«Развесили грязное белье на всю страну»: в Сети считают, что Алсу заигралась в «обиженную брошенку»

Поклонники Алсу перестали узнавать свою любимицу. С момента обрушившейся в юности популярности певица всегда делала ставку на узнаваемость благодаря таланту, а не из-за скандалов. Но, видимо, 18 лет непростого брака сказались не лучшим образом на ее нервах.
От немногословных комментариев «Врет!», которые уже стали мемами, она перешла к развернутым публикациям в блоге. Знаменитость сохраняет саркастический настрой, с юмором высказываясь о своей обидчице — Анастасии Решетовой.
«Ждем слезное интервью с оправданиями и историями о непроработанных детских травмах», — заявила Алсу.
Алсу заручилась поддержкой фанатов, но это не может длиться вечно. Фото: соцсети
Вот только новая воинственная Алсу рискует отвернуть от себя часть подписчиков. Сначала фанаты поддерживали ее в непростой ситуации и из женской солидарности клеймили разлучницу. Но теперь многим кажется, что Алсу и сама перегибает палку.
Виктория Виктория: «Муж таскался по доброй воле, молчала уж лучше в тряпочку, а то выглядит, что мальчонку несмышленыша совратили, и тут плач Ярославны на всю Россию».
Людмила: «Короче, опустилась до уровня, который осуждала».
Vika: «Развесили грязное белье на всю страну. Сейчас песни начнет петь страдальческие».
Женя: «Кто-то заигрался в обиженную брошенку».
Юлия: «Да, естественно, она была в курсе, сейчас зачем-то понадобилось это афишировать. Возможно, скоро выйдет песня Алсу. Возвращение сильной и независимой, обманутой святой женщины».
Ян Абрамов и внебрачные дети
Самое доброе, что муж Алсу может услышать в свой адрес в Сети, это то, что он не баран. В том смысле что он вполне обладает своей волей и способен по личной инициативе интересоваться красивыми женщинами.
Марина: «Решетова свободная и никому ничего не должна, в отличие от мужа Алсу, страдающего отсутствием совести. А на месте Алсу я бы продолжила молчать, как она делала много лет. Такими высказываниями она также теряет лицо».
Ula: «А мужа-изменщика все забыли? В первую, во вторую и в третью очередь виноват он. Именно муж несет перед своей женой ответственность как юридическую, так и моральную. А у нас традиционно общество накинулось на тетку, пусть и небольшого ума и моральных качеств, но ничего и никогда не обещавшей обманутой жене».
Дина: «На Решетовой он просто спалился, кто знает, может, и весь список со временем огласят. Обязательно вылезут мамаши и внебрачные дети».
Алсу заверила, что примирения с Яном Абрамовым не будет. Фото: Global Look Press
Кстати внебрачных детей Абрамову уже приписали. Известный блогер Антон Суворкин с ссылкой на своего инсайдера рассказал сплетню, что некая Екатерина Заворовская вместе с няней воспитывает близнецов, сидя в шикарном доме. Отца детей она не светит — по понятным причинам.
Страдают дети
Заступников у Алсу по-прежнему хватает. Женщины близко приняли к сердцу произошедшее в медийной семье. Увы, многим знаком треугольник: жена — муж — разлучница.
Татьяна Невская: «Представляю, как ей мерзко. Полощут ее имя».
Анжела: «Причем тут Решетова, пусть с мужа начнет».
Nata: «Зачем мужа публично разносить? Он все-таки отец ее детей, думаю, наедине она ему хорошо высказала, а вот даме, которая удумала ее публично задирать, Алсу тоже публично ответила».
Из-за всех этих событий Анастасия Решетова закрыла комментарии. Вот только через несколько месяцев ее сыну Ратмиру от Тимати исполнится пять лет. Мальчик растет, а значит, уберечь его от ненужного внимания общественности и злых разговоров будет все сложнее.
Правда, достается и семилетнему Рафаэлю, сыну Алсу. Певица упорно не показывает его лицо подписчикам — они максимум могут видеть мальчика вполоборота. Из-за этого в Сети ходят слухи, что ребенок особенный, хотя сама Алсу говорит, что просто не хочет пиара за счет малыша.
Алсу не показывает полностью лицо семилетнего сына. Фото: соцсети
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