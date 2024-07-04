«Эти два пациента зря расстались»: раскол Стоуна и Сысоевой вызвал бурю эмоций в Сети

Участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» принесло блогеру Саше Стоуну небывалую медийность. Его отношения с Надеждой Сысоевой стали обсуждать даже те, кто до реалити знать не знал, кто все эти люди.
Вот только цвет его популярности — черный. По мнению интернет-пользователей и Стоун, и Сысоева проявили свои худшие человеческие качества и не зря подверглись хейту в Сети как по отдельности, так и в качестве пары.
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Оттого появление Саши Стоуна на светском мероприятии в компании таинственной незнакомки переполошило чаты, посвященные проекту «Выжить в Дубае». Предполагаемое расставание «самой бесячей парочки» вызвало у людей смешанные чувства. Как так? На экране Стоун и Сысоева еще вместе, но парой их уже не считать?
Реакция в Сети
Единства в мнении у интернет-пользователей нет. Одни рады новости о расставании Саши и Нади, другие нет, третьи — попросту не верят сплетням. А кто-то не верит и в искренние чувства между селебрити.
Olga Kurgan: «Я думаю, эти два пациента зря расстались. Кто-то сам с собой сходит с ума, да? А эти на общество».
Polina Smirnova: «Хоть что-то хорошее сделал».
Артем: «Стоуну нужно быть теперь хорошим человеком и найти хорошую девушку».
Алекс: «Хорошую девушку? Его ни одна адекватная девушка не будет терпеть. Он маленький и истеричный мальчишка».
Аля: «Ему нужен кто-то из психушки — вот тогда будет идеалити у них».
Galka: «Ожидаемо».
Melton: «Сидела своего Стоуна ревновала к Седоковой, а он бросил ее».
Марина: «100% эту пару создали для шоу».
Анастасия: «Говорили, что они до этого были вместе, перед шоу расстались, а в самолете помирились».
Отношения Стоуна и Сысоевой изначально вызывали вопросы. Фото: пресс-служба ТНТ
Реакция Анны Седоковой
Возможно, Анне Седоковой не было бы никакого дела до этой пары, если бы ее на всю страну не обвинили в том, что она хочет отбить Сашу у Нади. Экс-участница группы «ВИА Гра» горько плакала в эфире, пока Сысоева на эмоциях упражнялась в пародировании.
«На самом деле мне жаль всех участников этой истории. Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая меня грязью, а с собой. Девочки, никогда не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Цените себя. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. А особенно за мальчиком», — написала певица в соцсети.
Напомним, Седокова пришла в реалити в третьем выпуске и тут же покинула проект. Телезрители находятся в ожидании четвертого выпуска «Выжить в Дубае. Возвращение». И в эфире Стоун и Сысоева еще вместе.
Как выглядела Надя Сысоева, передразнивая Седокову. Фото: скриншот ТНТ
Реакция самого Стоуна
Не стал отмалчиваться и главный фигурант истории. Он записал «кружок», в котором посмеялся над новостями о новой девушке и приписанной налоговой задолженности. Вот только он очень обтекаемо составил свою речь, чем дал хейтерам новый повод высказаться.
Виктория: «Откуда мы знаем что Саша не врет?»
Ромашка: «Да, Седокова права, Стоун не опроверг расставание».
Алекса: «Стоун кайфует от того, какой интерес вдруг стала привлекать его персона».
Лилии: «Даже слушать не стала».
Стоун обратился к подписчикам, но про Сысоевы ничего не сказал. Фото: пресс-служба ТНТ
Так да или нет?
Мнение об отношениях между медийными Надей и Сашей есть не только у диванных психологов, но и у профессионалов. Профайлер Илья Анищенко специально для сайта Teleprogramma.pro сделал разбор некрасивой сцены. Оказывается, за поведение Сысоевой Стоуну было стыдно. Парень хоть и стал яблоком раздора, но удовольствие от произошедшего не получил.
Таролог
Стоун не выглядел счастливым, когда Сысоева отчитывала Седокову. Фото: скриншот ТНТ
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