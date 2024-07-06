Медведева отправилась к магам, Загитова троллит Баскова, Трусова выходит замуж: чем занимаются российские фигуристки в межсезонье

Многие вовремя опомнились и перестали посвящать жизнь медалям и рекордам, а оглянулись по сторонам и поняли, что есть вещи поважнее. Журнал «Телепрограмма» представляет обзор по летнему досугу российских фигуристок, которые начали наконец чувствовать вкус к жизни.

Алина Загитова раскрепощается и хайпует

Одна из самых ярких и титулованных российских фигуристок - олимпийская чемпионка Алина Загитова - поставила спортивную карьеру на паузу и всячески пробует проявлять себя. И эффектные фото в купальнике с отдыха выкладывает в соцсетях (22-летие отметила на яхте в Дубае, ну а как еще?), и на закрытии БРИКС, где была выбрана послом Игр, успевает выступить, и на премии МУЗ-ТВ, и даже вступает в заочную перепалку с двумя любимыми хейтерами - Николаем Басковым и Дмитрием Губерниевым.

Второй и дня не проводит без латентных уговоров Алины взять у него уроки красноречия, а первый пошутил, что Люся Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку (Загитова станцевала в номере певицы на вручении премии МУЗ-ТВ).

«Сегодня поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! - ответила Баскову фигуристка в соцсетях. - Ему лучше найти время покрасить корни». Да, а еще Алина наконец защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика», так что теперь вполне профессионально и легально может интегрироваться в российский шоу-бизнес.

- Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике, - объяснила преподаватель РАНХиГС Лидия Корнилова. - Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике. В работе Алины было много отмечено того, с чем ей самой пришлось столкнуться: сложности, как ей приходилось работать над собой, и как это коррелирует с освещением тематики спорта в журналистской деятельности. Алина - молодец! Что касается оценивания обучения Загитовой, то за все годы поблажек не было.

Кроме того, Алина создала собственное официальное сообщество в соцсети ВК, куда пообещала выкладывать максимальный объем «эксклюзивного контента».

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