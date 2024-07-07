Подделка вместо оригинала: как сестра Жанны Фриске копирует знаменитую певицу

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Накануне этой даты в эфире Первого канала вышла программа «Эксклюзив», посвященная артистке, в которой появились отец певицы Владимир Фриске, ее мама и сестра Наталья.

В одном из кадров Наталья показывает комнату Жанны Фриске с ее платьями. И вот когда она открыла дверь, чтобы пригласить войти съемочную группу Первого канала, у многих возникло ощущение, что перед ними — сама Жанна. Настолько велико это сходство! Это отметил и ведущий передачи Дмитрий Борисов.

Что это? Гены или сознательная попытка копировать сестру? Давайте разбираться в этом вопросе.

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Как Наталья Фриске чуть не вошла в состав «Блестящих»

Наталья младше Жанны Фриске на 12 лет. Говорят, она во всем старалась быть похожей на знаменитую родственницу и даже окончила музыкальную школу, не обладая выдающимися вокальными данными.

В 1996 году Жанна стала ведущей вокалисткой группы «Блестящие». В связи с этим вся семья приняла решение изменить свою фамилию Копыловы на Фриске (фамилию бабушки по отцовской линии).

После того, как Жанна Фриске начала сольную карьеру, продюсеры коллектива полагали, что Наталья, внешне похожая на свою сестру, сможет успешно заменить ее на сцене. Однако для Фриске-младшей гастроли, выступления и общение с журналистами оказались незнакомой и непосильной задачей. После постоянных нагрузок здоровье Натальи заметно пошатнулось, и она была вынуждена покинуть мир шоу-бизнеса.

Когда попытка запеть провалилась, Наталья Фриске решила заняться рядовым делом — перманентным макияжем.