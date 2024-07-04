«Семенович его сама уработает»: в Сети не волнуются, что певица попала в руки абьюзера

46-летняя Анна Семенович живет свою лучшую жизнь. Она постепенно приводит фигуру в идеальную форму, много путешествует и хвастается успехами в личной жизни. Правда, представить возлюбленного ее вынудили сплетни о том, что Семенович встречается с женатым. С клеймом разлучницы Аня мириться не стала и записала видео.
Знаменитость подтвердила, что ее избранник женат, но это только на бумаге. Русско-немецкий бизнесмен Денис Шреер находится в бракоразводном процессе, но по европейским законам дело это не быстрое. Анна уверена в благородстве своего мужчины и обращать внимание на сплетни не собирается.
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В Россию «по работе»
Все бы ничего, вот только Марина, официальная супруга Шреера, оказалась очень словоохотливой. Она вычислила своего благоверного по наручным часам в блоге у Семенович, уличила его во лжи и рассказала, что все это время Денис летал в Россию «по работе». О разводе она ничего не знает, как и их общий девятилетний сын Лео.
Поклонники перемывают косточки новому возлюбленному экс-«блестящей». Фото: соцсети
На этом разъяренная жена не остановилась и сообщила, что богатства 43-летнего Дениса — не больше чем показуха, ведь он весь в кредитах. Так что Семенович ловить нечего. Разве что побои, ведь Шреер грешит рукоприкладством.
Экс-«блестящая» и тут не сдала позиций и вступилась за возлюбленного. Она уверена, что Марина порочит мужа намеренно, иначе не жила бы с ним 15 лет в браке. Теперь в Сети гадают: а не закрывает ли Аня глаза на «красные флаги» Дениса, потому что очарована его мужской харизмой?
«Весь в долгах и бьет, и гуляет»
Ярослав: «Семенович его сама уработает».
Toshana: «Ну Анька и отхватила себе самца, жеребец прям».
Alex: «А вдруг это семья аферюг? Подкладывают самого аппетитного члена семьи под беспечных тетечек, а потом деньги тянут, интервью дают, будоражат общественность, шантажируют».
Дарья: «Только если Семенович предпочитает именно жирных мужчин, а значит, она с ним из-за бабла явно, но это до первых синяков, если мозг есть, конечно».
Анна Клим: «Какой ужас: весь в долгах и бьет, и пьет, и гуляет. Но вцепилась же мертвой хваткой в два центнера любви».
Физиогномист
Семенович подтвердила, что ее избранник женат, но это только на бумаге. Фото: Global Look Press
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