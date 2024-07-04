«Семенович его сама уработает»: в Сети не волнуются, что певица попала в руки абьюзера

46-летняя Анна Семенович живет свою лучшую жизнь. Она постепенно приводит фигуру в идеальную форму, много путешествует и хвастается успехами в личной жизни. Правда, представить возлюбленного ее вынудили сплетни о том, что Семенович встречается с женатым. С клеймом разлучницы Аня мириться не стала и записала видео.

Знаменитость подтвердила, что ее избранник женат, но это только на бумаге. Русско-немецкий бизнесмен Денис Шреер находится в бракоразводном процессе, но по европейским законам дело это не быстрое. Анна уверена в благородстве своего мужчины и обращать внимание на сплетни не собирается.

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В Россию «по работе»

Все бы ничего, вот только Марина, официальная супруга Шреера, оказалась очень словоохотливой. Она вычислила своего благоверного по наручным часам в блоге у Семенович, уличила его во лжи и рассказала, что все это время Денис летал в Россию «по работе». О разводе она ничего не знает, как и их общий девятилетний сын Лео.