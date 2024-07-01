«Пробили дно — омерзительная четверка»: в Сети Самойлову обвинили в жестком буллинге на реалити «Выжить в Дубае»

Третий выпуск реалити шоу под названием «Выжить в Дубае. Возвращение» в Сети окрестили «супергорячим». И вовсе не из-за страстей, которые кипят на проекте, хотя куда же без них. Такой статус ему присвоили из-за того, что происходящее в звездной команде добела раскалило нервы телезрителей.

Особенности современных реалий таковы, что публика в своей массе не только имеет возможность высказывать мнение в соцсетях. Она также напрямую влияет на жизнь селебрити, устраивая в комментариях громкие протесты или угрожая отменой. Но об этом почему-то напрочь забыли Оксана Самойлова, Джиган, Надя Сысоева и Саша Стоун.