Какое последнее обещание дал Петр Чернышев Анастасии Заворотнюк

Все 5 лет после постановки диагноза «глиобластома» (агрессивная опухоль головного мозга) Анастасию крепко держал за руку муж - фигурист Петр Чернышев. Каждый из этих 40 дней он приезжал на могилу любимой.

И только смерть разлучила их

В марте 2019 года Анастасия Заворотнюк шутила в интервью: «Одиннадцать лет с одним мужчиной для меня - это так много!» Она еще не знала, что впереди у них с Петром еще пять лет вместе -

самых тяжелых. Друг семьи, олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала: «У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень хорошо чувствовала - лицо немного перекосило. Думала, что это нерв воспалился - и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это… Настя боец, и она даже в то время все воспринимала с юмором и установкой - ничего, прорвемся. Все эти 5 лет были «качели», во время которых наступала и надежда на улучшения… Настя - борец, она ходила с Петей и тренировалась, даже когда у нее ноги уже ослабели. То, что они делали вместе, это дает веру в то, что надо бороться до конца».

Друзья говорят: Петр поклялся жене, что их 5-летняя дочь Мила будет окружена любовью и заботой. Чернышев ухаживал за больной женой, обеспечив ей возможность бороться за каждый день жизни с помощью передовых способов лечения. Благодаря этому Настя увидела, как дочь начала ходить, говорить и даже читать. 16 лет назад Петр пообещал на свадьбе своей Насте, что «только смерть разлучит их». И сдержал клятву.

Любовь с первого взгляда

Петр Чернышев ставит программы фигуристам, выступает в спектаклях на льду. В 2007 году он согласился участвовать в телешоу «Танцы на льду» 12+, которое вела Анастасия Заворотнюк. Позже они рассказали, что это была любовь с первого взгляда. «Сначала я влюбилась в глаза Петра, потом в его талант. В нем есть какая-то артистичность, яркое дарование», - рассказывала Заворотнюк.

На момент знакомства им было по 36 лет. Петр был к тому времени холост - детей не было, Анастасия дважды разведена (двое детей) и вымотана служебным романом с Сергеем Жигуновым. Вихрь чувств закрутил Петра и Анастасию, и меньше чем через год после знакомства они поженились. Осенью 2008 года Чернышев и Заворотнюк обвенчались в Крыму, в храме Воскресения Христова в Форосе. Петр быстро стал лучшим другом для дочери и сына Анастасии, любимым зятем для ее мамы. А когда осенью 2018-го Настя родила ему дочь Милу, то и невероятно заботливым «бородатым нянем» для малышки.