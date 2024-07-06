Пять молодых горячих испанских актеров, следить за которыми не менее интересно, чем за турецкими

К революционеру Че этот паренек отношения не имеет. Хотя кубинские корни есть! Он родился в Мадриде в семье артистки кабаре и кубинского танцора. Гремучая творческая смесь не дала шансов Габи уйти от сцены. Он начал сниматься в рекламе и даже выходил на сцену театра «Реал». В 17 лет была роль в норвежском подростковом сериале «Стыд» 18+, после чего был другой многосерийный проект - «ХИТ» 18+, который действительно стал хитом и сделал Гевару узнаваемым после роли юного сердцееда Дарио. В прошлому году вышел сериал «Моя вина» 18+, благодаря

которому о нем узнали и за пределами Европы. Образ опасного сводного брата главной героини - в экранизации молодежного романа Мерседес Рон для Amazon Prime отметили даже на Венецианском кинофестивале, но передумали награждать после подозрений в сексуализированном насилии (недоказанном). Габи крутил роман с коллегой Николь Уоллес, а теперь уверяет, что сердце его свободно.

Томас Агилера (25 лет)