знаменитую родственницу и даже окончила музыкальную школу, не обладая выдающимися вокальными данными.
В 1996 году Жанна стала ведущей вокалисткой группы «Блестящие». В связи с этим вся семья приняла решение изменить свою фамилию Копыловы на Фриске (фамилию бабушки по отцовской линии).
После того, как Жанна Фриске начала сольную карьеру, продюсеры коллектива полагали, что Наталья, внешне похожая на свою сестру, сможет успешно заменить ее на сцене. Однако для Фриске-младшей гастроли, выступления и общение с журналистами оказались незнакомой и непосильной задачей. После постоянных нагрузок здоровье Натальи заметно пошатнулось, и она была вынуждена покинуть мир шоу-бизнеса.
Когда попытка запеть провалилась, Наталья Фриске решила заняться рядовым делом — перманентным макияжем.
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Вокальные эксперименты
Как певица, Наталья Фриске активизировалась уже после ухода сестры из жизни.
Например, в 2019 году Наталья представила публике свою новую песню в дуэте с бывшим участником известной в прошлом группы «Турбомода» Александром Поповым.
Для презентации сестра Жанны выбрала модную прическу афрокудри, что придало ей невероятное сходство с ее знаменитой сестрой. А сценический макияж и короткое серебряное платье еще больше подчеркнули это сходство. Особенно поразило гостей выступление Натальи в караоке с песней ее сестры — в этот момент на сцену будто вернулась сама Жанна.
В СМИ также писали о концертном номере Натальи на свадьбе в Балашихе, когда она исполнила песню Жанны Фриске «Где-то летом» в ее платье цвета фуксии.
Наталья Фриске признавалась, что после представления этой композиции в соцсетях на нее вылили ушат хейта. Молодая женщина давала мощный ответ критикам, когда ей пеняли на попытку пропиариться на имени знаменитой родственницы.
Наталья и Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Наталья Фриске: «Я не виновата, что у нас идентичны какие-то черты лица»
В одном из интервью она призналась, что понимает то, что ей всегда будут говорить, что Жанна была лучше, а она вообще никто. И, мол, это Наталье приелось еще с детства.
«Я всегда любила свою сестру, люблю и буду любить. Она навсегда останется для меня идеалом во всем. Но как-то подражать ей, пытаться быть похожей на Жанну я не собираюсь, — говорила Наталья.
— Я не виновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побриться наголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что если даже это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!»
Наталья Фриске. Фото: Global Look Press
При этом в том высказывании Наталья отметила, что ее совершенно не привлекает современная эстрада. А песня «Две планеты», скорее, была экспериментом для души.
Видимо, теперь Наталья Фриске делает ставку на вокальное будущее своей дочери Луны. Как оказалось, девочка неплохо поет. И, возможно, она действительно продолжит любимое занятие Жанны Фриске.
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