Какой была Жанна Фриске рядом с родными и близкими людьми на самом деле

Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым на съемках передачи «ДОстояние РЕспублики», которую тот вел. А общаться стали позже - так как ходили в один фитнес-клуб. Они много путешествовали, летали на интересные концерты и курорты по всему миру. Появляться вместе на публике стали, только когда Жанна узнала о беременности. «Этот ребенок для меня долгожданный, но незапланированный», - рассказывала Фриске в единственном интервью о беременности. Рожала певица в Майами - Шепелев был рядом. Как и все два года борьбы Жанны с глиобластомой (опухолью головного мозга) - диагноз поставили через полтора месяца после родов. Дмитрий рассказывал о непростых отношениях в семье: «За те два года, которые прошли от нашего знакомства с Жанной до того момента, когда мы узнали о ее диагнозе, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода: и как это аукнется на нашем сыне Платоне, мы не обсуждали. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможности бороться».

Сейчас Платон не общается с родителями своей мамы. Их основной конфликт с Шепелевым случился из-за того, что родители певицы хотели, чтобы Платон жил с ними и виделся с отцом по выходным. Как итог - потеряли любую возможность видеть мальчика.

2014