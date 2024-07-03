Анна Седокова об участии в шоу «Выжить в Дубае» и личной жизни: «Мне бы хотелось усыновить ребенка»  

На канале ТНТ продолжается экстремальное реалити «Выжить в Дубае. Возвращение», где две команды — из звезд и обычных людей — борются на приз в десять миллионов рублей. В последнем выпуске к проекту присоединилась известная певица Анна Седокова.
Teleprogramma.pro узнала, какие непростые моменты она пережила в Арабских Эмиратах и какую мечту обязательно планирует исполнить.
«Не было никакой стратегии»
— Что вас вдохновило принять участие в шоу «Выжить в Дубае»?
— Знаете, это было моей мечтой, мне очень хотелось побывать на этом проекте. И ведь меня несколько раз приглашали, но не складывалось: было просто не с кем оставить младшего ребенка. Муж играл (супруг Анны — баскетболист Янис Тимма. — Прим. ред.), поэтому я не могла просто взять и уехать куда-то на три недели. Однако, когда мне сделали предложение в последний раз, я смогла принять это решение, выбрать себя и реализовала эту мечту.
— Какую стратегию вы выбрали для участия в шоу?
— У меня не было никакой стратегии, да я и в принципе не тот человек, который выстраивает хитрые комбинации и планы. Я живу чувствами и эмоциями, мое сердце все ощущает иначе, чем разум. И я делала то, что говорило мне сердце.
— Как вы считаете, своим появлением вы кого-то порадовали, разозлили или удивили?
— Не думаю, что кто-то обрадовался или расстроился. Хотя это лучше видно зрителям, потому что в процессе мы многого не знаем. Я для себя поняла, что тут нужно либо молчать и соглашаться, либо быть собой. А я всегда выбираю быть собой, живу по определенным принципам — добра и понимания. Меня ничто не заставит от них отступиться.
Певица не смогла выиграть в малом испытании и покинула шоу. Фото: телеканал ТНТ
— Кто, на ваш взгляд, больше всех достоин победы, народная или звездная команда?
— Думаю, что народная команда. Ребята-«народники» задавали мне вопросы с такой любовью и трепетом, очень мило общались. Поэтому я желаю победы народной команде! Тем более, когда я узнала, что в ней есть люди, которые спасают человеческие жизни, а получают зарплату в 40 тысяч рублей, кто же достоин этой победы, если не они?
«Они не понимают своего счастья»
— Вы не впервые приняли участие в экстремальном шоу, можете ли вы сравнить прошлый и новый опыт?
— «Последний герой» был для меня посложнее. Мы находились в гораздо худших условиях: ужасная погода, шли дожди, при этом я целый месяц спала на каком-то мусорном пакете, найденном в лесу. К тому же рядом дочка (в проекте также принимала старшая дочь певицы, Алина. — Прим. ред.), а значит, ты еще и переживаешь за своего ребенка. Я бы сказала, что палатки в пустыне — это пятизвездочный отель по сравнению с тем, что у нас было на «Последнем герое». У ребят в Дубае есть матрас и какая-то еда, они просто не понимают своего счастья.
— После шоу «Последний герой» ваша дочь рассказывала, что особенно сблизилась с вами. Вы считаете также?
— Да, конечно! Мы начали понимать друг друга еще лучше, стали ближе. Мы дорожим этим и ценим то, что нам дал «Последний герой».
— Экстремальные ситуации особенно способствуют сплочению?
— Конечно! Знаете, вот сейчас на проекте, когда у меня что-то не получалось на одном из испытаний, другой участник мне сказал: «Это потому, что у тебя длинные ногти». А я ответила: «Нет, дело не в моем маникюре, а в воле к победе». Я никогда не подводила свою команду и всегда буду бороться за своих.
- В «Выжить в Дубае» участвуют две пары — Джиган и Оксана Самойлова, а также Саша Стоун и Надежда Сысоева. Как вы думаете, подобные проекты способны поссорить близких людей или наоборот сделать их союз еще крепче?
- Не знаю, время покажет. То, что и так хрупко, разобьется, а то, что крепко, станет только крепче. Я не люблю обсуждать других людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Анна Седокова воспитывает троих детей. Фото: телеканал ТНТ
О большой мечте
— Вы не только известная певица, но и мама троих детей. Планируете ли еще расширять семью?
— Да, я очень люблю детей, и хочу, чтобы их было больше. Мне бы хотелось усыновить ребенка.
— Есть ли у вас большая мечта?
— Когда на проекте меня спросили, как я потрачу деньги, если выиграю, я ответила, что хочу построить Дом для мам. Это такое место для женщин с детьми, столкнувшихся со сложными ситуациями. То есть для тех, кто пережил домашнее насилие, а также борющихся за своих детей, когда партнер пытается их отобрать. Там бы они оказались в безопасности, смогли бы получить профессиональную юридическую помощь. Моя мечта — построить такой дом. Я обязательно заработаю деньги и сделаю это! Потому что добро всегда побеждает зло, и я в это всегда буду верить.
Читайте также: