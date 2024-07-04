Любимый модельер Ксении Собчак: как Ульяна Сергеенко увела миллиардера из семьи и на его деньги основала империю моды

«Ласково зову ее Кроликом. Улечка в ответ искристо смеется. За эти годы она стала такой родной, что мне кажется: я нечаянно-негаданно нашла еще одну сестру», — так Ксения Собчак описывает отношения со своей близкой подругой, дизайнером Ульяной Сергеенко.
Интересно, что при первой встрече Ксении не понравился образ Ульяны, но со временем она изменила свое отношение к ней. И замуж первый раз она выходила именно в платье от этого дизайнера.
Сейчас Ульяна занимает особое место в списке друзей Ксении и входит в топ ее любимых модельеров. Чем же Ульяна Сергеенко могла заслужить внимание и дружбу такой одиозной личности, как Ксения Собчак?
Юность Ульяны Сергеенко
Ульяна Сергеенко появилась на свет 30 августа 1979 года в Усть-Каменогорске в семье руководителя керамического завода и учительницы английского языка.
Ульяна проявила свой творческий потенциал еще в детстве. Как и многие другие девочки, она играла с куклами, но отличало ее то, что она самостоятельно создавала наряды для своих игрушечных подопечных.
Чувство вкуса и стиля Сергеенко унаследовала от бабушки, которая была для нее примером элегантности. Женщина предпочитала носить вязаные кардиганы и ситцевые юбки, дополняя свой образ изысканными, но простыми украшениями.
В 1997 году семья Ульяны переехала из Усть-Каменогорска в Санкт-Петербург. Именно там ее заметили представители модельного агентства Modus Vivendis благодаря ее утонченной внешности и выразительным глазам.
В 17 лет Ульяне Сергеенко поступило предложение работать в Париже. Однако родители хотели, чтобы девушка стала филологом, а не проводила свое время на подиуме. Ульяна не ослушалась маму и папу и поступила в Санкт-Петербургский университет, где начала изучать историю и теорию литературы, но в итоге все-таки вошла в мир фэшн-индустрии. Однако путь к мечте оказался тернист и отнюдь не был усыпан розами. Это касалось и личной жизни.
Ульяна Сергеенко. Фото: соцсети Ульяны Сергеенко
Первым брак с мужчиной со сломанным носом
Первым гражданским мужем Ульяны Сергеенко стал Алексей Макеев, от которого в 2001 году она родила сына Александра. Проводивший много времени на борцовском ковре, Алексей отличался взрывным темпераментом и шрамами на теле. Как вспоминала Сергеенко в одном из своих интервью, у него был сломан нос, повреждены уши. Но, как признавалась Ульяна Сергеенко, тогда она любовалась его невероятными голубыми глазами, которые «унаследовал» и их сын.
По словам модельера, иногда она сталкивалась со случаями бытового насилия со стороны гражданского супруга, что и повлияло на ее решение уйти в никуда.
Эта новость стала неожиданностью для всех. Родители девушки считали, что одинокой матери будет трудно устроить личную жизнь. Однако Ульяна нашла в себе силы воспитывать сына самостоятельно.
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Встреча и расставание с Даниилом Хачатуровым
Когда Александру исполнилось три года, Ульяна встретила бывшего президента страховой компании «Росгосстрах» Данилу Хачатурова. Интересно, что на первое свидание с Хачатуровым она пришла с ребенком, и влиятельный бизнесмен оценил такой шаг.
Между ними возникли чувства, и через некоторое время влюбленный мужчина оставил ради Ульяны свою жену. В 2008 году пара женилась, у них родилась дочь Василиса.
После замужества жизнь Ульяны сильно изменилась. Она с трудом могла поверить, что теперь может позволить себе практически все. Сначала Сергеенко тратила большие деньги на вещи, в которых не было необходимости, просто чтобы почувствовать, каково это — купаться в роскоши и получать все, что ты захочешь.
Во время своего брака с Хачатуровым Ульяна основала свой собственный модный дом Ulyana Sergeenko. Она признавалась, что чувствовала себя одинокой и несчастной в замужестве, поэтому ей нужно было найти новое занятие. Зная, что молодая женщина отличается особо утонченным вкусом, подруги убедили ее организовать показ мод.
И в 2011 году Ульяна Сергеенко осуществила свою детскую мечту и представила свою первую коллекцию в качестве модельера. Годом позже она впервые выступила на Неделе высокой моды в Париже.
Впоследствии, в 2018 году, показы мод от Ulyana Sergeenko обсуждала вся французская столица. Ее уникальный «русский стиль» с использованием кокошников, вышивки, меха и кружев был высоко оценен мировыми знаменитостями.
Так, в ее платьях щеголяли Леди Гага, Дита фон Тиз, Ким Кардашьян и другие селебрити.
Ульяна Сергеенко. Фото: соцсети Ульяны Сергеенко
Но это будет позже, а в 2013 году Ульяна Сергеенко рассталась с Даниилом Хачатуровым, в 2015-м произошло окончательное расставание. Дизайнер намекала на то, что Хачатуров тот еще психологический абьюзер. И за годы совместной жизни они здорово потрепали друг друга.
Самым обидным для Сергеенко было то, что благоверный потребовал обратно все свои роскошные подарки: квартиру в Риме, дом, машину. Видимо, в нем говорило уязвленное самолюбие. Ведь разрыв отношений состоялся по инициативе Ульяны, которая была наслышана о многочисленных интимных связях мужа на стороне.
После развода сумма алиментов на дочь Василису составила 100 тысяч рублей. Неплохие деньги для среднестатистического россиянина, но никак не жены миллиардера.
После расставания ходили слухи о романтических связях Ульяны Сергеенко с вице-президентом банка ВТБ Дмитрием Брейтенбихером, с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, однако они не нашли официального подтверждения.
Ульяна Сергеенко. Фото: соцсети Ульяны Сергеенко
Ульяна Сергеенко сегодня
Сегодня Ульяна Сергеенко продолжает активно работать над развитием своего бренда. В апреле 2023 года, в честь 12-летия компании, она вместе с командой представила новую коллекцию.
Главным образом коллекции стало русское поле, которое вдохновило авторов на использование разнообразных цветовых решений, включая травянисто-зеленый, розовый, сиреневый и желтый оттенки.
Особое внимание привлекло платье с шестью слоями тюля, на создание которого ушло около 200 часов работы. Так что Ульяна Сергеенко по-прежнему продолжает удивлять!
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