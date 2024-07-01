«Показали что-то несуразное»: зрители не в восторге от первого выпуска реалити-шоу «Последний герой. Возвращение»

Звездочка: «Мне не особо зашла сама идея сделать проект на Алтае. Красота природы — это понятно, тут прям вне конкуренции естественно, но для меня «Последний герой» ассоциируется с островом, океаном, теплом. А тут сидят участники в трех куртках, шапках — ужас! Всю серию я не наслаждалась шоу, а думала о том, как там физически плохо бедным участникам, холодно. Да и смотрится с экрана не очень красиво, когда герои шоу сидят закутанные в сто одежек».

Прынцесса: «На дурака рассказ. Показали как они два раза зачерпнули гречневой каши, и, типа, бедолаги — ни хлеба, ни чая. В лесу, тайга, без еды нельзя, тем более горячего чая. А нам показали что-то несуразное, испытания в одежде, неудобно, лохотрон. На пляже где-то еще можно посмотреть, а тут просто разводилы».

Буон: «Русские люди лучше смотрятся на фоне родной природы».