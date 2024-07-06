Медведева отправилась к магам, Загитова троллит Баскова, Трусова выходит замуж: чем занимаются российские фигуристки в межсезонье

Многие вовремя опомнились и перестали посвящать жизнь медалям и рекордам, а оглянулись по сторонам и поняли, что есть вещи поважнее. Журнал «Телепрограмма» представляет обзор по летнему досугу российских фигуристок, которые начали наконец чувствовать вкус к жизни.
Алина Загитова раскрепощается и хайпует
Одна из самых ярких и титулованных российских фигуристок - олимпийская чемпионка Алина Загитова - поставила спортивную карьеру на паузу и всячески пробует проявлять себя. И эффектные фото в купальнике с отдыха выкладывает в соцсетях (22-летие отметила на яхте в Дубае, ну а как еще?), и на закрытии БРИКС, где была выбрана послом Игр, успевает выступить, и на премии МУЗ-ТВ, и даже вступает в заочную перепалку с двумя любимыми хейтерами - Николаем Басковым и Дмитрием Губерниевым.
Второй и дня не проводит без латентных уговоров Алины взять у него уроки красноречия, а первый пошутил, что Люся Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку (Загитова станцевала в номере певицы на вручении премии МУЗ-ТВ).
«Сегодня поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! - ответила Баскову фигуристка в соцсетях. - Ему лучше найти время покрасить корни». Да, а еще Алина наконец защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика», так что теперь вполне профессионально и легально может интегрироваться в российский шоу-бизнес.
- Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике, - объяснила преподаватель РАНХиГС Лидия Корнилова. - Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике. В работе Алины было много отмечено того, с чем ей самой пришлось столкнуться: сложности, как ей приходилось работать над собой, и как это коррелирует с освещением тематики спорта в журналистской деятельности. Алина - молодец! Что касается оценивания обучения Загитовой, то за все годы поблажек не было.
Кроме того, Алина создала собственное официальное сообщество в соцсети ВК, куда пообещала выкладывать максимальный объем «эксклюзивного контента».
Медведева ушла в мистику
Фото: личная страница Евгении Медведевой в социальной сети
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева уже давно отклеилась от профессионального спорта и активно развивается в шоу-бизнесе: ведет и участвует в шоу «Ледниковый период», снимается в рекламе, развивает соцсети, ведет подкаст «БеС комментариев» и ютуб-шоу «Футбольное катание» для футбольного клуба «Динамо Москва», за который болеет. Что ценнее всего, в 24 года Медведева начинает прозревать.
- Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Господи, что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?» - говорит она. - Пробивала себе от стыда лоб.
29 июня у Жени случилась большая премьера - мистическое реалити «Место силы», в котором фигуристка тоже немного поучаствовала. После чего укатила в любимую Японию и выложила фото на фоне торий (ворот в синтоистском святилище) в Киото.
Бойкова рвется на ТВ
Фото: личная страница Александры Бойковой в социальной сети
Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова посмотрела на Алину Загитову и тоже пошла учиться в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Только в петербургский филиал - Северо-Западный институт управления. И, как Алина, тоже получила диплом института, сдав все на отлично.
«Госы сданы на отлично! - написала она в соцсетях. - Без мам, пап и кредитов. Дипломированный специалист по телерадиожурналистике. Практика - 5, госы - 5, диплом - 5».
Редкий пример того, как популярная спортсменка, во-первых, стремится к знаниям, а во-вторых, уверенно подкрепляет слово делом.
- Многие говорят, что спортсмен должен быть тупой, - говорила раньше Саша. - Но я тут не согласна. Я считаю все-таки, что у тебя должен работать мозг.
Туктамышева - в тренеры
Фото: личная страница Елизаветы Туктамышевой в социальной сети
Одна из самых эффектных и недореализованных в фигурном катании спортсменок Елизавета Туктамышева тоже все поняла про этот спорт и... подалась в тренеры в 27 лет. Идея пришла в голову спортсменке на сборах в Кисловодске.
- Сейчас на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством, - призналась Лиза. - Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.
Заявление «Туктика» вызвало бурную дискуссию. И если Татьяна Тарасова поддержала начинание девушки, то Ирина Роднина со скепсисом отметила, что надо еще смотреть, «что она как тренер из себя представляет». Главное, что помочь Лизе готов Алексей Мишин - выдающийся тренер, воспитавший Евгения Плющенко, Алексея Ягудина, Алексея Урманова, Михаила Коляду и других чемпионов.
Трусова выходит замуж
Фото: t.me/avtrusovaofficial
Обладательница серебра ОИ-2022 Александра Трусова уже давно и активно развивает соцсети. Ни дня не проходит без поста и обсуждения событий с подписчиками. Исключением не стала и помолвка спортсменки. Да, 20-летняя фигуристка выходит замуж! За коллегу - одиночника Макара Игнатова. Торжественное событие Саша превратила буквально в реалити-шоу. Выкладывала фото и короткие ролики с предсвадебного путешествия с любимым парнем по ночному Петербургу. Даже предложение руки и сердца Макара во время развода мостов попало в объектив.
- Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там, - вспомнила счастливый момент Трусова. - Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да!».