Анна Седокова об участии в шоу «Выжить в Дубае» и личной жизни: «Мне бы хотелось усыновить ребенка»  

На канале ТНТ продолжается экстремальное реалити «Выжить в Дубае. Возвращение», где две команды — из звезд и обычных людей — борются на приз в десять миллионов рублей. В последнем выпуске к проекту присоединилась известная певица Анна Седокова.

Teleprogramma.pro узнала, какие непростые моменты она пережила в Арабских Эмиратах и какую мечту обязательно планирует исполнить.

«Не было никакой стратегии»

— Что вас вдохновило принять участие в шоу «Выжить в Дубае»?

— Знаете, это было моей мечтой, мне очень хотелось побывать на этом проекте. И ведь меня несколько раз приглашали, но не складывалось: было просто не с кем оставить младшего ребенка. Муж играл (супруг Анны — баскетболист Янис Тимма. — Прим. ред.), поэтому я не могла просто взять и уехать куда-то на три недели. Однако, когда мне сделали предложение в последний раз, я смогла принять это решение, выбрать себя и реализовала эту мечту.

— Какую стратегию вы выбрали для участия в шоу?

— У меня не было никакой стратегии, да я и в принципе не тот человек, который выстраивает хитрые комбинации и планы. Я живу чувствами и эмоциями, мое сердце все ощущает иначе, чем разум. И я делала то, что говорило мне сердце.

— Как вы считаете, своим появлением вы кого-то порадовали, разозлили или удивили?

— Не думаю, что кто-то обрадовался или расстроился. Хотя это лучше видно зрителям, потому что в процессе мы многого не знаем. Я для себя поняла, что тут нужно либо молчать и соглашаться, либо быть собой. А я всегда выбираю быть собой, живу по определенным принципам — добра и понимания. Меня ничто не заставит от них отступиться.