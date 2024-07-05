Какой была Жанна Фриске рядом с родными и близкими людьми на самом деле

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Листаем фотоальбом с важными людьми и фрагментами личной жизни певицы, которой навсегда осталось 40.
1991 год
После школы Жанна поступала в МГУ на философский факультет - не прошла. Тогда поступила в Московский гуманитарный университет на культурологию, перевелась на журналистику, но бросила учебу на третьем курсе. Недолго работала менеджером по продаже офисной мебели, а потом занялась тем, что нравилось - пошла преподавать хореографию. Жанна занималась в школьные годы в балетной студии, ходила в секцию гимнастики.
На фото в выпускном классе она подписана - Жанна Копылова. Фамилию на Фриске (бабушки по отцовской линии) вся семья сменила через пару лет после выпускного старшей дочери, когда решили переехать в Германию, но пробыли там недолго - не понравилось, вернулись домой в Москву. Кстати, Жанна родилась 8 июля 1974 года недоношенной - на два месяца раньше срока. Ее мама Ольга родила мальчика и девочку, но брат Жанны умер из-за травмы в родах и врожденной патологии. Поэтому на свой день рождения она говорила близким: «Мне надо многое успеть, так как я живу за нас двоих».
1999 год
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
С 1996 по 2003 год Жанна Фриске пела в группе «Блестящие». Продюсер коллектива познакомился с Жанной в клубе на вечеринке и пригласил поработать хореографом «Блестящих» - ставить им танцы, но харизматичную девушку быстро определили на место солистки. Благодаря группе Фриске обрела близкую подругу - на фото она с Ольгой Орловой у афиш «Блестящих». Орлова говорит, что Фриске всегда опекала любимых людей: «Жанна обо мне заботилась. Была такой мамой-наседкой. В ее сумке всегда были какие-то сырники, которые она брала с собой, чтобы я ни в коем случае не осталась голодной». После яркого участия в телешоу «Последний герой» Фриске стала популярной и ушла из группы делать сольную карьеру. Говорила, что выпускает песни, задача которых просто поднимать людям настроение: «Ла-ла-ла», «Где-то летом», «Мама Мария», «Малинки», «А на море белый песок», «Жанна Фриске».
2010
Фото: личная страница Натальи Фриске в социальной сети
Певица с мамой Ольгой, папой Владимиром и сестрой Натальей. Жанна старалась устраивать семейные ужины не реже раза в три месяца, чтобы пообщаться с родней.
2012
Фото: Иля Питалев/РИА Новости
Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым на съемках передачи «ДОстояние РЕспублики», которую тот вел. А общаться стали позже - так как ходили в один фитнес-клуб. Они много путешествовали, летали на интересные концерты и курорты по всему миру. Появляться вместе на публике стали, только когда Жанна узнала о беременности. «Этот ребенок для меня долгожданный, но незапланированный», - рассказывала Фриске в единственном интервью о беременности. Рожала певица в Майами - Шепелев был рядом. Как и все два года борьбы Жанны с глиобластомой (опухолью головного мозга) - диагноз поставили через полтора месяца после родов. Дмитрий рассказывал о непростых отношениях в семье: «За те два года, которые прошли от нашего знакомства с Жанной до того момента, когда мы узнали о ее диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода: и как это аукнется на нашем сыне Платоне, мы не обсуждали. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможности бороться».
Сейчас Платон не общается с родителями своей мамы. Их основной конфликт с Шепелевым случился из-за того, что родители певицы хотели, чтобы Платон жил с ними и виделся с отцом по выходным. Как итог - потеряли любую возможность видеть мальчика.
2014
Фото: Фото: личная страница Натальи Фриске в социальной сети
Последнее лето Жанны - это фото сделали через пару дней после 40-летия: на нем она с мамой Ольгой, сестрой Натальей, сыном Платоном. Семья гуляет по побережью Юрмалы, где Шепелев арендовал на лето дом. После курса лечения в США Жанне стало лучше, и она смогла встать из инвалидной коляски, заниматься лечебной физкультурой, посещать бассейн. Шепелев так вспоминает тот период: «Чем ближе был ее день рождения, тем тревожнее мне становилось: то было не просто лето-2014, лето надежд, лето, которое
заставило нас поверить в чудо. Но и лето, наполненное страхом, неведением и словами врачей, сказанными лишь мне одному, что надежды нет. Во мне боролись две противоположности: я совсем не хотел жить нашу с Жанной жизнь быстрее, чем должно, но совершенно точно понимал, что цена каждого дня теперь много выше». Дима заранее заказал два обручальных кольца из белого золота: «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись - и я не попросил разрешения начать еще раз сначала». Пожениться они не успели - через несколько месяцев Жанне стало намного хуже.
2024
Фото: личная страница Дмитрия Шепелева в социальной сети
11-летний Платон Шепелев внешне похож на маму Жанну - глаза, ямочки, улыбка. Платон мечтает стать баскетболистом, а еще играет на гитаре и фортепиано. Учится в престижной частной школе, а недавно снялся с отцом Дмитрием Шепелевым в семейном кулинарном телешоу «Дети рулят». Платон рассказал: «Вечером мы гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях». Дмитрий Шепелев рассказывает сыну о маме, старается быть хорошим отцом: «Моя основная задача - чтобы мальчишка вырос счастливым, светлым и был абсолютно уверен, что рядом папа и с ним ничего не произойдет. Поэтому я его оберегаю изо всех сил». Платон Шепелев растет в новой семье отца: Дмитрий и его гражданская супруга Екатерина воспитывают ее дочь и общего сына Тихона.