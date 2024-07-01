«Пробили дно — омерзительная четверка»: в Сети Самойлову обвинили в жестком буллинге на реалити «Выжить в Дубае»

Третий выпуск реалити шоу под названием «Выжить в Дубае. Возвращение» в Сети окрестили «супергорячим». И вовсе не из-за страстей, которые кипят на проекте, хотя куда же без них. Такой статус ему присвоили из-за того, что происходящее в звездной команде добела раскалило нервы телезрителей.
Особенности современных реалий таковы, что публика в своей массе не только имеет возможность высказывать мнение в соцсетях. Она также напрямую влияет на жизнь селебрити, устраивая в комментариях громкие протесты или угрожая отменой. Но об этом почему-то напрочь забыли Оксана Самойлова, Джиган, Надя Сысоева и Саша Стоун.
Звездная команда «Выжить в Дубае» разочаровывает зрителей все больше. Фото: пресс-служба ТНТ
«Гнилая коалиция» или «омерзительная четверка»
Неизвестно, было ли это продуманно со стороны организаторов шоу или так получилось случайно, но составить звездную команду из пар и одиночек — оказалось весьма зрелищным ходом. И больше всего народ «бомбит» именно от вседозволенности и безнаказанности тех, кто стал частью «коалиции», — Оксаны Самойловой и Джигана, Нади Сысоевой и Саши Стоуна.
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Ярче всего это ощутила на себе Анна Седокова, которая ненадолго присоединилась к селебрити в третьем выпуске и тут же покинула проект. Она поплатилась за то, что привлекла к себе слишком много внимания, отчего основная жертва правящей четверки Виктория Боня смогла немного передохнуть от развернувшейся против нее «стратегии».
Анна Седокова попала в немилость «коалиции» и покинула проект. Фото: пресс-служба ТНТ
Звездные одиночки Торнике Квитатиани и Владислав Чепурченко даже понять не успели, как лишились участника, который мог бы стать им союзником. В Сети возмущению телезрителей о ситуации не видно предела.
Альфия: «Думаю, что Аня хотела быть доброй для всех. И объединяться против тех, с кем в жизни общается, не захотела. В конце, наверное, поняла свою ошибку».
Олеся: «Я честно не понимаю, почему они не додумались начать сливать кого-то из этих пар. Их же тоже было четверо. Просто тупость».
Светлана Баринова: «Торнике и Слава, конечно, так лохонулись».
Дарья: «Очень жаль Анну Седакову… Я не фанат, но она мне симпатизирует. Просто попала не в ту команду. Ее сожрали. Омерзительная четверка».
Оксана Самойлова и Джиган нарвались на хейт и отписки в соцсетях. Фото: пресс-служба ТНТ
Флешмоб «отпишись от Самойловой»
Как бы не старалась Оксана Самойлова убедить зрителей, что происходящий треш в команде — не ее война, спрос с нее приключился жестокий. Блогер пока не закрыла комментарии, но уже неделю не делает публикации. Под ее последним постом скопилось более 6000 комментариев, один другого краше.
Natashamoroz75: «Давайте флешмоб на отпишись от Самойловой».
alejxzandra: «Какой же шок. Мне была симпатична Оксана, но на этом реалити ее как будто заменили на старшеклассницу, которая собрала вокруг себя подпевал. Превратить буллинг в забаву, упиваться случайно выигрышным раскладом, называть травлю стратегией. Слов нет, стыд и позор».
justgirl: «Не участвовала в шоу и лучше бы не начинала. Ждем извинений в водолазке».
Bukachyulia: «Начинала смотреть шоу ради Оксаны, продолжаю ради Бони».
Dar_arkipova: «Вы пробили дно. Вы просто не имеете никакого морального права вещать что-то о жизни в массы, ибо с такими людьми, как вы, как правило, даже за один стол люди есть не садятся. Вашим детям должно быть за вас стыдно».
Zarina: «Разочарование года. Отписка».
Azharzhakanova: «Это шоу смотрят дети, это вы пример подаете, как буллить одного человека? То Боню, потом Аню».
Ol.ia6446: «Днище, отписываюсь».
У Виктории Бони образовалась передышка от травли на проекте. Фото: пресс-служба ТНТ
Оксана Самойлова — мать четверых детей, и она совершенно не случайно попала под поезд общественного порицания. У ее подписчиков произошел разрыв шаблона: они никак не ожидали, что за публичной картинкой семейной идиллии может скрываться способный на травлю человек. Инфлюенсеру написали, что за такое может прилететь бумеранг — не ей, так ее детям-школьникам.
Не верят пользователи Сети и в волшебную отговорку: не мы плохие, так смонтировали. На данный момент у Самойловой 16 миллионов подписчиков, и скоро эта цифра может измениться — в неприятную для Оксаны сторону.
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