Пять молодых горячих испанских актеров, следить за которыми не менее интересно, чем за турецкими

Пока в российском сериальном мире пора межсезонья и фактически затишья, самое время обратить внимание на зарубежный продукт (множество проектов доступны в онлайн-кинотеатрах да и на просторах интернета, в том числе на самом свободном в этом смысле сервисе Rutube) - и не американский, не турецкий, а... испанский! Сериальная индустрия в Испании развита будь здоров, и местные звездочки стремительно покоряют сердца женской части планеты. Журнал «Телепрограмма» знакомит читателя с несколькими яркими представителями этого цеха, следить за которыми совсем не скучно. И да, речь не пойдет про Хавьера Бардема и Антонио Бандераса - этот материал про молодую кровь.
Арон Пипер (27 лет)
Фото: кадр из фильма
Звезда хитовой подростковой драмы «Элита» 18+, снятой для Netflix, - испанский ответ Рузилю Минекаеву. Характерная внешность позволила парню, который родился в Берлине, но рос в Испании, начать осваивать актерскую профессию с младых ногтей. Уже в 6 лет он снялся в американском триллере «Бандит» 18+, потом блеснул в драме «15 лет и один день» 16+, к которой еще и музыку написал. А в 2018 году вышла «Элита», принесшая парню мировую известность за многослойный образ Андера Муньозы, сына директора престижной школы «Лас Энчинас». Брутального парня одолевают подписчицы, но сердце его до недавних пор принадлежало горячей и дерзкой блондинке Джессике Гойкоэчеа, которая впоследствии ушла от актера к футболисту «Барселоны» Марку Бартре.
Габриэль Гевара (23 года)
Фото: личная страница Габриэля Гевары в социальной сети
К революционеру Че этот паренек отношения не имеет. Хотя кубинские корни есть! Он родился в Мадриде в семье артистки кабаре и кубинского танцора. Гремучая творческая смесь не дала шансов Габи уйти от сцены. Он начал сниматься в рекламе и даже выходил на сцену театра «Реал». В 17 лет была роль в норвежском подростковом сериале «Стыд» 18+, после чего был другой многосерийный проект - «ХИТ» 18+, который действительно стал хитом и сделал Гевару узнаваемым после роли юного сердцееда Дарио. В прошлому году вышел сериал «Моя вина» 18+, благодаря
которому о нем узнали и за пределами Европы. Образ опасного сводного брата главной героини - в экранизации молодежного романа Мерседес Рон для Amazon Prime отметили даже на Венецианском кинофестивале, но передумали награждать после подозрений в сексуализированном насилии (недоказанном). Габи крутил роман с коллегой Николь Уоллес, а теперь уверяет, что сердце его свободно.
Томас Агилера (25 лет)
Фото: личная страница Томаса Агилеры в социальной сети
Томи тоже родился в столице Испании в семье профессора истории права. И тоже, как и многие молодые коллеги, стал известен широкой аудитории благодаря сериалу про трудных подростков «Стыд». Хотя мог бы стать дипломатом, учился на факультете международных отношений в Сорбонне, а еще писал рэп, диджеил и даже был продюсером проектов электронной музыки. Но тяга к актерству все же победила - он удачно вписался в «Стыд», после чего вышло еще несколько неплохих ролей. Теперь Томи открыт навстречу миру, ведь легко говорит не только на испанском, но и на английском и французском, поэтому имеет все возможности попасть в любой западный проект.
Мигель Эрран (28 лет)
Фото: личная страница Мигеля Эррона в социальной сети
Еще один испанский кудряш - из провинции Малага. Мигель попал в кино, как это часто бывает, благодаря случаю: наткнулся на улице на режиссера Даниэля Гусмана и был приглашен на пробы. Так он получил первую роль - сбежавшего из дома подростка Дарио в драме «В обмен на ничего» 18+. Проект тут же был поднял Эррана на вершину: его отметили престижной в Испании премией «Гойя» за лучший дебют. А затем был триллер «Бумажный дом» 18+ - ставший мегапопулярным сериал, купленный сервисом Netflix. Мигель сыграл Анибаля Кортеса (Рио) - компьютерного гения и по совместительству героя-любовника.
В 2018 году проект получил «Эмми» как лучший драматический сериал. Личный актерский рейтинг Мигеля вырос еще выше. И да, в «Элите» он тоже сыграл: новичка школы, тусовщика Кристиана Варелу Экспосито. Многочисленных поклонниц молодой артист щедро одаривает весьма откровенными фото в социальных сетях.
Фернандо Линдес (24 года)
Фото: личная страница Фернандо Линдеса в социальной сети
Испанский Никита Кологривый, только в хорошем смысле слова - без скандалов, дебошей и громких разборок. Кудрявый скуластый паренек, появившийся на свет в многодетной мадридской семье, поначалу занимался гольфом, но потом осознал, что ничего скучнее в этом мире нет - и ушел в модельный бизнес, а оттуда в кино. В итоге Фернандо блеснул в упомянутой «Элите», а затем закрепил успех в ремейке «Стыда», где сыграл Алехандро Бельтрана. Теперь он продолжает работу в кино, часто появляется на обложках журналов и в рекламных роликах, а еще не бросает модельный бизнес: принимал участие в неделях моды Парижа, Лондона и Нью-Йорка, а в Милане выходил на подиум показа Versace.
Образ мачо парень, что самое главное, отлично сочетает с внутренней скромностью и отсутствием понтов.
- Я спокойный человек, - говорит он. - Экстраверт только в компании друзей. Иногда застенчивый, но люблю повеселиться. К профессии отношусь всерьез, потому что мир моды и кино мне очень нравится.