«Показали что-то несуразное»: зрители не в восторге от первого выпуска реалити-шоу «Последний герой. Возвращение»

Реалити-шоу «Последний герой». Фото: пресс-служба

На Алтае стартовал «русский сезон», но с первого взгляда публике он не полюбился.

29 июня начался «Последний герой» — реалити, которое уже многие годы держит к себе интерес за счет крутых испытаний в экзотических локациях. В этом году создатели шоу решили сломать привычный шаблон и забросили команды не в тропики, а на Телецкое озеро, в родную Сибирь. 

Его Величество Алтай

За время съемок ведущая проекта Ксения Бородина за кадром делилась своими впечатлениями от пребывания на Алтае, а теперь телезрители посмотрели и на участников проекта в естественной среде. Как это ни странно, но родные места не впечатлили требовательную аудиторию. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Телезрители почувствовали суровую природу Алтая даже сквозь экран. Фото: пресс-служба

Звездочка: «Мне не особо зашла сама идея сделать проект на Алтае. Красота природы — это понятно, тут прям вне конкуренции естественно, но для меня «Последний герой» ассоциируется с островом, океаном, теплом. А тут сидят участники в трех куртках, шапках — ужас! Всю серию я не наслаждалась шоу, а думала о том, как там физически плохо бедным участникам, холодно. Да и смотрится с экрана не очень красиво, когда герои шоу сидят закутанные в сто одежек».

Прынцесса: «На дурака рассказ. Показали как они два раза зачерпнули гречневой каши, и, типа, бедолаги — ни хлеба, ни чая. В лесу, тайга, без еды нельзя, тем более горячего чая. А нам показали что-то несуразное, испытания в одежде, неудобно, лохотрон. На пляже где-то еще можно посмотреть, а тут просто разводилы».

Буон: «Русские люди лучше смотрятся на фоне родной природы». 

Ни одно племя не произвело должного впечатления на фанатов. Фото: пресс-служба

Александр Лось

Не менее противоречивые чувства вызывает к себе и самый узнаваемый участник проекта — Александр Лось. На его счету победа в проекте «Выжить в Самарканде», а значит, и хейтеров, и фанатов у него хватает. 

Светлана Наумова: «Мне понравилось, я за «медведей». Только вот этот Лось прям бесит меня».

Марина: «Лось — лидер. Молодец, понимает, что надо сплотить вокруг себя неопытных ребят. А потом выбить их по одному».

Л: «Шакал он, этот Лось. Смотреть на него противно как в Самарканде, так и здесь».

Елена: «В «волках» там как-то команда не очень собралась, но это мое мнение». 

Александр Лось снова готов одержать победу любой ценой. Фото: пресс-служба

Ксения Бородина

По-прежнему не нравится аудитории и ведущая проекта Ксения Бородина. Некоторые пользователи Сети отметили ее развитие как знатока своего дела, но в целом похвалить ее пока не за что. 

Света: «Бородина — отдельная тема этой передачи. Без эмоций читать текст, что транслируют в ухо, это смотрится ужасно. Какая бы ни была Бузова с ее подругами и любовниками, она намного лучше ведет, давая тому же «тексту суфлеру» непосредственную окраску, искренний смех. А тут... Все это отталкивает очень».

Ольга: «Бородина — согласна. Безэмоционально, зачитывает текст просто. Хладнокровная».

Олечка: «А по мне Бородина немного прокачалась в плане ведущей, не то что Бузова переигрывает с эмоциями. А по участникам: больше половины не знаю, поэтому не сильно интересно».

В целом народ надеется на второй выпуск. Если там не случится ничего захватывающего — шоу рискует скатиться «в тухляк», даже не начавшись. 

По мнению пользователей Сети, Бородина не вытягивает шоу. Фото: пресс-служба

 

Читайте также:

Читайте также