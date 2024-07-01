«Развесили грязное белье на всю страну»: в Сети считают, что Алсу заигралась в «обиженную брошенку»

Вот только новая воинственная Алсу рискует отвернуть от себя часть подписчиков. Сначала фанаты поддерживали ее в непростой ситуации и из женской солидарности клеймили разлучницу. Но теперь многим кажется, что Алсу и сама перегибает палку.

Виктория Виктория: «Муж таскался по доброй воле, молчала уж лучше в тряпочку, а то выглядит, что мальчонку несмышленыша совратили, и тут плач Ярославны на всю Россию». Людмила: «Короче, опустилась до уровня, который осуждала». Vika: «Развесили грязное белье на всю страну. Сейчас песни начнет петь страдальческие». Женя: «Кто-то заигрался в обиженную брошенку». Юлия: «Да, естественно, она была в курсе, сейчас зачем-то понадобилось это афишировать. Возможно, скоро выйдет песня Алсу. Возвращение сильной и независимой, обманутой святой женщины».

Ян Абрамов и внебрачные дети

Самое доброе, что муж Алсу может услышать в свой адрес в Сети, это то, что он не баран. В том смысле что он вполне обладает своей волей и способен по личной инициативе интересоваться красивыми женщинами.