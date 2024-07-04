«Эти два пациента зря расстались»: раскол Стоуна и Сысоевой вызвал бурю эмоций в Сети

Участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» принесло блогеру Саше Стоуну небывалую медийность. Его отношения с Надеждой Сысоевой стали обсуждать даже те, кто до реалити знать не знал, кто все эти люди.

Вот только цвет его популярности — черный. По мнению интернет-пользователей и Стоун, и Сысоева проявили свои худшие человеческие качества и не зря подверглись хейту в Сети как по отдельности, так и в качестве пары.

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Оттого появление Саши Стоуна на светском мероприятии в компании таинственной незнакомки переполошило чаты, посвященные проекту «Выжить в Дубае». Предполагаемое расставание «самой бесячей парочки» вызвало у людей смешанные чувства. Как так? На экране Стоун и Сысоева еще вместе, но парой их уже не считать?

Реакция в Сети

Единства в мнении у интернет-пользователей нет. Одни рады новости о расставании Саши и Нади, другие нет, третьи — попросту не верят сплетням. А кто-то не верит и в искренние чувства между селебрити.