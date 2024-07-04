Любимый модельер Ксении Собчак: как Ульяна Сергеенко увела миллиардера из семьи и на его деньги основала империю моды

«Ласково зову ее Кроликом. Улечка в ответ искристо смеется. За эти годы она стала такой родной, что мне кажется: я нечаянно-негаданно нашла еще одну сестру», — так Ксения Собчак описывает отношения со своей близкой подругой, дизайнером Ульяной Сергеенко.

Интересно, что при первой встрече Ксении не понравился образ Ульяны, но со временем она изменила свое отношение к ней. И замуж первый раз она выходила именно в платье от этого дизайнера.

Сейчас Ульяна занимает особое место в списке друзей Ксении и входит в топ ее любимых модельеров. Чем же Ульяна Сергеенко могла заслужить внимание и дружбу такой одиозной личности, как Ксения Собчак?

Юность Ульяны Сергеенко

Ульяна Сергеенко появилась на свет 30 августа 1979 года в Усть-Каменогорске в семье руководителя керамического завода и учительницы английского языка.

Ульяна проявила свой творческий потенциал еще в детстве. Как и многие другие девочки, она играла с куклами, но отличало ее то, что она самостоятельно создавала наряды для своих игрушечных подопечных.

Чувство вкуса и стиля Сергеенко унаследовала от бабушки, которая была для нее примером элегантности. Женщина предпочитала носить вязаные кардиганы и ситцевые юбки, дополняя свой образ изысканными, но простыми украшениями.

В 1997 году семья Ульяны переехала из Усть-Каменогорска в Санкт-Петербург. Именно там ее заметили представители модельного агентства Modus Vivendis благодаря ее утонченной внешности и выразительным глазам.

В 17 лет Ульяне Сергеенко поступило предложение работать в Париже. Однако родители хотели, чтобы девушка стала филологом, а не проводила свое время на подиуме. Ульяна не ослушалась маму и папу и поступила в Санкт-Петербургский университет, где начала изучать историю и теорию литературы, но в итоге все-таки вошла в мир фэшн-индустрии. Однако путь к мечте оказался тернист и отнюдь не был усыпан розами. Это касалось и личной жизни.